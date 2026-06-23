Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Bertone vom Meister nach Luzern Leonardo Bertone. Der Mittelfeldspieler unterschrieb für zwei Jahre beim Ligakonkurrenten FC Luzern. «Er wird unserem Spiel Stabilität verleihen und unserem Team mit seiner Persönlichkeit, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität auf und neben dem Platz weiterhelfen», hofft Sportchef Remo Meyer. (ram)



Leonardo Bertone 🇨🇭

Alter: 32 Jahre

Position: Defensives Mittelfeld

Markwert: 400'000 Euro

Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 11 Tore

Harter Schlag für den FC Thun: Der Schweizer Meister verliert seinen LeaderDer Mittelfeldspieler unterschrieb für zwei Jahre beim Ligakonkurrenten«Er wird unserem Spiel Stabilität verleihen und unserem Team mit seiner Persönlichkeit, seiner Spielintelligenz und seiner Mentalität auf und neben dem Platz weiterhelfen», hofft Sportchef Remo Meyer. (ram)🇨🇭Alter: 32 JahrePosition: Defensives MittelfeldMarkwert: 400'000 EuroBilanz 2025/26: 33 Spiele, 11 Tore U20-Internationaler Neelakandan leihweise zu Vaduz FC Vaduz verstärkt sich mit dem Schweizer U20-Internationalen Ranjan Neelakandan. Der 21-jährige schweizerisch-italienische Offensivspieler wechselt auf Leihbasis für eine Saison vom französischen Zweitligisten Annecy zum Super-League-Aufsteiger.



Neelakandan, der beim Team Ticino, FC Chiasso und der AC Bellinzona ausgebildet wurde, spielte zuletzt leihweise für Yverdon. In der Rückrunde der vergangenen Saison kam der dribbelstarke Stürmer in der Challenge League zu 17 Einsätzen und verbuchte ein Tor sowie drei Assists. (car/sda)



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Derverstärkt sich mit dem. Der 21-jährige schweizerisch-italienischewechselt auf Leihbasis für eine Saison vom französischenzum Super-League-Aufsteiger.Neelakandan, der beim Team Ticino, FC Chiasso und der AC Bellinzona ausgebildet wurde, spielte zuletzt leihweise für Yverdon. In der Rückrunde der vergangenen Saison kam der dribbelstarke Stürmer in der Challenge League zu 17 Einsätzen und verbuchte ein Tor sowie drei Assists. (car/sda) Michael Frey verlässt die Hoppers wieder Grasshopper Club Zürich verlässt Michael Frey den Rekordmeister wieder. Dies teilen die Hoppers am Donnerstagabend mit. GC schreibt in der Medienmitteilung: «Der Vertrag mit dem 31-Jährigen wird auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin aufgelöst.» Der Vertrag wäre noch bis zum 30. Juni 2028 gelaufen.



Frey bestritt 16 Pflichtspiele für GC, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Erst im Winter wechselte Frey von der englischen Premiership zurück in die Super League. Wo Frey seine Karriere fortsetzen wird, ist noch unklar. (riz)



Michael Frey 🇨🇭

Alter: 31 Jahre

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 400'000 Euro

Bilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore

Nach nur einem halben Jahr beimverlässtden Rekordmeister wieder. Dies teilen die Hoppers am Donnerstagabend mit. GC schreibt in der Medienmitteilung: «Der Vertrag mit dem 31-Jährigen wird auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin aufgelöst.» Der Vertrag wäre noch bis zum 30. Juni 2028 gelaufen.Frey bestritt 16 Pflichtspiele für GC, in denen ihm zwei Tore und zwei Assists gelangen. Erst im Winter wechselte Frey von der englischen Premiership zurück in die Super League. Wo Frey seine Karriere fortsetzen wird, ist noch unklar. (riz)🇨🇭Alter: 31 JahrePosition: MittelstürmerMarktwert: 400'000 EuroBilanz 2025/26: 29 Spiele, 2 Tore Oranje-Flügel für Luzern FC Luzern holt Verstärkung aus den Niederlanden. Die Innerschweizer haben den Flügelspieler Aurelio Oehlers mit einem Dreijahresvertrag verpflichtet.



