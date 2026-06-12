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Sportnews-Ticker: Sina Frei triumphiert im Schlamm – Weltcupsieg

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Frei triumphiert im Schlamm +++ Bacsinszky wird Funktionärin

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
12.06.2026, 18:3212.06.2026, 18:32
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Bacsinszky wird Funktionärin
Die frühere Top-10-Spielerin Timea Bacsinszky ist neu Teil des elfköpfigen Zentralvorstands von Swiss Tennis. Die 37-jährige Lausannerin wurde an der DV in Bern in die Führungscrew gewählt, wie Swiss Tennis mitteilte.

Neben Bacsinszky, die Sportdirektorin des WTA-Turniers von Montreux ist, wurde auch Maria-Laura Eldahuk, Präsidentin des Regionalverbandes Graubünden, neu in den Zentralvorstand gewählt. Die neun zur Wiederwahl angetretenen Mitglieder bleiben im Amt, unter ihnen der von den Delegierten per Akklamation bestätigte Präsident René Stammbach. Für das Geschäftsjahr 2025 konnte Swiss Tennis einen Gewinn von 46'114,27 Franken vorweisen. (ram/sda)
Dritter Saisonsieg für Sina Frei
Sina Frei spielte ihre Topform auch bei der dritten Weltcup-Station aus. Die Zürcherin gewann im österreichischen Leogang im Short Track vor Jenny Rissveds und Alessandra Keller.

Frei führte die Entscheidung bei schlammigen Bedingungen mit einer Tempoverschärfung in der Schlussrunde herbei. Die Olympiazweite von 2021 baute ihre Führung im Gesamtweltcup und in der Disziplinenwertung weiter aus. Das Hauptrennen steht am Sonntag auf dem Programm. (ram/sda)
Voisard fährt auf Rang 6
Die erste von drei Bergetappen bei der Tour Auvergne – Rhône-Alpes geht an den Belgier Maxim van Gils vom Team Red Bull Bora-Hansgrohe. Er setzte sich im Sprint gegen den Norweger Tobias Halland Johannessen durch. Der Schweizer Yannis Voisard gehörte zu den Ausreissern, konnte aber in den letzten Kilometern nicht ganz mithalten. Er erreichte das Ziel als Sechster.

Van Gils' australischer Mannschaftskollege Luke Tuckwell holte sich als Etappendritter das Leadertrikot. Paul Seixas, der Favorit der Rundfahrt, konnte im Schlussaufstieg etwas Zeit auf fast alle seine Konkurrenten um den Gesamtsieg herausholen. Nur der Mexikaner Isaac del Toro konnte das Tempo des jungen Franzosen mithalten. (ram/sda)
Spitzenpaarungen für Stoos-Schwinget bekannt
Mit dem Stoos-Schwinget beginnt am Sonntag die Saison der Bergkranzfeste. In Abwesenheit von Vorjahressieger Fabian Staudenmann kommt es im Anschwingen zu hochkarätigen Duellen zwischen Eidgenossen. Bei den Spitzenpaarungen des ersten Gangs sticht insbesondere das Duell zwischen Werner Schlegel und Nick Alpiger hervor. Mit Damian Ott und Sinisha Lüscher treffen zwei weitere Eidgenossen aufeinander.

Am Samstag finden mit dem Bündner-Glarner und dem Jurassischen zwei Kantonale statt und nebst dem Stoos-Schwinget steigt am Sonntag auch das Oberländische in Gstaad. Für Hochspannung sorgt im Berner Oberland das Duell zwischen Vorjahressieger Fabian Staudenmann und Michael Moser im Anschwingen. Beim Bündner-Glarner auf der Motta Naluns oberhalb Scuol greifen zum Auftakt Schwingerkönig Armon Orlik und der Thurgauer Domenic Schneider zusammen. (riz/sda)


Gasly bekommt Monaco-Podestplatz zurück
Der Franzose Pierre Gasly wird im Grand Prix von Monaco nun doch als Dritter gewertet. Dies teilt der Automobil-Weltverband FIA fünf Tage nach dem Formel-1-Rennen im Fürstentum mit.

