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Transfer-News: Alvarez äussert bei WM Transferwunsch – Atlético reagiert

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Julian Alvarez äussert bei WM Transferwunsch – Atlético reagiert mit klarer Ansage

23.06.2026, 01:0023.06.2026, 01:00
Sportredaktion
Sportredaktion

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Alvarez fordert Transfer – Atlético reagiert mit klarer Ansage
Julian Alvarez befindet sich derzeit mit Argentinien an der WM. Dort kam er zweimal nur von der Bank – nach dem 2:0-Sieg gegen Österreich liess der Stürmer von Atlético Madrid dann aber eine Bombe platzen. «Es ist nicht der richtige Moment, um darüber zu sprechen, aber ich bin eine ehrliche Person: Ich habe mit den Verantwortlichen des Klubs gesprochen und ich denke, dass das beste für alle ein Transfer ist.»

Der 26-Jährige wird vom FC Barcelona umworben und würde wohl gerne zum amtierenden Meister wechseln. Atlético reagierte jedoch umgehend – und klar: «Es gibt keinen Betrag, für den Barcelona Julian kaufen kann», teilten die Rojiblanco gegenüber Diario AS mit. «Entweder wird die Ausstiegsklausel gezahlt oder er wird nicht wechseln.» Die Ausstiegsklausel, die in der spanischen Liga Pflicht ist, beträgt 500 Millionen Euro. (nih)

Julian Alvarez 🇦🇷
Alter: 26
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 20 Tore, 9 Assists
Aufsteiger Vaduz holt Stürmer Dejan Sorgic
Der FC Vaduz hat sich für die Super League verstärkt. Der Aufsteiger verpflichtet den 36-jährigen Stürmer Dejan Sorgic, der zuletzt in der Challenge League für Yverdon spielte.

Sorgic bringt die Erfahrung aus 223 Partien in der Super League mit. Für die Klubs Luzern, Thun und Sion schoss der Stürmer insgesamt 72 Tore. Der in Kroatien geborene Angreifer ist schweizerisch-serbischer Doppelbürger. (riz/sda)

Dejan Sorgic 🇷🇸
Alter: 36
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 8 Tore
Demichelis trainiert künftig den RB Leipzig
Martin Demichelis heisst der neue Trainer von RB Leipzig. Der 45-jährige Argentinier folgt auf Ole Werner und erhält einen Zweijahresvertrag, wie der Bundesligist mitteilte. Demichelis war zuletzt bei Mallorca tätig. Er hatte seinen Vertrag nach dem Abstieg mit dem Klub zunächst verlängert. Nun dürfte er von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht haben.

Als Spieler war Demichelis lange für Bayern München aktiv. Zwischen 2003 und 2010 gewann er mit dem Verein viermal die Meisterschaft und den Cup. Für die argentinische Nationalmannschaft bestritt der 51-fache Internationale unter anderem den WM-Final 2014. Seine Trainerkarriere startete er beim Nachwuchs des FC Bayern, bevor er mit dem argentinischen Club River Plate im Juli 2023 Meister wurde. (riz/sda/dpa)
Ittens Wechsel zu Werder Bremen perfekt
Cédric Itten kehrt in die Bundesliga zurück. Der 29-jährige Stürmer wechselt von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen, wie sein neuer Klub am Sonntag bekannt gibt. Itten passe «hervorragend» in das von Werder Bremen gesuchte Profil, wird Peter Niemeyer, Leiter Profifussball des Vereins, zum Transfer zitiert. Dies unter anderem auch wegen seiner bisher gesammelten Erfahrung in Vereinen und der Schweizer Nationalmannschaft.

2021 spielte Itten bereits eine halbe Saison in der Bundesliga, damals für Greuther Fürth. Anschliessend erfolgte die Rückkehr in die Schweiz zu den Berner Young Boys, ehe er vor einem Jahr in die 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf wechselte. Mit dem Klub stieg der Schweizer Internationale, der aktuell Teil von Murat Yakins WM-Kader ist, in der vergangenen Saison ab. Itten wusste mit 16 Toren in 32 Pflichtspielen dennoch zu überzeugen.

