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Sportnews-Ticker: Steve Guerdat gewinnt Prix Saur

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Guerdat gewinnt Prix Saur +++ Mboko verpasst Wimbledon

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
13.06.2026, 15:4613.06.2026, 15:46
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Guerdat gewinnt Prix Saur
Steve Guerdat gewinnt im Rahmen des Fünfsterne-CSIO in La Baule den mit 110'000 Euro dotierten Prix Saur. Der Jurassier blieb im Sattel von Lancelotta zweimal ohne Abwurf. Im Stechen mit 17 Paaren war niemand schneller als der Olympiasieger, der als letzter in den Parcours ging.

Im Stechen waren noch zwei weitere Schweizer Gespanne vertreten. Adrian Schmid auf Chicharito klassierte sich im 8. Rang, Gaëtan Joliat wurde mit Scarlina de Tiji Dreizehnter. (abu/sda)

Mboko muss auf Wimbledon verzichten
Victoria Mboko wird nicht in Wimbledon aufschlagen. Wie die junge Kanadierin mitteilte, verhindert eine Knieverletzung die Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in London. Mboko hatte sich diese beim Turnier in Queen's zugezogen.

«Leider hat mein Sturz am Mittwoch zu einer Verletzung des Kreuzbandes in meinem linken Knie geführt, was bedeutet, dass ich den Rest der Rasensaison und damit auch Wimbledon verpassen werde – ein Turnier, auf das ich mich dieses Jahr so sehr gefreut habe», schrieb die 19-jährige Spielerin und Nummer 9 der Welt in ihren sozialen Netzwerken. (abu/sda)


Bacsinszky wird Funktionärin
Die frühere Top-10-Spielerin Timea Bacsinszky ist neu Teil des elfköpfigen Zentralvorstands von Swiss Tennis. Die 37-jährige Lausannerin wurde an der DV in Bern in die Führungscrew gewählt, wie Swiss Tennis mitteilte.

Neben Bacsinszky, die Sportdirektorin des WTA-Turniers von Montreux ist, wurde auch Maria-Laura Eldahuk, Präsidentin des Regionalverbandes Graubünden, neu in den Zentralvorstand gewählt. Die neun zur Wiederwahl angetretenen Mitglieder bleiben im Amt, unter ihnen der von den Delegierten per Akklamation bestätigte Präsident René Stammbach. Für das Geschäftsjahr 2025 konnte Swiss Tennis einen Gewinn von 46'114,27 Franken vorweisen. (ram/sda)
Dritter Saisonsieg für Sina Frei
Sina Frei spielte ihre Topform auch bei der dritten Weltcup-Station aus. Die Zürcherin gewann im österreichischen Leogang im Short Track vor Jenny Rissveds und Alessandra Keller.

Frei führte die Entscheidung bei schlammigen Bedingungen mit einer Tempoverschärfung in der Schlussrunde herbei. Die Olympiazweite von 2021 baute ihre Führung im Gesamtweltcup und in der Disziplinenwertung weiter aus. Das Hauptrennen steht am Sonntag auf dem Programm.

Bei den Männern musste Filippo Colombo einzig dem Dänen Simon Andreassen den Vortritt lassen, der zum ersten Mal im Short Track gewann. Fabio Püntener verpasste seinen ersten Podestplatz über die kurze Distanz als Vierter um eine Sekunde. (ram/sda)
Voisard fährt auf Rang 6
Die erste von drei Bergetappen bei der Tour Auvergne – Rhône-Alpes geht an den Belgier Maxim van Gils vom Team Red Bull Bora-Hansgrohe. Er setzte sich im Sprint gegen den Norweger Tobias Halland Johannessen durch. Der Schweizer Yannis Voisard gehörte zu den Ausreissern, konnte aber in den letzten Kilometern nicht ganz mithalten. Er erreichte das Ziel als Sechster.

Van Gils' australischer Mannschaftskollege Luke Tuckwell holte sich als Etappendritter das Leadertrikot. Paul Seixas, der Favorit der Rundfahrt, konnte im Schlussaufstieg etwas Zeit auf fast alle seine Konkurrenten um den Gesamtsieg herausholen. Nur der Mexikaner Isaac del Toro konnte das Tempo des jungen Franzosen mithalten. (ram/sda)
Spitzenpaarungen für Stoos-Schwinget bekannt
Mit dem Stoos-Schwinget beginnt am Sonntag die Saison der Bergkranzfeste. In Abwesenheit von Vorjahressieger Fabian Staudenmann kommt es im Anschwingen zu hochkarätigen Duellen zwischen Eidgenossen. Bei den Spitzenpaarungen des ersten Gangs sticht insbesondere das Duell zwischen Werner Schlegel und Nick Alpiger hervor. Mit Damian Ott und Sinisha Lüscher treffen zwei weitere Eidgenossen aufeinander.

Am Samstag finden mit dem Bündner-Glarner und dem Jurassischen zwei Kantonale statt und nebst dem Stoos-Schwinget steigt am Sonntag auch das Oberländische in Gstaad. Für Hochspannung sorgt im Berner Oberland das Duell zwischen Vorjahressieger Fabian Staudenmann und Michael Moser im Anschwingen. Beim Bündner-Glarner auf der Motta Naluns oberhalb Scuol greifen zum Auftakt Schwingerkönig Armon Orlik und der Thurgauer Domenic Schneider zusammen. (riz/sda)


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