Gasly hatte die Ziellinie am vergangenen Sonntag im Alpine als Dritter überquert. Nachträglich war er jedoch wegen zweier Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Boxengasse um 0,1 respektive 0,4 km/h mit zwei Fünf-Sekunden-Strafen belegt worden und dadurch auf Rang 7 zurückgefallen. Alpine legte gegen die Sanktionen Einspruch ein und bekam nun recht. Grund dafür war ein Fehler bei der Zeitmessung, weshalb die Strafen annulliert wurden. Gasly wird damit hinter Sieger Kimi Antonelli im Mercedes und Lewis Hamilton im Ferrari wieder als Dritter klassiert. Sein Landsmann Isack Hadjar muss als Vierter dagegen weiter auf den ersten Podestplatz mit Red Bull warten. (riz/sda/afp)
Carolina Hurricanes fehlt noch ein Sieg zum Titel
Carolina fehlt nur noch ein Sieg zum Gewinn des Stanley Cups. Die Hurricanes setzten sich im fünften Finalspiel der NHL-Playoffs zuhause gegen die Vegas Golden Knights 4:2 durch.

Der in Biel aufgewachsene Däne Nikolaj Ehlers, der bereits mit 16 Jahren in der National League debütiert hatte, spielte beim verdienten Heimsieg von Carolina erneut eine Schlüsselrolle. Der 30-jährige Stürmer liess sich bei den Treffern zum 1:1, 2:1 und 4:1 jeweils einen Assist gutschreiben und ist mit total acht Skorerpunkten derzeit der produktivste Spieler im Stanley-Cup-Final.

Dank des Erfolgs führt Carolina in der Best-of-7-Serie nun mit 3:2 Siegen und muss nur noch einmal gewinnen, um nach 2006 zum zweiten Mal den Stanley Cup zu holen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich in der Nacht auf Montag in Las Vegas. (abu/sda)
Wieder mehr Preisgeld in Wimbledon
Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gibt es in diesem Jahr gesamthaft 64,2 Millionen Pfund (rund 68,5 Mio. Franken) Preisgeld. Das sind 20 Prozent mehr als noch 2025 – der grösste Anstieg in der Geschichte des Rasenspektakels.

Noch etwas stärker (+21 Prozent) erhöht wurde das Preisgeld für die Erstrunden-Verliererinnen und -Verlierer. Sie erhalten neu umgerechnet rund 85'000 Franken. Die beiden Sieger kassieren je gut 3,8 Mio. Franken. (ram/sda)
Segelstar Dalin 42-jährig tot
Grosse Trauer um den französischen Segelstar Charlie Dalin: Der Sieger der vergangenen Vendée Globe ist im Alter von 42 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Dies teilte seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mit.

Im vergangenen Herbst war bekannt geworden, dass Dalin seinen Triumph bei der Vendée Globe unter äusserst dramatischen Umständen errungen hatte. Der Franzose teilte mit, dass er schon während der Weltumsegelung an einer seltenen Krebsform litt. Im Herbst 2023 sei ein gastrointestinaler Stromatumor, ein Tumor am Dünndarm, festgestellt worden. Dennoch gewann Dalin die Weltumseglung in etwas mehr als 64 Tagen. (ram/sda/afp)
US-Student knackt Hürden-Weltrekord
An den amerikanischen College-Meisterschaften hat Ja'Kobe Tharp einen Weltrekord über 110 m Hürden aufgestellt. Der 20-Jährige lief im Halbfinal 12,75 Sekunden und unterbot damit die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Aries Merritt aus dem Jahr 2012 um fünf Hundertstel.

«Ich wusste, dass ich die Beine dafür habe», erklärte der U20-Weltmeister, der zuvor noch nie unter 13 Sekunden gelaufen war, gegenüber den Journalisten. Die Zeit muss allerdings noch vom Internationalen Leichtathletikverband offiziell anerkannt werden. (ram/sda/afp)
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