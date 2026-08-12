Derhat den albanischen Nationaltorhüterverpflichtet. Der 22-Jährige kommt von Eintracht Frankfurt und erhält einen Vertrag bis 2029, die der Klub mitteilte. Der 22-jährige Simoni tritt die Nachfolge des zu Hannover 96 gewechselten Pascal Loretz an und ist als Nummer 1 vorgesehen.Der 1,95 m grosse Torhüter wechselte im Winter der Saison 2022/23 von seinem albanischen Klub FK Dinamo zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga. Dort kam er hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Es folgten zwei Leihgeschäfte: Zuerst spielte Simoni eine halbe Saison beim Drittligisten Ingolstadt 04, bevor er für eineinhalb Jahre zum 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga wechselte. Vor der Vertragsunterzeichnung in Luzern absolvierte er in der vergangenen Woche als Testspieler mehrere Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Am Samstag stand er im Vorbereitungsspiel gegen St. Truiden während der gesamten Spieldauer von 90 Minuten im Tor. (riz/sda)🇦🇱Alter: 22Position: TorhüterMarktwert: 0,6 Mio. EuroBilanz 2025/26: 3 Spiele, 1 Spiel ohne Gegentor