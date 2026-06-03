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Sportnews-Ticker: Sommer will im portugiesischen Fussball einsteigen

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Sommer will im portugiesischen Fussball einsteigen +++ Vegas legt im Stanley-Cup-Final vor

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
03.06.2026, 13:1003.06.2026, 13:14
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Sommer will mit Müller und Hummels portugiesichen Klub übernehmen
Ex-Nati-Goalie Yann Sommer will offenbar im portugiesischen Fussball als Investor einsteigen. Wie die Bild berichtet, steht der 37-Jährige gemeinsam mit den deutschen Fussballern Thomas Müller und Mats Hummels gemeinsam mit einer Investorengruppe den Klub Estrela Amadora übernehmen.

Der Klub aus der höchsten portugiesischen Liga war letzte Saison beinahe abgestiegen. Sommer, Müller und Hummels sollen dabei als strategische Investoren und Gesichter im öffentlichen Auftritt dienen. (abu/sda)
Golden Knights gewinnen erstes Spiel auswärts
Die Vegas Golden Knights entscheiden den Auftakt des Playoff-Finals für sich. Auswärts gewinnen sie gegen die Carolina Hurricanes 5:4. Für das entscheidende fünfte Tor sorgte Tomas Hertl dreieinhalb Minuten vor dem Ende des dritten Drittels. Der Tscheche traf wenige Minuten, nachdem Shayne Gostisbehere für die Carolina Hurricanes zum 4:4 ausgeglichen hatten. (abu/sda)


[CAR 4 - VGK (5)] Sissons makes a nice pass and Hertl goes top shelf for the late third period lead
by
u/daKrut in
hockey
Österreich muss auf Christoph Baumgartner verzichten
Österreich muss bei der Weltmeisterschaft auf Offensivspieler Christoph Baumgartner verzichten. Der 26-Jährige erlitt beim Aufwärmen für das Testspiel vom Montag in Wien gegen Tunesien (1:0) eine Oberschenkelverletzung, wie der österreichische Verband in einer Mitteilung vermeldete.

Für die Österreicher, die ihre erste WM seit 1998 bestreiten werden, ist der Ausfall ein herber Schlag. Der für Leipzig spielende Baumgartner war mit 13 Toren und 9 Assists der fünftbeste Skorer der abgelaufenen Bundesliga-Saison und mit 40 Millionen Euro Marktwert der wertvollste Spieler im 26-Mann-Kader von Teamchef Ralf Rangnick.

Für Österreich beginnt die WM am 16. Juni mit dem Match gegen Jordanien. Die weiteren Gruppengegner sind Algerien und Weltmeister Argentinien. (nih/sda)
Marlen Reusser im Giro-Einzelzeitfahren auf dem Podest
Marlen Reusser belegt beim Einzelzeitfahren des Giro d'Italia den 2. Platz. Die 34-jährige Schweizerin musste sich im norditalienischen Belluno nur der an diesem Tag unantastbaren Niederländerin Anna van der Breggen geschlagen geben. Auf den 12,7 Kilometern und 700 zu überwindenden Höhenmetern verlor Reusser auf die Olympiasiegerin und frühere Weltmeisterin Van der Breggen 1:04 Minuten. Dritte der 4. Etappe wurde mit Demi Vollering eine weitere Niederländerin.

Im Gesamtklassement liegt Reusser, die in diesen Tagen ihre ersten Renneinsätze seit dem schweren Sturz Mitte April bei der Flandern-Rundfahrt bestreitet, mit dem am Dienstag eingehandelten Rückstand hinter Van der Breggen auf dem 2. Platz. (riz/sda)



Thuns Valmir Matoshi spielt neu für Kosovo
Der frühere Schweizer U21-Nationalspieler Valmir Matoshi spielt neu für den Kosovo. Der 22-jährige Mittelfeldspieler des FC Thun kam am Sonntag im Testspiel in Tschechien zu seinem ersten Einsatz mit dem A-Nationalteam Kosovos.

Der in Thun geborene Matoshi sorgte in dieser Saison als Leistungsträger des Aufsteigers und Sensationsmeisters für Aufsehen. In 34 Spielen gelangen ihm sechs Tore und vier Assists. Für die Schweizer Junioren-Nationalteams war er 2023 und 2024 zu zehn Einsätzen gekommen. Mit dem Wechsel seiner Fussball-Nationalität von der Schweiz zum Kosovo folgt Matoshi den jüngsten Beispielen von Albian Hajdari und Leon Avdullahu. Am Sonntag standen fünf Spieler im Kader von Kosovo, die ihre Karriere im Nationalteam in Schweizer Juniorenauswahlen begonnen hatten. (riz/sda)
Mirjam Puchner beendet ihre Karriere
Die Österreicherin Mirjam Puchner beendet ihre Karriere. Wie die Speed-Spezialistin im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gab, tritt sie nach 14 Jahren im Abfahrts- und Super-G-Weltcup zurück.

Puchner gehört in den Speed-Disziplinen mit einer Silbermedaille von den Olympischen Spielen 2022 und von den Weltmeisterschaften 2025 zu den erfolgreichsten Österreichischen Skifahrerinnen der letzten Jahre. (abu/sda)


Gastgeber Kanada tankt Selbstvertrauen
Die Nationalmannschaft von Kanada tankt vor dem Start der WM Selbstvertrauen. Im Länderspiel gegen Usbekistan setzt sich der WM-Gruppengegner der Schweiz 2:0 durch.

Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Jonathan Osorio knapp 30 Minuten vor dem Ende der Partie zur Führung. Michael Nelson sorgte in der Nachspielzeit mit dem 2:0 für den Endstand. (abu/sda)

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