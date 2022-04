Ukrainer (98) spielte schon gegen Nadal – jetzt träumt er im Exil von Federer

Leonid Stanislawski Ende Februar, als er noch in Charkiw spielte.

Leonid Stanislawski Ende Februar, als er noch in Charkiw spielte. Bild: imago

Leonid Stanislawski geht stramm auf die hundert zu. Doch das Alter hält ihn ebenso wenig von seiner Liebe zum Tennis-Sport ab wie der Krieg in der Heimat. Nach der Flucht aus der Ukraine schlug er in Polen einige Bälle mit Agnieszka Radwanska. Und Stanislawski träumt von mehr.

Im Guinness Buch der Rekorde ist er schon. Doch die neue Aufmerksamkeit hätte Leonid Stanislawski wohl vermutlich lieber nicht erhalten. Der vermutlich älteste Tennisspieler der Welt musste mit 98 Jahren aus seiner Heimat Charkiw in der Ukraine fliehen, weil die Stadt unter Beschuss von Putins Armee geriet.

Eigentlich habe er dort ausharren wollen, bis Putins Truppen weg sind. Aber er sei schwerhörig, sagte Stanislawski zur Nachrichtenagentur Reuters, und deshalb bekomme er es oft nicht mit, wenn Bomben einschlagen und Alarmsirenen heulen.