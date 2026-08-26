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Kehrtwende: Stan Wawrinka erhält nun doch eine Wildcard fürs US Open

FILE - Stan Wawrinka, of Switzerland, reacts after a point against Novak Djokovic, of Serbia, during the men&#039;s singles final of the U.S. Open tennis tournament, on Sept. 11, 2016, in New York. (A ...
Stan Wawrinka darf doch noch einmal in New York antreten. Bild: keystone

Kehrtwende: Wawrinka erhält nun doch eine Wildcard fürs US Open

26.08.2026, 17:5326.08.2026, 18:04

Stan Wawrinka hat sich bereits in einem offiziellen Post vom US Open verabschiedet. Die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers im New Yorker Stadtteil Flushing Meadows haben ursprünglich entschieden, dem Turniersieger keine Wildcard zu geben.

«Die Kämpfe, die langen Nächte, die unglaubliche Atmosphäre, die Liebe aus dem Publikum. Erinnerungen, die für immer bleiben werden», schrieb der Westschweizer auf Instagram. Sein Trainer Magnus Norman zeigte sich enttäuscht über die ausgebliebene Wildcard. «Wir haben auf einen letzten Grand Slam mit 41 Jahren hingearbeitet, haben das Ziel aber verpasst. Das tut sicher weh, aber danke für all die schönen Erinnerungen auf und neben dem Court», schrieb der Schwede.

Doch nun ist alles anders. Weil sich der US-Amerikaner Patrick Kypson, der eine Wildcard erhalten hat, wegen einer Verletzung kurzfristig ausfällt, darf Wawrinka nun nachrücken. Die US-Open-Organisatoren gaben dem 41-Jährigen die freigewordene Wildcard. «Ich nehme diese Wildcard mit Freude an und freue mich riesig, noch einmal vor den New Yorker Fans spielen zu dürfen», lässt sich Wawrinka auf den offiziellen Turnierkanälen zitieren.

2016 gewann der Schweizer das Turnier in New York dank eines Viersatzsieges im Final gegen Novak Djokovic. Letzte Saison nahm Wawrinka nicht am US Open teil, im Jahr davor scheiterte in der ersten Runde am Italiener Mattia Bellucci in drei Sätzen. (abu)

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