Der 22-jährige Oehlers wechselt vom FC Volendam, für den er in den vergangenen zwei Saisons spielte, in die Super League. Im ersten Jahr schaffte er mit seinem bisherigen Verein den Aufstieg in die Eredivisie, die höchste Klasse im niederländischen Fussball. (ram/sda)



Aurelio Oehlers 🇳🇱

Alter: 22 Jahre

Position: Rechtsaussen

Marktwert: 500'000 Euro

Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 6 Tore

Derholt Verstärkung aus den Niederlanden. Die Innerschweizer haben den Flügelspielermit einem Dreijahresvertrag verpflichtet.Der 22-jährige Oehlers wechselt vom FC Volendam, für den er in den vergangenen zwei Saisons spielte, in die Super League. Im ersten Jahr schaffte er mit seinem bisherigen Verein den Aufstieg in die Eredivisie, die höchste Klasse im niederländischen Fussball. (ram/sda)🇳🇱Alter: 22 JahrePosition: RechtsaussenMarktwert: 500'000 EuroBilanz 2025/26: 39 Spiele, 6 Tore Werner wird trotz Erfolgsbilanz entlassen RB Leipzig nach nur einer Saison von Trainer Ole Werner, wie der Klub mitteilt. Werner hatte Leipzig im Sommer 2025 übernommen und die Mannschaft nach einem grossen Umbruch zurück in die Champions League geführt.



Kritisch beurteilt wurden insbesondere die Spielweise und die Umsetzung seiner taktischen Ideen. Vor allem der Verwaltungsrats-Präsident Oliver Mintzlaff sowie die globale Fussball-Abteilung um Jürgen Klopp und Mario Gomez sollen mit der Entwicklung unzufrieden gewesen sein. Werner besitzt noch einen Vertrag bis 2027. Wer seine Nachfolge antreten wird, steht noch nicht fest. Für Werner hatte Leipzig vor einem Jahr rund zwei Millionen Euro an Werder Bremen bezahlt.





Trotz Platz 3 in der Bundesliga und der erfolgreichen Qualifikation für die Champions League trennt sichnach nur einer Saison von Trainer, wie der Klub mitteilt. Werner hatte Leipzig im Sommer 2025 übernommen und die Mannschaft nach einem grossen Umbruch zurück in die Champions League geführt.Kritisch beurteilt wurden insbesondere die Spielweise und die Umsetzung seiner taktischen Ideen. Vor allem der Verwaltungsrats-Präsident Oliver Mintzlaff sowie die globale Fussball-Abteilung um Jürgen Klopp und Mario Gomez sollen mit der Entwicklung unzufrieden gewesen sein. Werner besitzt noch einen Vertrag bis 2027. Wer seine Nachfolge antreten wird, steht noch nicht fest. Für Werner hatte Leipzig vor einem Jahr rund zwei Millionen Euro an Werder Bremen bezahlt. FC Basel verpflichtet den Flügelspieler Asane Sow FC Basel verstärkt die Offensive: Der Klub sichert sich die Dienste des 20-jährigen Flügelspielers Asane Sow. Dieser kommt aus Italien und erhält einen Vierjahresvertrag.



Sow sammelte Erfahrungen in der U20-Mannschaft des FC Torino, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Mit der ersten Mannschaft von Pro Vercelli absolvierte der Flügelspieler 53 Pflichtspiele in der Serie C. Für den in Italien aufgewachsenen Spieler folgt nun die erste Karrierestation ausserhalb seines Heimatlandes. (riz/sda)



Asane Sow 🇸🇳

Alter: 20

Position: Flügelspieler

Marktwert: 175'000 Euro

Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 7 Tore, 7 Assists



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Derverstärkt die Offensive: Der Klub sichert sich die Dienste des 20-jährigen Flügelspielers. Dieser kommt aus Italien und erhält einen Vierjahresvertrag.Sow sammelte Erfahrungen in der U20-Mannschaft des FC Torino, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Mit der ersten Mannschaft von Pro Vercelli absolvierte der Flügelspieler 53 Pflichtspiele in der Serie C. Für den in Italien aufgewachsenen Spieler folgt nun die erste Karrierestation ausserhalb seines Heimatlandes. (riz/sda)🇸🇳Alter: 20Position: FlügelspielerMarktwert: 175'000 EuroBilanz 2025/26: 41 Spiele, 7 Tore, 7 Assists Servette Chênois verpflichtet Meriame Terchoun Servette Chênois hat die Nationalspielerin Meriame Terchoun verpflichtet. Die 30-Jährige kehrt nach vier Jahren in Frankreich in die Women's Super League zurück, wie der Genfer Klub mitteilte.



