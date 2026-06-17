Messi wieder mal historisch: So reagieren Haaland, Henry, Zlatan und Co.
Erling Haaland
Der Norweger brillierte selbst kurz zuvor mit zwei Toren bei seinem WM-Debüt. Doch der 39-jährige Messi übertrumpfte ihn kurz danach, weshalb Haaland ihm – nicht zum ersten Mal – Respekt zollte:
Thomas Müller
Einst Rivalen auf Klub- und Länderebene, kicken Thomas Müller und Messi nun beide in der MLS, Müller bei Vancouver, Messi in Miami. Der Deutsche, drei Jahre jünger und selbst schon länger aus dem Nationalteam zurückgetreten, scheint sprachlos ob der Leistung Messis.
Er bringt zudem mittels Ziegen-Emoji zum Ausdruck, dass er ihn für den Besten der Geschichte hält.
Thierry Henry und Zlatan Ibrahimovic
Auch Henry und Ibrahimovic sind ehemalige Weggefährten Messis und waren sowohl Teamkollegen als auch Rivalen. Nun kommentieren die beiden Fussballrentner für US-Sender Fox Sport als Experten die WM – und zeigen sich ebenfalls beeindruckt von Messi:
Alexis MacAllister
Die Messi-Magie aus nächster Nähe bewundern konnte Argentiniens Mittelfeldmotor Alexis MacAllister. Der Liverpool-Star rang zunächst ebenfalls um Worte:
Dann adressierte er an jene Stimmen vor der WM, die eine weitere Teilnahme Messis kritisch sahen:
Patrick Mahomes
Der NFL-Superstar hielt sich kurz. Zunächst postete er auf X ein Ziegen-Emoji. Acht Minuten später legte er drei davon nach.
Rio Ferdinand
Viel Begeisterung empfinden auch Beobachter von der Insel für Messi. Sowohl Rio Ferdinand …
Alan Shearer
... als auch Alan Shearer würdigen den Argentinier.
Messi zieht mit Klose gleich und wird von Mbappé verfolgt
Messi hat nach seinem Traumeinstand bei der WM 2026 beste Chancen, Miroslav Klose zu überholen und alleiniger WM-Rekordtorschütze zu werden. Sollte er sich nicht verletzen, wird er mit Argentinien mindestens zwei weitere Partien – gegen Österreich und Jordanien – absolvieren, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit noch mehr.
Gefahr droht ihm aber von einem anderen Spieler, der nur wenige Stunden zuvor ebenfalls brilliert hatte. Kylian Mbappé, Weltmeister von 2018 und Finalist und WM-Torschützenkönig von 2022, erzielte bei Frankreichs 3:1-Sieg gegen Senegal zwei Tore und steht neu bereits bei 14 WM-Toren. Der Franzose ist erst 27 Jahre alt und hat noch viel Zeit, Messi eines Tages zu übertrumpfen.
Der bisherige WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose sagte schon vor dem Turnier, er gehe fest davon aus, dass seine Bestmarke geknackt werde. «Durch das grössere Teilnehmerfeld gibt es mehr Spiele und damit mehr Möglichkeiten, Tore zu schiessen», begründete Klose. Es freue ihn, dass Messi zu ihm aufschliessen könne: «Ich bin ein grosser Fan von Messi, schon immer gewesen. Messi ist ein Genie.»
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