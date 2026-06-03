Maja Chwalinska glaubt nicht, was sie gerade erreicht hat. Bild: keystone

Sensationen bei den French Open: Sabalenka ausgeschieden – Qualifikantin im Halbfinal

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Sabalenka scheitert nach Führung

Die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka muss weiter auf ihren ersten Turniersieg am French Open warten. Im Viertelfinal unterliegt sie der Russin Diana Schnaider. Diese trifft nun auf die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska.

Das ist eine kleine Sensation, auch wenn Aryna Sabalenka auf dem Sand von Paris noch nie gewonnen hat. Diesmal scheiterte die letztjährige Finalistin aber bereits im Viertelfinal. Die Belarussin gibt gegen die Russin Diana Schnaider (WTA 23) eine klare 6:3, 5:3-Führung aus der Hand.

Aryna Sabalenka verliert überraschend. Bild: keystone

Danach ging bei der Siegerin von je zwei Australian und US Open nichts mehr. Sie gewann kein Game mehr und verlor den dritten Satz gegen die Linkshänderin aus dem Bezirk Samara in einer halben Stunde 0:6. 56 unerzwungene Fehler standen am Ende zu Buche. Mit 22 Jahren hatte es Schnaider erstmals in die Viertelfinal eines Grand-Slam-Turniers geschafft. Für ihre nächste Gegnerin gilt dies erst recht.

Qualifikantin im Halbfinal

Die polnische Qualifikantin Maja Chwalinska verblüfft am French Open weiter. Nach einem 7:6, 6:3-Sieg gegen die als Nummer 22 gesetzte Anna Kalinskaja steht sie im Halbfinal.

«Ehrlich gesagt, keiner kennt mich», meinte Maja Chwalinska nach ihrem Einzug in die Viertelfinals im Platz-Interview lachend. Das schien ihr ganz recht zu sein, ändert sich nun aber rapide. Am Mittwoch zeigte die 24-jährige Linkshänderin aus der Nähe von Krakau eine weitere überzeugende Vorstellung.

Gegen die Russin Anna Kalinskaja, die frühere Freundin des Weltranglistenersten Jannik Sinner, startete Chawlinska brillant, verspielte in der Folge aber eine 5:1-Führung. Die Polin liess sich davon nicht beirren, gewann den Satz noch im Tiebreak und am Ende nach knapp zwei Stunden die Partie.

Chwalinska spielt in Paris erst ihr drittes Grand-Slam-Turnier und gewann bei den ersten beiden einen Match. Nun sind es auf dem Sand der französischen Metropole inklusive Qualifikation bereits deren acht - und dabei nur einen Satz verloren. (riz/sda)