Terchoun stand zuletzt beim französischen Erstligisten Dijon unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam die Offensivspielerin auf 22 Einsätze und erzielte zwei Tore. Mit ihrer Routine soll sie die Angriffsreihe des Genfer Teams verstärken. Angaben zur Vertragsdauer machte der Verein nicht. Für das Schweizer Nationalteam bestritt Terchoun bisher 46 Partien. Unter Nationaltrainer Rafel Navarro gehörte sie zuletzt allerdings nicht mehr zum engeren Kreis des Teams. (riz/sda)



Meriame Terchoun 🇨🇭

Alter: 23

Position: Linksverteidiger

Marktwert: 110'000 Euro

Bilanz 2025/26: 23 Spiele, 2 Tore, 3 Assists

Der Schweizer Meister und Cupsiegerhat die Nationalspielerinverpflichtet. Die 30-Jährige kehrt nach vier Jahren in Frankreich in die Women's Super League zurück, wie der Genfer Klub mitteilte.Terchoun stand zuletzt beim französischen Erstligisten Dijon unter Vertrag. In der vergangenen Saison kam die Offensivspielerin auf 22 Einsätze und erzielte zwei Tore. Mit ihrer Routine soll sie die Angriffsreihe des Genfer Teams verstärken. Angaben zur Vertragsdauer machte der Verein nicht. Für das Schweizer Nationalteam bestritt Terchoun bisher 46 Partien. Unter Nationaltrainer Rafel Navarro gehörte sie zuletzt allerdings nicht mehr zum engeren Kreis des Teams. (riz/sda)🇨🇭Alter: 23Position: LinksverteidigerMarktwert: 110'000 EuroBilanz 2025/26: 23 Spiele, 2 Tore, 3 Assists Bernardo Silva unterschreibt bei Real Madrid Bernardo Silva wechselt nach seinem Vertragsende diesen Sommer von Manchester City zu Real Madrid. Wie der spanische Rekordmeister mitteilt, stattet er den 31-jährigen Portugiesen mit einem Zweijahresvertrag aus.



Silva, der mit Portugal derzeit an der WM weilt, spielte seit 2017 bei Manchester City und gewann unter Pep Guardiola unter anderem die Champions League und die Klub-WM. Zudem wurde er sechsmal englischer Meister und dreimal FA-Cup-Sieger. (car/sda)



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wechselt nach seinem Vertragsende diesen Sommer vonzu. Wie der spanische Rekordmeister mitteilt, stattet er den 31-jährigen Portugiesen mit einemaus.Silva, der mitderzeit an der WM weilt, spielte seit 2017 bei Manchester City und gewann unter Pep Guardiola unter anderem die Champions League und die Klub-WM. Zudem wurde er sechsmal englischer Meister und dreimal FA-Cup-Sieger. (car/sda) Serie-A-Klub verhandelt mit WM-Fahrer von YB



Hadjam wechselte im Januar 2024 nach Bern. In dieser Saison spielte er verletzungsbedingt nur in 20 Ligaspielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Mit Como, das in der Serie A Vierter wurde, könnte er in der nächsten Saison Champions League spielen, während YB das europäische Geschäft gänzlich verpasst hat. (nih)



Jaouen Hadjam 🇩🇿

Alter: 23

Position: Linksverteidiger

Marktwert: 7 Mio. Euro

Bilanz 2025/26: 30 Spiele, 2 Tore, 4 Assists

Die Berner Young Boys sind an der Weltmeisterschaft in Nordamerika mehrfach vertreten. Unter anderem durch Algeriens Jaouen Hadjam. Dieser könnte YB aber bald verlassen. So verhandle der Linksverteidiger derzeit mit Como, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. Der 23-Jährige solle die Alternative für den Brasilianer Kaiki sein, mit dessen Klub Cruzeiro sich Como derzeit nicht über die Ablösemodalitäten einigen könne.Hadjam wechselte im Januar 2024 nach Bern. In dieser Saison spielte er verletzungsbedingt nur in 20 Ligaspielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. Mit Como, das in der Serie A Vierter wurde, könnte er in der nächsten Saison Champions League spielen, während YB das europäische Geschäft gänzlich verpasst hat. (nih)🇩🇿Alter: 23Position: LinksverteidigerMarktwert: 7 Mio. EuroBilanz 2025/26: 30 Spiele, 2 Tore, 4 Assists Ruben Amorim übernimmt bei Milan Ruben Amorim ist der neue Trainer der AC Milan. Der Portugiese soll den italienischen Grossklub wieder in die Erfolgsspur führen. Unter Vorgänger Massimiliano Allegri verpassten die Rossoneri die Champions-League-Ränge. Neben dem Cheftrainer mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen.



Zuletzt war Amorim ab November 2024 bei Manchester United angestellt gewesen, der englische Topklub entliess den 41-Jährigen jedoch im Januar.



ist der neue Trainer der. Der Portugiese soll den italienischen Grossklub wieder in die Erfolgsspur führen. Unter Vorgängerverpassten die Rossoneri die Champions-League-Ränge. Neben dem Cheftrainer mussten auch der Geschäftsführer, der Sportdirektor und der technische Direktor der Mailänder gehen.Zuletzt war Amorim ab November 2024 beiangestellt gewesen, der englische Topklub entliess den 41-Jährigen jedoch im Januar. Toppmöller wird Trainer in Lens Dino Toppmöller hat einen neuen Job gefunden. Der frühere Coach von Eintracht Frankfurt erhält bei Lens einen Zweijahresvertrag, wie der Klub aus Nordfrankreich mitteilte.



