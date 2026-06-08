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Sportnews-Ticker: Teilsieg für Genfer Mittelfeldspieler Cespedes

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Teilsieg für Genfer Mittelfeldspieler Cespedes +++ Roger Federer schlägt in New York auf

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
08.06.2026, 07:1208.06.2026, 18:45
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Divock Origi tritt zurück
Der 32-fache belgische Nationalspieler Divock Origi tritt zurück. «Meine Ziele als Spieler habe ich erreicht», gab der 31-jährige Stürmer auf Instagram bekannt.

Origi spielte in seiner Karriere für Lille, Liverpool, Wolfsburg, Milan und Nottingham. Seinen letzten Einsatz hatte er vor über zwei Jahren. Die grössten Erfolge feierte er beim FC Liverpool mit dem Sieg in der Champions League 2019 und dem Meistertitel in der Saison darauf.

Auf dem Weg zum Champions-League-Triumph steuerte Origi im Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona (4:0 nach 0:3 im Hinspiel) zwei Tore bei. Im Final gegen Tottenham traf er zum 2:0-Schlussstand. (hkl/sda/afp)

Teilsieg für den Genfer Mittelfeldspieler Boris Cespedes
Der frühere Schweizer Junioren-Nationalspieler Boris Cespedes erreicht in seinem Kampf gegen eine Dopingsperre einen Teilsieg. Der Internationale Sportgerichtshof CAS gab bekannt, dass die Strafe gegen den 30-Jährigen reduziert wird.

Ursprünglich war Cespedes von der Disziplinarkommission der FIFA für zwei Jahre gesperrt worden. Das Gericht in Lausanne reduzierte die Strafe auf 15 Monate, wodurch der langjährige Spieler von Servette im August wieder spielberechtigt ist.

Seit Mai 2025 ist Cespedes, der zum Zeitpunkt seiner Sperre für Yverdon spielte, ohne Einsatz. Ihm wird die Einnahme des verbotenen Mittels Acetazolamid vorgeworfen. Nach dem letzten von 19 Länderspielen, die er für Bolivien, das Heimatland seines Vaters, bestritten hatte, war er positiv getestet worden.

Die Einnahme des verbotenen Mittels geht gemäss Cespedes auf ein Medikament zurück, das ihm der Teamarzt Boliviens wegen Höhenkrankheit verabreicht hat. Vor dem Spiel im März 2025 gegen Uruguay in La Paz auf über 4000 Metern war wegen der Übelkeit behandelt worden. Nach der Partie, die er von der Ersatzbank verfolgte, gab er die positive Dopingprobe ab. (hkl/sda)

Roger Federer schlägt in New York auf
Roger Federer wird im Vorfeld des diesjährigen US Open eine Exhibition bestreiten. Wie die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers bekannt gaben, wird der Basler zusammen mit den einheimischen Tennis-Ikonen Andy Roddick, Andre Agassi und John McEnroe auf dem Court stehen.

Am 25. August, dem Dienstag vor dem Turnierstart, stehen die Ehemaligen im New Yorker Arthur-Ashe-Stadium im Mittelpunkt. Federer, der Anfang Jahr bereits beim Australian Open eine Exhibition bestritten hat, gewann das US Open als einziger Spieler fünfmal in Folge (2004 bis 2008). (hkl/sda)

Hockeyverband organisiert Übergang zu neuem Präsidenten
Der Schweizer Eishockeyverband SIHF organisiert die Übergangszeit, bis ein neuer Präsident bestimmt ist. Nach dem sofortigen Rücktritt von Urs Kessler am Tag nach dem WM-Final übernimmt Vizepräsident Marc-Anthony Anner vorläufig die Leitung der Verwaltungsratssitzungen und vertritt den Verband «im Rahmen seiner Verfügbarkeit bei ausgewählten Anlässen».

Diese Regelung gelte bis zur Wahl eines neuen Präsidenten bei einer Generalversammlung, schreibt der SIHF in einer Medienmitteilung. (nih/sda)
U17-EM-Titel für Italien
Die Qualifikation für die WM 2026 hat Italien verpasst, doch die U17 der Azzurri lässt auf eine bessere Zukunft hoffen: Die Italiener holten am Sonntag in Tallinn den U17-EM-Titel.

Italien setzte sich im Final im Penaltyschiessen gegen Belgien durch, das zum ersten Mal den Final erreichte. Nach 90 Minuten und zwei späten Toren stand es 1:1. Ein verwandelter Penalty von Atalanta Bergamos Nachwuchsspieler Marcello Fugazzola rettete die Italiener in der 91. Minute ins Penaltyschiessen. Sechs Minuten davor hatte Belgien getroffen. (nih/sda)
Siege für Nick Alpiger und Lario Kramer
Nick Alpiger feiert am Aargauer Kantonalen seinen dritten Kranzfestsieg in diesem Jahr. Für Alpiger ist es der 14. Kranzfestsieg, der dritte am Aargauer nach 2018 und 2023. Frank siegte am gleichen Anlass im Vorjahr mit Sinisha Lüscher, der sich diesmal zusammen mit Adrian Odermatt, auch er ein Eidgenosse, mit dem geteilten 3. Rang zufrieden geben musste.

