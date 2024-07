In der Form ihres Lebens: Paolini erreicht den zweiten Grand-Slam-Final innert weniger Wochen. Bild: keystone

Paolini nach dramatischem Sieg im Wimbledon-Final – Krejcikova überrascht Rybakina

Jasmine Paolini und überraschend Barbora Krejcikova spielen am Samstag den Frauenfinal in Wimbledon. Die Italienerin peilt ihren ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier an, die Tschechin den zweiten.

Jasmine Paolini lag in der Partie gegen Donna Vekic aus Kroatien mehrfach zurück, kämpfte sich aber ins Endspiel. Nun winkt die zweite Chance auf den ersten Grand-Slam-Turniersieg.

Als erste Tennisspielerin seit Serena Williams 2016 steht Jasmine Paolini binnen weniger Wochen nach dem French-Open-Final auch im Endspiel von Wimbledon. Die 28-Jährige gewann ein umkämpftes Spiel gegen Donna Vekic trotz eines Satzrückstands knapp 2:6, 6:4, 7:6 (10:8). Im entscheidenden Durchgang trotzte die Italienerin ihren Rückständen und behielt im Tiebreak die Nerven.

Donna Vekic brach zwischendurch in Tränen aus. Bild: keystone

Paolini ist schon jetzt die erfolgreichste Italienerin in der langen Geschichte Wimbledons. Vor ihr erreichte noch nie eine Frau aus dem Belpaese die Halbfinals. Am Samstag kann sie ihren Aufstieg mit einem Sieg gegen die Tschechin Barbora Krejcikova krönen.

Paolinis steiler Weg in die Weltspitze liest sich imposant. Vor der Saison 2024 war die Italienerin bei keinem Grand-Slam-Turnier über die zweite Runde hinausgekommen. In Wimbledon hatte sie zuvor in drei Anläufen noch kein Spiel im Hauptfeld gewonnen.

Spiel gedreht

Barbora Krejcikova, die Nummer 32 der Weltrangliste, wird als Aussenseiterin antreten, allerdings verspürt die 28-jährige Tschechin weniger Druck. 2021 hatte sie sich beim French Open durchgesetzt, auch damals als Aussenseiterin.

Barbora Krejcikova träumt von ihrem zweiten Grand-Slam-Sieg im Einzel. Bild: keystone

Möglicherweise kann die Tschechin ihren Höhenflug fortsetzen. Denn der 3:6, 6:4, 6:4-Sieg gegen Jelena Rybakina kam überraschend. Die Weltranglisten-Vierte aus Kasachstan hatte 2022 im Südwesten Londons triumphiert und galt nach zuvor überzeugenden Auftritten als klare Favoritin auf den erneuten Titel. (dab/sda/dpa/afp)