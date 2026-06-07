Demi Vollering gewinnt zum ersten Mal den Giro d'Italia der Frauen. Die Niederländerin fängt auf der Schlussetappe ihre Landsfrau Anna van der Breggen noch ab, die mit 50 Sekunden Vorsprung ins letzte der neun Teilstücke gegangen ist. Vollering erreichte am Sonntag das Ziel in Saluzzo als Etappenvierte.
Weil die seit einem Sturz am Freitag angeschlagene Van der Breggen rund zweieinhalb Minuten hinter der vierköpfigen Spitzengruppe unterwegs war, griff Demi Vollering, die Gewinnerin der Königsetappe vom Vortag, nicht mehr in den Kampf um den Tagessieg ein. Diesen holte sich die Italienerin Elisa Longo Borghini vor der Neuseeländerin Niamh Fisher-Black und der Deutschen Antonia Niedermaier. Letztere schob sich im Gesamtklassement ebenfalls noch an Van der Breggen vorbei auf Platz 2. (riz/sda)
Weil die seit einem Sturz am Freitag angeschlagene Van der Breggen rund zweieinhalb Minuten hinter der vierköpfigen Spitzengruppe unterwegs war, griff Demi Vollering, die Gewinnerin der Königsetappe vom Vortag, nicht mehr in den Kampf um den Tagessieg ein. Diesen holte sich die Italienerin Elisa Longo Borghini vor der Neuseeländerin Niamh Fisher-Black und der Deutschen Antonia Niedermaier. Letztere schob sich im Gesamtklassement ebenfalls noch an Van der Breggen vorbei auf Platz 2. (riz/sda)