Der Schlussgang des Walliser Kantonalfests in Naters war eine Familienangelegenheit. Mit Lario und Dorian Kramer standen sich zwei Brüder gegenüber. Der bald 28-jährige Lario bodigte seinen ein Jahr jüngeren Bruder nach gut vier Minuten mit einem Kurz und verhinderte damit den ersten Kranzfestsieg seines Bruders. Für den Eidgenossen war es der zehnte Kranzfestsieg, der dritte am Walliser Kantonalschwingfest nach 2019 und 2025. (riz/sda)
WM-Aus für Brasiliens Wesley
Rekord-Weltmeister Brasilien muss an der Fussball-WM auf den Abwehrspieler Wesley von der AS Roma verzichten. Der 22-Jährige musste am Samstagabend beim letzten WM-Test gegen Ägypten (2:1) in der 17. Minute ausgewechselt werden. Eine MRT-Untersuchung ergab eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel.

Für den unumstrittenen Stammspieler seiner «Seleção» nominierte Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti den Mittelfeldspieler Ederson nach. Der 26-Jährige steht kurz vor einem Wechsel von Atalanta Bergamo zu Manchester United. (riz/sda/dpa)
Vollering fängt Van der Breggen noch ab
Demi Vollering gewinnt zum ersten Mal den Giro d'Italia der Frauen. Die Niederländerin fängt auf der Schlussetappe ihre Landsfrau Anna van der Breggen noch ab, die mit 50 Sekunden Vorsprung ins letzte der neun Teilstücke gegangen ist. Vollering erreichte am Sonntag das Ziel in Saluzzo als Etappenvierte.

Weil die seit einem Sturz am Freitag angeschlagene Van der Breggen rund zweieinhalb Minuten hinter der vierköpfigen Spitzengruppe unterwegs war, griff Demi Vollering, die Gewinnerin der Königsetappe vom Vortag, nicht mehr in den Kampf um den Tagessieg ein. Diesen holte sich die Italienerin Elisa Longo Borghini vor der Neuseeländerin Niamh Fisher-Black und der Deutschen Antonia Niedermaier. Letztere schob sich im Gesamtklassement ebenfalls noch an Van der Breggen vorbei auf Platz 2. (riz/sda)
Schweizer Reiter enttäuschen am Sonntag
Die Schweizer Equipe im Springreiten erwischt zum Abschluss des CSIO St. Gallen einen schwachen Tag. Einzig Pius Schwizer im Sattel von Jason qualifiziert sich für den zweiten Umgang der Top 12 und erreicht beim Sieg von Marcus Ehning Platz 12. Der 63-Jährige aus Oensingen nahm die Reprise bereits mit einem Handicap von vier Strafpunkten in Angriff. Schwizer schlug mit dem Wallach ein hohes Tempo an und wurde für das Risiko nicht belohnt. Zwei weitere Fehler kamen hinzu.

In der Pole-Position für den Sieg befand sich das fehlerlose Quartett aus dem ersten Umgang: Der Deutsche Marcus Ehning im Sattel von Coolio blieb wie die Österreicherin Katharina Rhomberg auf Colestus und die Deutsche Pia Reich auf Löwenherz ein zweites Mal fehlerfrei. Ehning war der schnellste dieses Trios, gewann seinen 35. Grand Prix auf Fünfsterne-Niveau und als 52-Jähriger zum dritten Mal in St. Gallen. (riz/sda)


Frauen-Nationalteam reist ohne Csillag nach Nordirland
Das Nationalteam der Frauen reist ohne Aurélie Csillag zum nächsten WM-Qualifikationsspiel in Nordirland. Der Schweizerische Fussballverband nannte private Gründe für Csillags Verzicht, weitere Angaben machte er nicht.

Die Schweizerinnen hatten am Freitag mit einem 6:1-Sieg in Lugano den Gruppensieg und damit die Rückkehr in die Liga A der Nations League vorzeitig perfekt gemacht. Csillag erzielte in der 40. Minute das 4:1. Die Partie gegen Nordirland findet am Dienstagabend in Lurgan statt. Auf dem Weg an die WM 2027 sind die Frauen in der 1. Playoff-Runde wieder gefordert. Dank des Aufstiegs gehen sie dort einem a-klassigen Gegner aus dem Weg. (riz/sda)
Algerien verlängert mit Petkovic
Vladimir Petkovic bleibt bis mindestens Juli 2028 Trainer des WM-Teilnehmers Algerien. Das gab der algerische Fussballverband am Sonntag bekannt.