Toppmöller war im Januar beim Bundesligisten Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde, entlassen worden. Bei der Eintracht hatte er noch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Der 45-Jährige folgt in Lens auf Pierre Sage, der als Nachfolger von Oliver Glasner zu Crystal Palace nach England wechselt. Lens landete in der abgelaufenen Spielzeit hinter Paris Saint-Germain auf Platz 2 und wird in der kommenden Saison in der Champions League spielen. (riz/sda/dpa)

hat einen neuen Job gefunden. Der frühere Coach von Eintracht Frankfurt erhält beieinen Zweijahresvertrag, wie der Klub aus Nordfrankreich mitteilte.Toppmöller war im Januar beim Bundesligisten Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde, entlassen worden. Bei der Eintracht hatte er noch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Der 45-Jährige folgt in Lens auf Pierre Sage, der als Nachfolger von Oliver Glasner zu Crystal Palace nach England wechselt. Lens landete in der abgelaufenen Spielzeit hinter Paris Saint-Germain auf Platz 2 und wird in der kommenden Saison in der Champions League spielen. (riz/sda/dpa) Itten vor Wechsel zu Werder Bremen Cedric Itten steht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Gemäss verschiedenen Medienberichten wechselt der 29-jährige Stürmer von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen.



Itten spielte bereits 2021 bei Greuther Fürth eine halbe Saison in der Bundesliga. Danach kehrte der 15-fache Internationale (5 Tore) in die Schweiz zurück und absolvierte drei Jahre bei den Young Boys und wurde dabei zweimal Meister. Vor einem Jahr wechselte er in die 2. Bundesliga, wo er trotz des Abstiegs von Fortuna Düsseldorf mit 15 Treffern in 30 Spielen überzeugte und sich so das Aufgebot für die WM verdiente.



Dies könnte auch der Grund sein, dass Werder den Transfer noch nicht offiziell verkünden kann. Es dürften noch die medizinischen Checks ausstehen. (abu/sda)



Cedric Itten 🇨🇭

Alter: 29

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 1,8 Mio. Euro

Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore

Der Schweizer Nationalspielersteht vor der Rückkehr in die Bundesliga. Gemäss verschiedenen Medienberichten wechselt der 29-jährige Stürmer von Fortuna Düsseldorf zuItten spielte bereits 2021 bei Greuther Fürth eine halbe Saison in der Bundesliga. Danach kehrte der 15-fache Internationale (5 Tore) in die Schweiz zurück und absolvierte drei Jahre bei den Young Boys und wurde dabei zweimal Meister. Vor einem Jahr wechselte er in die 2. Bundesliga, wo er trotz des Abstiegs von Fortuna Düsseldorf mit 15 Treffern in 30 Spielen überzeugte und sich so das Aufgebot für die WM verdiente.Dies könnte auch der Grund sein, dass Werder den Transfer noch nicht offiziell verkünden kann. Es dürften noch die medizinischen Checks ausstehen. (abu/sda)🇨🇭Alter: 29Position: MittelstürmerMarktwert: 1,8 Mio. EuroBilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore

kehrt in die Bundesliga zurück. Der 29-jährige Stürmer wechselt vonzu Werder Bremen, wie sein neuer Klub am Sonntag bekannt gibt. Itten passe «hervorragend» in das vongesuchte Profil, wird, Leiter Profifussball des Vereins, zum Transfer zitiert. Dies unter anderem auch wegen seiner bisher gesammelten Erfahrung in Vereinen und der Schweizer Nationalmannschaft.2021 spielte Itten bereits eine halbe Saison in der Bundesliga, damals für. Anschliessend erfolgte die Rückkehr in die Schweiz zu den Berner Young Boys, ehe er vor einem Jahr in die 2. Bundesliga zuwechselte. Mit dem Klub stieg der Schweizer Internationale, der aktuell Teil von Murat Yakins WM-Kader ist, in der vergangenen Saison ab. Itten wusste mit 16 Toren in 32 Pflichtspielen dennoch zu überzeugen.In Bremen trifft er nun auf einen alten Bekannten. Trainerwar bis im Oktober des vergangenen Jahres als Coach von Düsseldorf engagiert, ehe er dort freigestellt wurde. «Der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super», wird Itten in der Mitteilung von Werder Bremen zitiert. (pre/sda)Alter: 29Position: MittelstürmerMarktwert: 1,8 Mio. EuroBilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore