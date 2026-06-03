Ex-Nati-Goalie Yann Sommer will offenbar im portugiesischen Fussball als Investor einsteigen. Wie die Bild berichtet, steht der 37-Jährige gemeinsam mit den deutschen Fussballern Thomas Müller und Mats Hummels gemeinsam mit einer Investorengruppe den Klub Estrela Amadora übernehmen.
Der Klub aus der höchsten portugiesischen Liga war letzte Saison beinahe abgestiegen. Sommer, Müller und Hummels sollen dabei als strategische Investoren und Gesichter im öffentlichen Auftritt dienen. (abu/sda)
Der Klub aus der höchsten portugiesischen Liga war letzte Saison beinahe abgestiegen. Sommer, Müller und Hummels sollen dabei als strategische Investoren und Gesichter im öffentlichen Auftritt dienen. (abu/sda)