Petkovic übernahm den Trainerjob bei den Nordafrikanern im Februar 2024 und führte das Land nach zwölf Jahren wieder an eine WM-Endrunde. Vor seinem Engagement in Algerien hatte der 62-jährige Tessiner unter anderem Girondins Bordeaux, während sieben Jahren die Schweizer Nationalmannschaft, die Young Boys und Lazio Rom betreut. Algerien trifft am XXL-Turnier in Kanada, Mexiko und den USA in der Gruppenphase auf Titelverteidiger Argentinien, Jordanien und Österreich. Am Afrika-Cup war Petkovics Team Anfang Jahr im Viertelfinal an Nigeria gescheitert. (riz/sda)
Silber zum Abschluss der Off-Road-EM
Die Schweizer Delegation an der Off-Road-EM im slowenischen Kamnik blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Im Berglauf «up and down» gewann Dominik Rolli am Sonntag über 13 km Silber. Der 30-jährige Berner sicherte sich die dritte EM-Medaille seiner Karriere.

Am Samstag hatte die frühere OL-Weltmeisterin Judith Wyder im Trail-Rennen über 52 km Gold gewonnen. (riz/sda)
Marc Marquez mit dem ersten Saisonsieg
Marc Marquez kehrt nach dem Sprinterfolg am Samstag auch über die volle Distanz zum Siegen zurück. Der Titelverteidiger ist in Ungarn erstmals in dieser Saison bei einem GP zuvorderst.

Marquez triumphierte auf der Ducati mit 1,3 Sekunden Vorsprung auf den KTM-Fahrer Pedro Acosta deutlich. Dieser fuhr zum 13. Mal in der MotoGP aufs Podest, wartet aber weiter auf seinen ersten Sieg.

Die beiden Spanier waren auch deshalb so überlegen, weil die Führenden in der WM, Marco Bezzecchi und Jorge Martin, bereits in der ersten Kurve in einem Massensturz ausschieden. Martin schien Bremsprobleme zu haben und räumte gleich drei Konkurrenten ab. Dadurch wurde das Feld hinter dem Spitzenduo vorentscheidend zurückgebunden. In der Gesamtwertung führt Bezzecchi nach wie vor, der Titelverteidiger Marquez rückt aber auf den 5. Platz vor - neu noch 72 Punkte hinter dem italienischen Aprilia-Fahrer. (riz/sda)
Argentinien gewinnt auch ohne Messi

Argentinien, Brasilien und England gewinnen ihre WM-Vorbereitungsspiele. Der erste Schweizer Gruppengegner Katar spielt nur 0:0.

Ohne den geschonten Captain Lionel Messi gewann der Titelverteidiger Argentinien in College Station im US-Bundesstaat Texas gegen das nicht für die WM qualifizierte Honduras mit 2:0. Lautaro Martínez die «Albiceleste» in der 37. Minute mit einem Foulpenalty in Führung. In der 54. Minute erhöhte Giuliano Simeone auf 2:0.

Brasilien setzte sich in Cleveland gegen Ägypten 2:1 durch. Den Siegtreffer erzielte Endrick kurz nach der Pause.

Dank Torjäger Harry Kane fuhr auch England im ersten von zwei WM-Testspielen einen glanzlosen Sieg ein. Gegen Neuseeland setzte sich die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in Tampa mit 1:0 durch. Bayern-Stürmer Kane schoss den einzigen Treffer der Three Lions kurz vor der Pause per Kopf. In der Halbzeit wechselte Tuchel dann seine komplette Mannschaft aus.

Der erste Schweizer Gruppengegner (am kommenden Samstag) Katar kam in Los Angeles gegen das nicht für die WM qualifizierte El Salvador nur zu einem torlosen Unentschieden. (sda/con)

Vegas im Playoff-Final nach verrücktem Spiel wieder vorne
Die Vegas Golden Knights haben in einem verrückten Spiel die Führung im Playoff-Final der NHL zurückerobert. Sie gewinnen in der zweiten Verlängerung 5:4 und liegen damit gegen die Carolina Hurricanes wieder 2:1 in Führung.

Die Hurricanes belohnten sich für eine eindrückliche Aufholjagd nicht. Sie hatten einen 0:4-Rückstand aufgeholt. Doch nach gut 25 Minuten Verlängerung setzten sich die Golden Knights schliesslich dank des Siegtreffers von Shea Theodore durch.

Mitch Marner hatte Vegas, bei dem der Schweizer Goalie Akira Schmid wie zuletzt gewohnt auf der Tribüne Platz nehmen musste, im zweiten Drittel mit einem Hattrick – dem schnellsten in der Geschichte des Stanley Cups (30:42 zu 36:52) – in eine komfortable Position gebracht. Dazu verpasste der Kanadier zu Beginn des Schlussdrittels das 5:0, als er mit einem Penalty scheiterte.

Das war der Startschuss zu Carolinas Aufholjagd. Die Hurricanes verkürzten den Rückstand innerhalb von nur 39 Sekunden auf 4:3, als in der 48. Minute drei Tore fielen (Martinook, Hall und Staal). Andrei Sweschnikow glich die Partie dann in der 59. Minute in Überzahl aus – letztlich vergebens.

Damit fehlen dem Team aus Las Vegas noch zwei Siege zum zweiten Triumph im Stanley Cup nach 2023. Am Dienstag tritt es ein weiteres Mal zuhause an. (sda/con)



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