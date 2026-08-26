Federer hatte bei seinem Show-Auftritt in New York sichtlich Spass. Bild: IMAGO/UPI Photo

Sieg gegen Roddick, viele Stars und eine Drohnen-Show – Federer-Mania in New York

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Roger Federer ist siegreich auf den Court im Arthur Ashe Stadium zurückgekehrt. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger (5 Titel davon in New York) gewann das Show-Duell gegen seinen einstigen Rivalen Andy Roddick mit 6:3.

Unter den Augen seiner gesamten Familie – Vater Robert, Mutter Lynette, Ehefrau Mirka und die vier Kinder Myla Rose, Charlene Riva, Leo und Lenny – zeigte Federer, dass er das Tennisspielen nicht verlernt hat. Mit 45 Jahren ist er vielleicht nicht mehr ganz so schnell und beweglich wie zu Beginn seiner Karriere, aber insbesondere der Aufschlag des Schweizers ist immer noch eine Waffe. Zumindest bereitete er Roddick damit – wie schon zu den aktiven Zeiten der beiden – grosse Probleme.

Der ganze Show-Match zwischen Federer und Roddick im Video. Video: YouTube/US Open Tennis Championships

Natürlich kann auch Roddick mit 43 Jahren immer noch sehr gut servieren. Gleich bei seinem ersten Aufschlag haute die frühere Weltnummer 1 den Ball mit 215 Stundenkilometern ins Feld des Schweizers. «Andys Schulter arbeitet immer noch hart. Er schlägt massiv auf. Ich habe schon jahrelang keine solchen Aufschläge mehr retourniert», witzelte Federer bei einem Interview während des Spiels. Roddick konterte: «Es ist immer noch meine beste Chance, einen Punkt gegen Roger zu gewinnen, wenn ich die Aufschläge mit viel Tempo reinbringe.»

Beim Stand von 4:3 schaffte Federer – unter gütiger Mithilfe von Roddick – das Break. Und wenig später, nach insgesamt 35 Minuten, beendete der Schweizer das Spiel mit einem weiteren Service-Punkt. Danach spielte Federer gemeinsam mit John McEnroe auch noch ein Doppel gegen Roddick und Andre Agassi und gewann dieses mit 7:5 ebenfalls.

Stars und Drohnen-Show

Trotz des Erfolgs und der sichtlichen Freude am Spiel hat Federer ein Comeback schon kategorisch ausgeschlossen. Wie viel er dem Tennis aber auch vier Jahre nach seinem Rücktritt immer noch bedeutet, war auch anhand des Star-Aufgebots auf den Tribünen erkennbar. Serena Williams schaute das Spiel genauso wie Casper Ruud, Félix Auger-Aliassime, Alexandra Eala oder Eva Lys. Auch NFL-Commissioner Roger Goodell war auf der Tribüne, genauso wie Promis aus anderen Bereichen wie Anna Wintour, Vera Wang, Kaia Gerber oder Lin-Manuel Miranda.

Auch bei den Fans löste Federers Anwesenheit Begeisterung aus. Zum Ende des Abends erhielt der Schweizer vom ganzen Stadion eine stehende Ovation, die auch Mutter Lynette noch einmal Tränen in die Augen trieb. Über Lower Manhattan gab es eine grosse Drohnen-Show, bei der Bilder von Federer geformt wurden – unter anderem, wie er die US-Open-Trophäe in die Höhe stemmt.

Federers grosse Woche ist damit noch nicht vorbei. Am Samstag wird der Schweizer in die International Tennis Hall of Fame in Newport, Rhode Island aufgenommen. (abu)