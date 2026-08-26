Yann Sommer ist jetzt auch Klubbesitzer. Bild: IMAGO/Isosport

Yann Sommer steigt bei Erstligist in Portugal ein – mit zwei deutschen Weltmeistern

Der Schweizer Goalie Yann Sommer steigt mit zwei prominenten ehemaligen Teamkollegen aus der Zeit bei Bayern München beim portugiesischen Traditionsklub Estrela da Amadora ein.

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Neben Yann Sommer gehören der deutsche Thomas Müller und der Franzose Lucas Hernandez zu den Investoren. Sie alle spielten 2023, als Sommer das Tor der Bayern hütete, in München zusammen. Der vierte Fussballprofi, der im Projekt mitwirkt, ist der deutsche Mats Hummels.

Sommer, Hernandez, Müller und Hummels übernahmen zusammen mit einem internationalen Konsortium unter Führung zweier Investment-Firmen (ADvantage und LEAD) 90 Prozent des Aktienkapitals. Diese Übernahme soll rund 40 Millionen Euro gekostet haben. Sommer und Co. sollen dabei selbst keine grossen finanziellen Investments getätigt haben. Die Idee sei, dass sie dem Klub zur strategischen Beratung beiseite stehen.

Müller und Hummels wurden 2014 gemeinsam Weltmeister. Bild: imago/Karina Hessland

Die neue Eigentümerstruktur vereint Partner aus Sport, Investment und Technologie. Diese Erfahrung soll zur Entwicklung des Klubs beitragen, teilte der FC Estrela da Amadora auf seiner Homepage mit.

Mit dem Abschluss der Transaktion übernehme der frühere Player-Manager des FC Bayern, Johannes Mösmang, die Präsidentschaft von CFEA – Club Football Estrela, SAD. Er folgt auf Paulo Lopo, der den Verein in den vergangenen sechs Jahren geführt hat.

Estrela Amadora liegt nach zwei Runden auf Platz elf der portugiesischen Liga. Bild: IMAGO/Ball Raw Images

Unter Lopo gelang Estrela Amadora die Rückkehr in die portugiesische Primeira Liga. Die Saison 2025/26 schloss der traditionsreiche Arbeiterverein aus Amadora – ein Vorort von Lissabon – auf Platz 15 von 18 Vereinen ab. Der Club hat eine turbulente Geschichte aus Insolvenzen, Neugründungen und spektakulären Eigentümerwechseln hinter sich.

Weder Sommer noch Müller, Hummels oder Hernandez haben sich bislang dazu geäussert. Der neue Präsident Mösmang sagte: «Estrela Amadora ist ein traditionsreicher portugiesischer Fussballverein mit tiefen Wurzeln in Amadora, einer einzigartigen Identität und einer leidenschaftlichen Gemeinschaft.» Sie seien hochmotiviert, dieses neue Kapitel aufzuschlagen und diszipliniert und nachhaltig ein Projekt zu realisieren, auf das man stolz sein könne. (abu/sda/t-online.de)