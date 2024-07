Djokovic nach De-Minaur-Aufgabe im Wimbledon-Halbfinal +++ Rybakina und Krejcikova weiter

Der Serbe steht somit in den Halbfinals, den Gegner ermitteln der Amerikaner Taylor Fritz und der Italiener Lorenzo Musetti. De Minaur musste wegen einer Verletzung an der Hüfte passen, die er sich wohl im letzten Game bei seinem Achtelfinal-Sieg gegen Arthur Fils zuzog.

Israel-Krieg: Verhandlungen gehen in Katar weiter +++ Erneut Tote bei Kämpfen in Gaza

WM-Silberhelden oder tragische EM-Viertelfinalisten – was zählt mehr?

Wenn im Dezember das Team des Jahres gekürt wird, kommen eigentlich nur das Eishockey- und das Fussball-Nationalteam in Frage. Es bleibt also genug Zeit, um herauszufinden, was höher einzustufen ist. Ein verlorener WM-Final auf Glatteis oder eine Niederlage in kurzen Hosen im EM-Viertelfinal.

Ein Vergleich der Sportarten bringt uns nicht weiter. Natürlich ist Fussball ein globales, auf allen Kontinenten verbreitetes und Hockey ein vergleichsweise lokales, weitgehend auf Nordamerika und Europa begrenztes Spiel. Die FIFA zählt 210 Mitglieder. Der internationale Hockeyverband lediglich 88.