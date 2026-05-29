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French Open: Fan klaut Francis Tiafoe den Schläger – es gibt Happy End

epa12999888 Frances Tiafoe of the United States in action during his Men&#039;s 2nd round match against Hubert Hurkacz of Poland at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Par ...
Da hatte er ihn noch: Frances Tiafoe feiert nach seinem Sieg über Hubert Hurkacz mit den Fans. Kurz darauf ist er seinen Schläger los.Bild: keystone

Fan klaut Tennis-Star am French Open den Schläger – doch es gibt ein Happy End

Im wilden Siegesjubel mit den Fans geht der Schläger von Frances Tiafoe verloren. Ein Fan nahm ihn wohl mit. Daher startete der US-Amerikaner einen Aufruf – mit Erfolg.
29.05.2026, 14:2329.05.2026, 14:23

Frances Tiafoe hat bei den French Open nicht nur einen umkämpften Sieg gefeiert, sondern anschliessend auch kurzzeitig seinen Schläger verloren. Nach dem Erfolg gegen Hubert Hurkacz bat der US-Amerikaner die Fans in den sozialen Medien um Hilfe – mit einem besonderen Angebot.

Der Weltranglisten-22. setzte sich in der zweiten Runde von Paris gegen den Polen Hurkacz in fünf Sätzen durch. Nach dem Match feierte Tiafoe gemeinsam mit den Zuschauern auf Platz 14. Kurz darauf bemerkte er, dass sein Schläger verschwunden war.

Mit Humor wandte sich der 28-Jährige in einer Instagram-Story an den mutmasslichen Dieb. «Unglaubliche Atmosphäre auf Platz 14 heute», schrieb er mit einem lachenden Smiley. Dann fügte er hinzu: «Aber ich muss dem Fan, der den Schläger genommen hat, als ich mit euch allen gefeiert habe, sagen: Kann ich ihn bitte zurückhaben?»

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Bild: Instagram

Tiafoe spendiert zwei Tickets für Schlägerrückgabe

Für die Rückgabe stellte Tiafoe sogar eine Belohnung in Aussicht. «Ich spendiere euch zwei Tickets für mein nächstes Match», schrieb er weiter.

Inzwischen hat die Geschichte ein gutes Ende gefunden. Tiafoe bestätigte später in einer weiteren Instagram-Story, dass sein Schläger wieder aufgetaucht sei.

In der dritten Runde trifft der US-Amerikaner auf Jaime Faria aus Portugal. Faria hatte sich zuvor gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff durchgesetzt. (car/t-online)

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