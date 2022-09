Federer weint mit seiner Familie.

Federers Tränen nach dem letzten Spiel: «Ich bin glücklich, nicht traurig»

Roger Federer verliert sein Abschiedsspiel als Tennisprofi. Zusammen mit Rafael Nadal unterliegt er am Laver Cup in London gegen das amerikanische Doppel Jack Sock/Frances Tiafoe nach einem Matchball 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

Lange hatten Roger Federer und Rafael Nadal warten müssen, ehe sie in der riesigen O2 Arena aktiv ins Geschehen eingreifen konnten. 22.02 Uhr Lokalzeit war es, als der 41-jährige Basler ein letztes Mal als aktiver Tennisprofi einen Court betrat. Er beendete seine einzigartige Karriere mit einem Doppel an der Seite des Spielers, der seine Laufbahn wie kein anderer geprägt hatte – als Gegner und je länger desto mehr als Freund.

Die Rolle der Statisten hatten Jack Sock, einer der besten Doppelspieler der letzten Jahre, und Frances Tiafoe, eben gerade Halbfinalist am US Open, auszufüllen. Sie sollten den Abschied des Superstars spannend machen - und am Ende ganz leicht vermiesen. Federer zeigte sich vor allem am Netz und beim Aufschlag noch immer gut im Schuss, wenn er sich bewegen musste, konnte er seine Einschränkung durch das lädierte Knie aber logischerweise nicht verbergen. Seinen letzten Wettkampfeinsatz hatte er mehr als 14 Monate zuvor ein paar Kilometer entfernt in Wimbledon gehabt.

«Es fühlt sich wie eine Party an, und genau darauf habe ich gehofft.» Roger Federer

Den ersten Satz gewannen Federer/Nadal dank des einzigen Breaks zum 6:4. Im zweiten Durchgang wendeten sie das Blatt nach einem 1:3-Rückstand und standen zweimal bei Aufschlag der Amerikaner nur noch zwei Punkte vor dem Sieg. Diese gewannen aber das Tiebreak. Roger Federer grandiose Karriere musste in einem Match-Tiebreak auf zehn Punkte enden.

Federer trifft durch das Netz hindurch. Video: SRF

«Ich werde mich irgendwie durchs Interview kämpfen. Es war ein wundervoller Tag. Ich bin glücklich, nicht traurig. Ich habe es genossen, nochmals die Schuhe zu binden. Ich habe mich gar nicht so gestresst gefühlt. Ich bin glücklich, dass ich es durch das Spiel geschafft habe, ohne mich zu verletzten. Mit Rafa zu spielen und all die anderen Legenden in meinem Team oder als Zuschauer zu haben. Es bedeutet mir so viel.» Roger Federer

Insgesamt musste der Schweizer in seinen Aufschlagspielen keinen einzigen Breakball abwehren. Er wurde mit zunehmender Matchdauer auch von der Grundlinie immer stärker. Dennoch ging die Partie am Ende verloren. Bei 9:8 hatten Federer/Nadal einen Matchball. Die Nervosität war ihnen aber anzumerken. So endete Federers grandiose Karriere um 24 Minuten nach Mitternacht Londoner Zeit am 24. September mit einem Vorhand-Winner von Jack Sock. Danach weinte unter den Ovationen der 20'000 glücklichen Fans nicht nur Federer, auch Mitspieler wie Nadal oder Stefanos Tsitsipas konnten ihre Tränen nicht zurückhalten.

«Meine Karriere war eine perfekte Reise. Ich würde alles nochmals genau so machen.» Roger Federer

Damit steht es im Kontinente-Wettkampf zwischen dem Team Europa und dem Team Welt nach dem ersten Tag 2:2. Gemäss Reglement müsste jeder Spieler auch mindestens ein Einzel bestreiten. Federer hatte jedoch klar gemacht, dass er dazu nicht in der Lage sein wird. Er muss sich deshalb jetzt verletzt abmelden, wird durch Matteo Berrettini ersetzt und kann deshalb auch nicht noch ein zweites Doppel spielen. (abu/sda)