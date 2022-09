Das Beste in 17 Bildern: So emotional war Federers letzter Abend als Tennis-Profi

Am Samstag um 01.25 Uhr morgens ist die illustre Karriere von Roger Federer in London zu Ende gegangen. Der Schweizer unterlag am Laver Cup in seinem letzten Einsatz als Profi an der Seite von Rafael Nadal dem Duo Jack Sock/Frances Tiafoe in drei Sätzen. Das gegnerische Team World konnte so den Stand nach Tag eins ausgleichen – doch das Resultat verkam zur Nebensache.

Der Abend stand voll und ganz im Zeichen Federers. Dieser wurde gebührend gefeiert – schon vor, aber vor allem nach seinem letzten Auftritt. Wir lassen seinen letzten Abend in 17 Bildern nochmals Revue passieren.

Vor dem Spiel

Federer läuft am frühen Nachmittag zum letzten Mal in die O2-Arena in London ein. Schon hier ist er der gefeierte Mann: Das Publikum empfängt ihn mit einer Standing Ovation.

Vor dem Beginn der Spiele nimmt sich Federer nochmals Zeit für seine Fans und schreibt begehrte Autogramme.

Bevor er selbst im Einsatz steht, gibt Federer noch seinen Teamkollegen aus dem Team Europe Tipps – hier dem Griechen Stefanos Tsitsipas bei dessen Spiel gegen Diego Schwartzman.

Das letzte Spiel

Am späten Abend ist es dann so weit: Federer betritt mit Nadal für sein letztes Spiel den Court.

Vor allem zu Beginn des Spiels ist die Stimmung bei «Fedal» locker. Sowohl auf dem Court ...

... als auch auf der Bank mit den Teamkollegen beim Seitenwechsel.

Dennoch wird klar: Federer versucht trotz körperlicher Probleme, sein letztes Spiel als Profi zu gewinnen.

Er freut sich nach gewonnen Punkten ...

... und ärgert sich nach verlorenen.

Eine Sonderbehandlung erhält er von den Gegnern derweil nicht. Kurz vor Schluss wird er von Frances Tiafoe abgeschossen.

Zum Sieg reicht es dennoch nicht. Federer und Nadal müssen Sock und Tiafoe nach vergebenem Matchball zum Sieg gratulieren.

Nach dem Spiel

Danach wird Federer von seinem Emotionen übermannt. Nicht nur er weint – auch bei Weggefährte Nadal sind Tränen zu sehen.

Besonders viele Tränen fliessen dann während Federers letztem On-Court-Interview.

In diesem dankt er insbesondere seiner Frau Mirka ...

... aber auch allen anderen Mitgliedern seiner Familie, die ebenfalls vor Ort sind.

Trotz Tränen geniesst Federer seine letzten Minuten auf dem Platz sichtlich.

Und zum Schluss eines emotionalen Abends lassen ihn Teamkollegen und Gegner hochleben.

