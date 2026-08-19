recht sonnig24°
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Nick Kyrgios positiv auf Kokain getestet – provisorische Dopingsperre

FILE - Australia&#039;s Nick Kyrgios returns to Serbia&#039;s Novak Djokovic in the final of the men&#039;s singles during the Wimbledon tennis championships in London, July 10, 2022. (AP Photo/Alasta ...
Nick Kyrgios erhält eine provisorische Dopingsperre. Bild: keystone

Provisorische Dopingsperre – Tennis-Rüpel Nick Kyrgios positiv auf Kokain getestet

Der umstrittene Tennisstar Nick Kyrgios wird provisorisch gesperrt. Bei einer Dopingkontrolle auf Mallorca wurden bei ihm Spuren von Kokain nachgewiesen.
19.08.2026, 10:5019.08.2026, 10:51

Nick Kyrgios hat bei den letzten Jahren kaum noch gespielt, für Schlagzeilen sorgt der Wimbledonfinalist von 2022 aber immer wieder. Nun blieb der 31-jährige Australier in einer Dopingkontrolle hängen. Beim ATP-Turnier auf Mallorca wurde in seiner Probe Benzoylecgonine, ein Metabolit von Kokain, nachgewiesen. Kyrgios ist deshalb provisorisch gesperrt worden, wie er selbst auf Instagram mitteilte.

Er kann gegen die Sperre Rekurs einlegen, was er allerdings bis jetzt nicht gemacht habe, wie die International Tennis Integrity Agency (ITIA), die für Doping- und Ethikvergehen im Tennis zuständig ist, mitteilt.

«Ich habe einen grossen Fehler gemacht und übernehme die volle Verantwortung dafür», schreibt der Australier in der Mitteilung. Er entschuldige sich bei seiner Familie und seinen Fans, insbesondere bei den jungen Menschen, die ihm folgen würden, denn er sei sich bewusst, dass er eigentlich eine Vorbildrolle einnehmen müsste.

Kyrgios schreibt, er wolle sich nicht in Ausreden flüchten, betont aber auch, dass die letzten von vielen Verletzungen geprägten Jahre eine grosse mentale Belastung gewesen seien. Er werde nun deshalb eine Auszeit nehmen, um sein Leben in Ordnung zu bringen. Ich werde hart arbeiten und stärker zurückkehren, schliesst der Australier sein Statement.

Kyrgios trat beim Rasenturnier auf Mallorca dank einer Wildcard an und verlor in der 1. Runde. Insgesamt war er in diesem Jahr nur bei drei Turnieren im Einzel im Einsatz (1 Sieg). (abu/sda)

Mehr Sportgeschichten:
Jamal Musiala hat Blackouts – was sind eigentlich Absencen?
Jamal Musiala hat Blackouts – was sind eigentlich Absencen?
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder aus Wimbledon 2026
1 / 20
Die besten Bilder aus Wimbledon 2026

Linda Noskova stürmt in den Halbfinal.
quelle: keystone / neil hall
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier «bällelen» zwei Tennisprofis über den Köpfen der Gstaader Fussgänger
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Speerwerferin Hügli misslingt der Final – Mixed-Staffel auf Rang 4
Die Schweiz bleibt an der EM in Birmingham am Schlusstag ohne Medaille. Insbesondere der Trumpf mit Speerwerferin Leonie Hügli sticht nicht.
Leonie Hügli bezahlte an ihrem ersten Grossanlass Lehrgeld und erlebte zugleich ein Auf und Ab der Emotionen. Anfang Jahr konnte sich die 21-Jährige eine EM-Teilnahme noch gar nicht vorstellen. Dann warf sie den Speer über 60 m und startete in Birmingham, wo sie sich in der Qualifikation mit Schweizer Rekord (62,33 m) in die Pole-Position hievte, um im Final dann kolossal zu scheitern.
Zur Story