In Bremen trifft er nun auf einen alten Bekannten. Trainer Daniel Thioune war bis im Oktober des vergangenen Jahres als Coach von Düsseldorf engagiert, ehe er dort freigestellt wurde. «Der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super», wird Itten in der Mitteilung von Werder Bremen zitiert. (pre/sda)

Cedric Itten 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore
Bertone vom Meister nach Luzern
Harter Schlag für den FC Thun: Der Schweizer Meister verliert seinen Leader Leonardo Bertone. Der Mittelfeldspieler unterschrieb für zwei Jahre beim Ligakonkurrenten FC Luzern. «Er wird unserem Spiel Stabilität verleihen und unserem Team mit seiner Persönlichkeit, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität auf und neben dem Platz weiterhelfen», hofft Sportchef Remo Meyer. (ram)

Leonardo Bertone 🇨🇭
Alter: 32 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Markwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 11 Tore
U20-Internationaler Neelakandan leihweise zu Vaduz
Der FC Vaduz verstärkt sich mit dem Schweizer U20-Internationalen Ranjan Neelakandan. Der 21-jährige schweizerisch-italienische Offensivspieler wechselt auf Leihbasis für eine Saison vom französischen Zweitligisten Annecy zum Super-League-Aufsteiger.

Neelakandan, der beim Team Ticino, FC Chiasso und der AC Bellinzona ausgebildet wurde, spielte zuletzt leihweise für Yverdon. In der Rückrunde der vergangenen Saison kam der dribbelstarke Stürmer in der Challenge League zu 17 Einsätzen und verbuchte ein Tor sowie drei Assists. (car/sda)


Michael Frey verlässt die Hoppers wieder
Nach nur einem halben Jahr beim Grasshopper Club Zürich verlässt Michael Frey den Rekordmeister wieder. Dies teilen die Hoppers am Donnerstagabend mit. GC schreibt in der Medienmitteilung: «Der Vertrag mit dem 31-Jährigen wird auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin aufgelöst.» Der Vertrag wäre noch bis zum 30. Juni 2028 gelaufen.

Frey bestritt 16 Pflichtspiele für GC, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Erst im Winter wechselte Frey von der englischen Premiership zurück in die Super League. Wo Frey seine Karriere fortsetzen wird, ist noch unklar. (riz)

Michael Frey 🇨🇭
Alter: 31 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore
Oranje-Flügel für Luzern
Der FC Luzern holt Verstärkung aus den Niederlanden. Die Innerschweizer haben den Flügelspieler Aurelio Oehlers mit einem Dreijahresvertrag verpflichtet.

Der 22-jährige Oehlers wechselt vom FC Volendam, für den er in den vergangenen zwei Saisons spielte, in die Super League. Im ersten Jahr schaffte er mit seinem bisherigen Verein den Aufstieg in die Eredivisie, die höchste Klasse im niederländischen Fussball. (ram/sda)

Aurelio Oehlers 🇳🇱
Alter: 22 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 500'000 Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 6 Tore
Werner wird trotz Erfolgsbilanz entlassen
Trotz Platz 3 in der Bundesliga und der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League trennt sich RB Leipzig nach nur einer Saison von Trainer Ole Werner, wie der Klub mitteilt. Werner hatte Leipzig im Sommer 2025 übernommen und die Mannschaft nach einem grossen Umbruch zurück in die Champions League geführt.

Kritisch beurteilt wurden insbesondere die Spielweise und die Umsetzung seiner taktischen Ideen. Vor allem der Verwaltungsrats-Präsident Oliver Mintzlaff sowie die globale Fussball-Abteilung um Jürgen Klopp und Mario Gomez sollen mit der Entwicklung unzufrieden gewesen sein. Werner besitzt noch einen Vertrag bis 2027. Wer seine Nachfolge antreten wird, steht noch nicht fest. Für Werner hatte Leipzig vor einem Jahr rund zwei Millionen Euro an Werder Bremen bezahlt.


FC Basel verpflichtet den Flügelspieler Asane Sow
Der FC Basel verstärkt die Offensive: Der Klub sichert sich die Dienste des 20-jährigen Flügelspielers Asane Sow. Dieser kommt aus Italien und erhält einen Vierjahresvertrag.

Sow sammelte Erfahrungen in der U20-Mannschaft des FC Torino, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Mit der ersten Mannschaft von Pro Vercelli absolvierte der Flügelspieler 53 Pflichtspiele in der Serie C. Für den in Italien aufgewachsenen Spieler folgt nun die erste Karrierestation ausserhalb seines Heimatlandes. (riz/sda)

Asane Sow 🇸🇳
Alter: 20
Position: Flügelspieler
Marktwert: 175'000 Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 7 Tore, 7 Assists


Servette Chênois verpflichtet Meriame Terchoun
Der Schweizer Meister und Cupsieger Servette Chênois hat die Nationalspielerin Meriame Terchoun verpflichtet. Die 30-Jährige kehrt nach vier Jahren in Frankreich in die Women's Super League zurück, wie der Genfer Klub mitteilte.

