Tennis: Das wichtigste von Tag 2 bei Wimbledon im Liveticker

Serena Williams verliert bei ihrem Comeback +++ Ritschard scheitert trotz starker Leistung

Williams mit missglücktem Comeback

Ein Jahr, nachdem sie in der 1. Runde von Wimbledon mit einer Knöchelverletzung aufgeben musste, erlebte Serena Williamserneut eine Enttäuschung. Bei ihrem Comeback verlor die 40-jährige Amerikanerin 5:7, 6:1, 6:7 (7:10) gegen die Weltnummer 115 Harmony Tan aus Frankreich. Damit wird es immer unwahrscheinlicher, dass Williams noch den 24. Grand-Slam-Titel holt, mit dem sie zur Rekordhalterin Margaret Court aufschliessen würde.

Bencic scheitert nach Aufholjagd

Der Wimbledon-Fluch von Belinda Bencic hält an. Zwar versichert die als Nummer 14 gesetzte Ostschweizerin nach der 4:6, 7:5, 2:6-Niederlage gegen die Chinesin Wang Qiang tapfer, ihre im Final von Berlin erlittene Fussverletzung habe sie nicht beeinträchtigt. Es sei nicht super, aber okay gewesen, und sie habe keine Schmerzen verspürt. Dennoch ist klar, dass die Olympiasiegerin, die das Spiel auf Rasen so liebt, nicht in bester Verfassung antreten konnte.

Am Montagabend hatte sie den Kopf dank einer eindrücklichen Aufholjagd vom 1:5 zum 7:5 im zweiten Satz zwar nochmals aus der Schlinge ziehen können, doch das Momentum wurde durch den Abbruch wegen Dunkelheit gleich wieder gebrochen. Am Dienstag fand Bencic dieses nie mehr. «Ich hatte schon Mühe, einfach nur den Ball ins Feld zu spielen», stellte sie ernüchtert, aber gefasst fest.

Irgendwie will es in Wimbledon für die 25-jährige Juniorensiegerin von 2013 einfach nicht klappen. «Stimmt, es ist wie verhext», gibt sie zu, fügt aber fast schon trotzig hinzu: «Das heisst ja nicht, dass das in den nächsten Jahren immer so bleiben muss.»

Bencic war beileibe nicht die einzige Schweizerin, die Wimbledon am Dienstag enttäuscht verlassen musste, auch wenn andere mit weniger hohen Ambitionen angereist waren. Für Henri Laaksonen und die immerhin als Nummer 18 gesetzte und zuletzt am French Open mit dem Achtelfinal-Einzug überzeugende Jil Teichmann lautet das Fazit gleich: Wimbledon bleibt für sie das einzige Grand-Slam-Turnier, bei dem sie noch nie die 2. Runde erreicht haben.

Ritschards grosser Kampf

Alexander Ritschard und Marc-Andrea Hüsler dürfen es hingegen schon als Erfolg verbuchen, es über die Qualifikation erstmals ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers gebracht zu haben. Zufriedener sein durfte dabei der 28-jährige Ritschard.

Ritschard startete gegen die Weltnummer 5 Stefanos Tsitsipas auf dem gut gefüllten Nummer-1-Court brillant und ging mit zwei Breaks 4:1 in Führung. Der Grieche, der am Samstag auf Mallorca erstmals ein Rasenturnier gewonnen hatte, blieb aber ruhig und wendete das Blatt. Dennoch musste Tsitsipas bis zum Ende um den Sieg zittern. Ritschard verdiente sich den Gewinn des dritten Satzes voll und ganz, ehe er sich nach gut dreieinhalb ausgesprochen unterhaltsamen Stunden und bei einsetzender Dunkelheit 6:7 (1:7), 3:6, 7:5, 4:6 geschlagen geben musste.

Hüsler gegen Lucky Loser out

Definitiv nicht zufrieden sein mit seiner Leistung durfte Marc-Andrea Hüsler. Der Linkshänder agierte zu verkrampft und unterlag dem 36 Positionen schlechter klassierten Lucky Loser Hugo Grenier in knapp dreidreiviertel Stunden und fünf Sätzen. Immerhin kämpfte sich der Zürcher nach einem 0:2-Rückstand nochmals zurück und hatte im fünften Durchgang durchaus seine Chancen. «Darauf lässt sich aufbauen», fand er trotz einer gewissen Enttäuschung einen positiven Ausblick.

Golubic im Wimbledon-Hoch

Acht Schweizer - so viele wie seit 2003 nie mehr - waren am Montag ins Turnier gestartet, die 2. Runde erreichte aber nur Viktorija Golubic (WTA 58). Die 30-jährige Zürcherin trat mit dem Selbstvertrauen des letztjährigen Viertelfinals auf und liess der einen Platz besser klassierten Deutschen Andrea Petkovic keine Chance. Golubic fühlt sich auf dem Rasen von Wimbledon pudelwohl und ist auch in der 2. Runde am Donnerstag gegen die letztjährige French-Open-Siegerin und Weltnummer 14 Barbora Krejcikova alles andere als chancenlos.

French-Open-Sieger erfolgreich

Die beiden Champions des French Open qualifizierten sich in Wimbledon mehr oder weniger problemlos für die 2. Runde. Rafael Nadal, der erstmals seit seiner Halbfinal-Niederlage 2019 gegen Roger Federer wieder auf dem Londoner Rasen antritt, verlor zwar wie am Tag zuvor Novak Djokovic einen Satz, setzte sich aber 6:4, 6:3, 3:6, 6:4 gegen den Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 41) durch. Iga Swiatek liess der kroatischen Qualifikantin Jana Fett (WTA 252) mit 6:0, 6:3 keine Chance. Für die Polin war es der 36. Sieg in Folge. (dab/sda)