Steve Guerdat gewinnt im Rahmen des Fünfsterne-CSIO in La Baule den mit 110'000 Euro dotierten Prix Saur. Der Jurassier blieb im Sattel von Lancelotta zweimal ohne Abwurf. Im Stechen mit 17 Paaren war niemand schneller als der Olympiasieger, der als letzter in den Parcours ging.
Im Stechen waren noch zwei weitere Schweizer Gespanne vertreten. Adrian Schmid auf Chicharito klassierte sich im 8. Rang, Gaëtan Joliat wurde mit Scarlina de Tiji Dreizehnter. (abu/sda)
Im Stechen waren noch zwei weitere Schweizer Gespanne vertreten. Adrian Schmid auf Chicharito klassierte sich im 8. Rang, Gaëtan Joliat wurde mit Scarlina de Tiji Dreizehnter. (abu/sda)