«Frustriert und unzufrieden» – Novak Djokovic zeigt sein wahres Gesicht

Schützenhilfe bekommt Djokovic auch von Tennisexperte John McEnroe. Auf die Frage, was er dem Serben nach dessen Tirade mitteilen würde, sagte der Amerikaner: «Gut gemacht!» Djokovic sei mit Abstand derjenige, der am meisten habe einstecken müssen.«Weil er die Frechheit besass, besser zu sein als Federer und Nadal. Ich bewundere, dass er die Eier hatte, das zu sagen. Denn damit bringe er noch mehr Leute gegen ihn auf.»

Danach nahm sich Djokovic auch noch seinen eigenen Sponsor zur Brust. Gegenüber serbischen Medien beklagte er, dass Lacoste zu wenig unternehme, um seinen Anhängern in Verkaufsläden Zugang zu seinen Produkten zu ermöglichen. «Ich bin frustriert und unzufrieden, das war ich schon in den letzten Jahren», sagte er. Es brauche von allem mehr, «damit die Menschen meine Produkte kaufen können. Denn das Niveau, auf dem ich Tennis spiele, ist auf der ganzen Welt sehr populär.»

Ganz ohne Nebengeräusche spielt sich Djokovic nicht durchs Tableau. Am Montag hatte er sich auf dem Centre Court mit dem Publikum angelegt, als er sagte: «An alle, die sich dazu entschieden haben, die Spieler, in diesem Fall mich, nicht zu respektieren: Habt eine guuuuuuute Nacht!» Djokovic glaubt, dass er im Spiel gegen Holger Rune ausgebuht worden war.

Aus sportlicher Sicht verläuft Wimbledon für Novak Djokovic traumhaft. Nur wenige Wochen nach einem arthroskopischen Eingriff am rechten Knie mit Fragezeichen angetreten, steht der 37-Jährige im Halbfinal. Auf dem Weg dorthin musste er nur zwei Sätze abgeben und keinen Spieler aus den Top Ten der Weltrangliste bezwingen. Zuletzt spielte ihm in die Karten, dass sich der designierte Viertelfinalgegner, der Australier Alex De Minaur (25, ATP 19), in der Runde zuvor beim Matchball verletzt hatte und sich vor dem Duell mit dem Serben zurückziehen musste.

Jetzt ist Southgate plötzlich der Held – die Reaktionen auf den England-Finaleinzug

Als sich alle bereits mental auf eine Verlängerung vorbereiten, schiesst Einwechselspieler Ollie Watkins England zum Sieg im Halbfinal gegen die Niederlande. Die Pressestimmen und weitere Reaktionen aus den beiden Ländern.

Auf der Insel sind sie nach dem späten Sieg vollends aus dem Häuschen: Die Medien feiern in ihren Schlagzeilen Siegschütze Ollie Watkins mit diversen Wortspielen, zudem scheint die Wahrnehmung von Trainer Gareth Southgate eine ähnliche Wandlung durchzumachen wie jene von Murat Yakin in der Schweiz. Die Niederländer auf der anderen Seite fragen sich, weshalb man einfach nicht mehr gegen grosse Nationen zu gewinnen in der Lage scheint. Hier sind Pressestimmen und weitere Reaktionen in der Übersicht.