Terchoun stand zuletzt beim französischen Erstligisten Dijon unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam die Offensivspielerin auf 22 Einsätze und erzielte zwei Tore. Mit ihrer Routine soll sie die Angriffsreihe des Genfer Teams verstärken. Angaben zur Vertragsdauer machte der Verein nicht. Für das Schweizer Nationalteam bestritt Terchoun bisher 46 Partien. Unter Nationaltrainer Rafel Navarro gehörte sie zuletzt allerdings nicht mehr zum engeren Kreis des Teams. (riz/sda)

Meriame Terchoun 🇨🇭
Alter: 23
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 110'000 Euro
Bilanz 2025/26: 23 Spiele, 2 Tore, 3 Assists
Bernardo Silva unterschreibt bei Real Madrid
Bernardo Silva wechselt nach seinem Vertragsende diesen Sommer von Manchester City zu Real Madrid. Wie der spanische Rekordmeister mitteilt, stattet er den 31-jährigen Portugiesen mit einem Zweijahresvertrag aus.

Silva, der mit Portugal derzeit an der WM weilt, spielte seit 2017 bei Manchester City und gewann unter Pep Guardiola unter anderem die Champions League und die Klub-WM. Zudem wurde er sechsmal englischer Meister und dreimal FA-Cup-Sieger. (car/sda)


Serie-A-Klub verhandelt mit WM-Fahrer von YB
Die Berner Young Boys sind an der Weltmeisterschaft in Nordamerika mehrfach vertreten. Unter anderem durch Algeriens Jaouen Hadjam. Dieser könnte YB aber bald verlassen. So verhandle der Linksverteidiger derzeit mit Como, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. Der 23-Jährige solle die Alternative für den Brasilianer Kaiki sein, mit dessen Klub Cruzeiro sich Como derzeit nicht über die Ablösemodalitäten einigen könne.

Hadjam wechselte im Januar 2024 nach Bern. In dieser Saison spielte er verletzungsbedingt nur in 20 Ligaspielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Mit Como, das in der Serie A Vierter wurde, könnte er in der nächsten Saison Champions League spielen, während YB das europäische Geschäft gänzlich verpasst hat. (nih)

Jaouen Hadjam 🇩🇿
Alter: 23
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 2 Tore, 4 Assists
Ruben Amorim übernimmt bei Milan
Ruben Amorim ist der neue Trainer der AC Milan. Der Portugiese soll den italienischen Grossklub wieder in die Erfolgsspur führen. Unter Vorgänger Massimiliano Allegri verpassten die Rossoneri die Champions-League-Ränge. Neben dem Cheftrainer mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen.

Zuletzt war Amorim ab November 2024 bei Manchester United angestellt gewesen, der englische Topklub entliess den 41-Jährigen jedoch im Januar.

Toppmöller wird Trainer in Lens
Dino Toppmöller hat einen neuen Job gefunden. Der frühere Coach von Eintracht Frankfurt erhält bei Lens einen Zweijahresvertrag, wie der Klub aus Nordfrankreich mitteilte.

Toppmöller war im Januar beim Bundesligisten Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde, entlassen worden. Bei der Eintracht hatte er noch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Der 45-Jährige folgt in Lens auf Pierre Sage, der als Nachfolger von Oliver Glasner zu Crystal Palace nach England wechselt. Lens landete in der abgelaufenen Spielzeit hinter Paris Saint-Germain auf Platz 2 und wird in der kommenden Saison in der Champions League spielen. (riz/sda/dpa)
Itten vor Wechsel zu Werder Bremen
Der Schweizer Nationalspieler Cedric Itten steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Gemäss verschiedenen Medienberichten wechselt der 29-jährige Stürmer von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen.

Itten spielte bereits 2021 bei Greuther Fürth eine halbe Saison in der Bundesliga. Danach kehrte der 15-fache Internationale (5 Tore) in die Schweiz zurück und absolvierte drei Jahre bei den Young Boys und wurde dabei zweimal Meister. Vor einem Jahr wechselte er in die 2. Bundesliga, wo er trotz des Abstiegs von Fortuna Düsseldorf mit 15 Treffern in 30 Spielen überzeugte und sich so das Aufgebot für die WM verdiente.

Dies könnte auch der Grund sein, dass Werder den Transfer noch nicht offiziell verkünden kann. Es dürften noch die medizinischen Checks ausstehen. (abu/sda)

Cedric Itten 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore