Die Nati und ihre Fans in St.Gallen. Bild: keystone

Zurück zu den Wurzeln – diese Neuerung wird Fussballfans freuen

Ab September und erstmals nach über 25 Jahren wird es bei Heim-Länderspielen der Schweizer Männer- und Frauen-Nationalteams wieder Stehplatzbereiche geben. Dies teilte der Schweizerische Fussballverband am Mittwoch mit.

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Erstmals in den Genuss von Stehplätzen kommen die Fans bei den Heimspielen der Männer in der Nations League gegen Slowenien (3. Oktober) und Nordmazedonien (6. Oktober). Beide Partien finden in Luzern statt. Das Frauen-Nationalteam wird im WM-Playoff-Spiel gegen Israel (13. Oktober) erstmals auch von Fans auf den Stehplätzen unterstützt. Wo die Partie stattfindet, ist noch nicht klar.

«Kommen einem Bedürfnis der Fans nach»

Grundlage für die Wiedereinführung der Stehplätze ist ein Entscheid des UEFA-Exekutivkomitees. Das seit der Saison 2022/23 laufende Beobachtungsprogramm für Stehplätze wurde für die Saison 2026/27 verlängert und auf weitere UEFA-Wettbewerbe ausgeweitet. Bislang beschränkte sich das Programm auf den Europacup der Männer.

Der SFV, der gemäss eigenen Angaben nicht ins Beobachtungsprogramm involviert war, darf Stehplätze anbieten, weil diese in den Stadien der Swiss Football League bereits seit mindestens drei Jahren angeboten worden sind. «Der Schweizerische Fussballverband nutzt damit bei erster Gelegenheit eine neue Möglichkeit der UEFA und kommt gleichzeitig einem Bedürfnis der Fans nach», hält der Verband fest. Bislang mussten in den Schweizer Stadien für Länderspiele Sitzschalen montiert und nach den Partien wieder demontiert werden. (ram/sda)