Schweizer Angriff ungenügend, nur Rodriguez und Akanji stark – die Noten gegen Österreich

1 / 19

Die Nati-Noten nach dem 1:1 gegen Österreich

Yann Sommer – Note 4,5: Unsere Nummer eins an der EM ist beim Gegentor machtlos. Und dafür beim Mwene-Schlenzer (29.) auf dem Posten. In der ersten Halbzeit ansonsten kaum geprüft, da hat Sommer noch fast die meiste Arbeit nach Rückpässen. In der zweiten Halbzeit muss der Inter-Goalie einmal einen Corner wegfausten, ansonsten hat er nur noch bei einem Gregoritsch-Schuss etwas zu tun.





quelle: keystone / gian ehrenzeller