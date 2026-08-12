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Aus Mitleid: 17 Tipps, wie Roger Federer wieder Milliardär wird

epa10365009 epa10202794 Team Europe player Roger Federer of Switzerland waves to the crowd after playing the doubles match with Rafael Nadal (rear L) of Spain against Team World double Jack Sock of th ...
Roger Federer ist nicht mehr Milliardär – da helfen wir natürlich gerne aus.Bild: keystone

Weil wir alle Mitleid haben: 17 Tipps, wie Roger Federer wieder Milliardär wird

Roger Federer ist kein Milliardär mehr. Weil die Schweizer Volksseele das nicht auf sich sitzen lassen kann, folgen hier 17 Tipps, wie er wieder reich(er) wird.
12.08.2026, 11:2212.08.2026, 11:22
team watson
Falschmeldung
Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

Schreck, lass nach! Roger Federer ist nach dem jüngsten Einbruch der On-Aktie kein Milliardär mehr. Das darf natürlich nicht sein. Weil wir Mitleid mit der Familie Federer haben, und auch damit das Schweizer Selbstverständnis wieder heilen kann, haben wir 17 Vorschläge, die Roger National ratzfatz wieder zum Milliardär machen.

Inhaltsverzeichnis
Ein Coaching bei Sales Guy Roman
Sich auf Onlyfans verkaufen
Den Fussball Das Tennis neu denken
… auf einen neuen Job spekulieren
Immobilienhai (auf Airbnb)
Eine Gofundme-Kampagne starten
Mindestlohn für Kinder Arbeiter in Vietnam senken
Beim Goldhändler seine Pokale verkaufen
Eigene Kryptowährung
Seeufer-Zölle
Wawrinka anpumpen
Swiss-Tennis-Mitgliedergebühr um den «Roger-Foifliiber» erhöhen
Eine Netflix-Doku drehen
Sommerjob in der Migros
In die Kosmetikbranche einsteigen
Murat Yakin ein paar Rolex-Uhren verkaufen
Muffins backen

Ein Coaching bei Sales Guy Roman

Federer braucht einfach Investment-Tipps von einem wahren Experten. Und wer bietet sich da besser an als Sales Guy Roman? Mit ihm ein paar Podcasts über «AI», «private credits» und «everything that makes markets go round» hören und dann liegen auch für Roger ein paar «multiple Hundert» bereit.

So wirst du zum Finance Bro und verdienst «multiple 100»(-tausend) Franken

Sich auf Onlyfans verkaufen

Roger Federer verkauft sich als Werbeträger ja schon für diverse bekannte Marken. Da wäre das einfach der nächste logische Schritt – schliesslich hat er sich auch nach dem Rücktritt in Form gehalten.

Mandatory Credit: Photo by Javier Garcia Shutterstock (12199110gc) Roger Federer changing his shirt during his quarter-final match Wimbledon Tennis Championships, Day 9, The All England Lawn Tennis an ...
Wer hat Bock auf Brustbehaarung?Bild: IMAGO / Shutterstock

Den Fussball Das Tennis neu denken

Roger könnte einen Plan erfinden, wie man die kommerzielle Seite der Grand-Slam-Turniere in einer eigenen Tochterfirma bündelt. Frei aus der Luft gegriffen, könnte man das zum Beispiel «ATP-Fast-Forward-Programm» nennen. Es gäbe sicher eine Investmentbank aus den USA – vielleicht JP Morgan? –, die Interesse daran hätte und das Know-how bereitstellen würde. Als Dank für seine originelle Idee könnte Roger sich dann ein paar Prozente der AFF sichern. Oder einfach Gianni Infantino um weiteren Rat fragen.

Analyse
«Wir werden daraus lernen» – dann begeht JP Morgan mit der WM den gleichen Fehler erneut

Oder die Alternative …

… auf einen neuen Job spekulieren

Bei der FIFA soll bald etwas frei werden. Munkelt man.

Immobilienhai (auf Airbnb)

Roger Federer kann nicht gleichzeitig in Rapperswil-Jona, Valbella und Dubai sein. Es liegt auf der Hand, die jeweils leerstehenden Anwesen auf Airbnb teuer vermieten. Er wird ja wohl daran gedacht haben, bei seiner neuen Villa in Rapperswil die eine oder andere Einlegerwohnung einzubauen.

Blick auf die Baustelle des rund 16&#039;000 Quadratmeter grossen Grundstuecks, Mitte, des frueheren Tennisspielers Roger Federer mit dem Baugespann fuer ein Bootshaus, unten rechts, in Kempraten, Rap ...
Federers Anwesen in Rapperswil (Archivbild 2024)Bild: keystone

Eine Gofundme-Kampagne starten

Einfach mal auf die Tränendrüsen drücken und sagen, dass man Unterstützung für die nächsten Reisen braucht. Von seinen Millionen Fans wird sicher der eine oder die andere bereit sein, etwas zu spenden.

An emotional Roger Federer, left, of Team Europe sits alongside his playing partner Rafael Nadal after their Laver Cup doubles match against Team World&#039;s Jack Sock and Frances Tiafoe at the O2 ar ...
Weinen kann er ja, der Roger.Bild: keystone

Mindestlohn für Kinder Arbeiter in Vietnam senken

Eine andere Option: Statt die Einnahmen zu steigern, einfach die Ausgaben senken. Zwar sind On-Schuhe schon die Sneaker, die im Markenvergleich am günstigsten produziert (und am teuersten verkauft) werden. Aber diese Zitrone kann man sicher noch etwas mehr auspressen.

