Alcaraz, der sich in der Weltrangliste auf den zweiten Platz verbessern wird, gewann damit auch seinen dritten grossen Final - nach dem US Open 2022 und Wimbledon 2023 - und das auf dem dritten verschiedenen Belag. Zverev wartet hingegen weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Marc Hirschi und sein Millionenpoker: «Ich werde sicher auch Fehler machen»

Sein Vertrag bei UAE Emirates läuft Ende Jahr aus. Mehrere Teams buhlen mit Millionenverträgen um Marc Hirschi. Nun äussert sich der 25-jährige Berner erstmals über die Verhandlungen – und worauf er dabei achtet.

Derzeit fahren Sie für das beste Team der Welt, UAE Emirates, haben dort aber nur eine kleine Rolle. Ist es für Sie wichtiger, in einem Topteam zu fahren oder in einem kleineren Team Captain zu sein?

Marc Hirschi: Für mich ist es wichtig, ein Team zu finden, das zu mir und zu den weiteren Herausforderungen passt. Ich bin immer noch mit UAE Emirates in Kontakt, aber auch mit den Schweizer Teams Tudor Pro Cycling und Q36.5 und auch noch weiteren World-Tour-Teams, die interessiert sind. Momentan ist es ganz gut, dass ich in der Lage bin, dass viele Teams Interesse haben und ich entscheiden kann, was für mich am besten passt.​