On lässt Schuhe in Vietnam für 18 Franken herstellen – und verkauft sie hier für 190

Beim Goldhändler seine Pokale verkaufen

Braucht der «Maestro» zuhause wirklich je zehn Pokale aus Basel und Halle? Wir sagen nein. Darum je neun davon einfach beim dubiosen Goldhändler vorbeibringen, der in Trams und Bussen Werbung macht, und einen schönen Batzen einkassieren.

epa06049485 Roger Federer of Switzerland poses with his trophy after defeating Alexander Zverev of Germany in their final match of the ATP tennis tournament in Halle, Germany, 25 June 2017. EPA/TYLER ...
Ein paar Franken sollte der Pokal des Rasenturniers im deutschen Halle ja doch wert sein.Bild: EPA/EPA

Eigene Kryptowährung

Na klar, der Fed-Coin. Dann haben auch alle das Gefühl, die Kryptowährung stamme von der US-Notenbank. Der Erfolg ist garantiert.

Nicht Krypto, aber Swissmint hat tatsächlich schon eine Federer-Münze herausgebracht.
Nicht Krypto, aber Swissmint hat tatsächlich schon eine Federer-Münze herausgebracht. Bild: swissmint

Seeufer-Zölle

Federer musste zwar akzeptieren, dass vor seinem Anwesen am Zürichsee womöglich ein öffentlicher Uferweg durchführt. Aber jedes Problem ist ja auch eine Chance: Mit Donald Trump als Vorbild führt er den Seeufer-Zoll ein. Wie bei Monopoly: Jeder, der vorbeikommt, muss blechen.

Animiertes GIFGIF abspielen

Wawrinka anpumpen

«Stan the Man» ist schliesslich noch aktiv und hat in dieser Saison schon 777'867 Dollar an Preisgeld einkassiert. Vielleicht hat er ja Mitleid mit seinem Gold-Partner von 2008.

FILE- In this Saturday, Aug. 16, 2008, file photo, Roger Federer, left, and Stanislas Wawrinka of Switzerland celebrate winning the men&#039;s tennis doubles gold medal at the Beijing 2008 Olympics in ...
Federer und Wawrinka gewannen 2008 gemeinsam Olympiagold im Doppel.Bild: AP

Swiss-Tennis-Mitgliedergebühr um den «Roger-Foifliiber» erhöhen

Niemand hat wohl für mehr Schweizer Tennisnachwuchs gesorgt als der 20-fache Grand-Slam-Sieger. Da ist es nur fair, dass die Tennisschweiz mal etwas zurückgibt. Einfach die Mitgliederbeiträge um fünf Franken erhöhen – der «Roger-Foifliiber» wandert dann direkt in Federers Tasche.

Eine Netflix-Doku drehen

Rafael Nadal und David Beckham haben schon eine – es wird höchste Zeit, dass auch Federer seine eigene Netflix-Doku dreht. Roger muss einfach aufpassen, dass er immer die Wahrheit erzählt. Sonst steht plötzlich Mirka in der Tür und sagt ihm, er soll ehrlich sein.

Das bekannte Meme aus der Beckham-Doku. Video: YouTube/Still Watching Netflix

Sommerjob in der Migros

Wir können Roger einen Sommerjob in der Migros empfehlen. Ganz klassisch die Regale einräumen. Wenn Federer das noch mit einem saftigen PR-Deal vereinbaren kann, sind ihm multiple Hunderttausend von der Migros sicher.

In die Kosmetikbranche einsteigen

Inzwischen hat doch gefühlt jeder Star seine eigene Lidschatten-Palette. Da Roger mit Vogue-Chefin Anna Wintour befreundet ist, sollte es kein Problem sein, eine Linie zu promoten und damit wieder reich zu werden.

Lidschatten-Palette Grass Court Glow von Roger Federer (KI-generiert)
Lidschatten in zahlreichen Rasen- und Sandplatzschattierungen.Bild: watson/googlegemini

Murat Yakin ein paar Rolex-Uhren verkaufen

Als Markenbotschafter sollte das ja kein Problem sein.

Rolex für 33'100 Franken: Yakin und Embolo erheben Anspruch auf die gleiche Uhr

Muffins backen

Und sie am Flohmarkt in Rapperswil verkaufen. Mindestpreis zehn Franken pro Muffin. Unverhandelbar.

(abu)

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Die beliebtesten Kommentare
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shell
12.08.2026 11:31registriert November 2025
Mindestlohn für Kinder Arbeiter in Vietnam senken - den finde ich gut!!! Immerhin mal etwas anderes. Und ja, dass ist wahrscheinlich nicht mal gelogen, traurig aber war.
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Rumpelstilz aka Motzbrocken
12.08.2026 12:02registriert November 2023
Die Produktion in ein noch billigeres
Land verlegen.

Nordkorea als Beispiel.

So steigt der Gewinn. Wäre ja noch, Rotschi National am Bettelstab.
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Stein in der Landschaft
12.08.2026 12:25registriert Mai 2026
Das Wahrscheinlichste: Schuhe im Preis erhöhen, jetzt wo sie Schweizerkreuz tragen, ohne made in Switzerland zu sein.
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