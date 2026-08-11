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Werro joggt in den Halbfinal – Mumentahler überzeugt über 100 Meter

epa13161269 Audrey Werro of Switzerland reacts after a Women&#039;s 800m heat at the European Athletics Championships Birmingham 2026, Birmingham, Britain, 11 August 2026. EPA/ADAM VAUGHAN
Audrey Werro muss in ihrem Vorlauf bei Weitem nicht an ihre Grenzen gehen.Bild: keystone

Werro joggt in den Halbfinal – Mumentahler überzeugt auch über 100 Meter

Audrey Werro stellt ihre Ambitionen über 800 m bereits in den Vorläufen unter Beweis, Timothé Mumenthaler hält dem Druck über 100 m stand. Das sind die Fakten des zweiten Wettkampftages an der EM in Birmingham.
11.08.2026, 13:5311.08.2026, 15:43
Inhaltsverzeichnis
Mumenthaler darf vom Final träumen
Werro joggt in den Halbfinal
Auch Vancardo und Rosamilia überzeugen
Brand läuft in den Halbfinal
Küchler scheitert knapp
Wernli chancenlos

Mumenthaler darf vom Final träumen

Timothé Mumenthaler schaffte über 100 m die Qualifikation für die Halbfinals. Der 23-jährige Genfer lief in seinem Heat bei einem Gegenwind von 1 m/s in 10,44 Sekunden hinter dem Belgier Emiel Botterman auf den 2. Platz. Der amtierende Europameister über die halbe Bahnrunde sprintet in der Abendsession ab 20.32 Uhr um den Finaleinzug in der Königsdisziplin.

Der gute Vorlauf von Timothé Mumenthaler.Video: SRF

Werro joggt in den Halbfinal

Audrey Werro wurde ihrer Favoritenrolle über 800 m vollauf gerecht. Die 22-jährige Freiburgerin zeigte ein taktisch kluges Rennen und kontrollierte das Geschehen von der Spitze weg. Ohne an die Grenzen zu gehen, siegte sie in 1:57,83 Minuten überlegen.

Werro kann es in ihrem Vorlauf gemächlich angehen.Video: SRF

Auch Vancardo und Rosamilia überzeugen

Veronica Vancardo pulverisierte ihre persönliche Bestzeit in 1:58,20 deutlich und ist neu die drittschnellste Schweizerin über die zwei Bahnrunden. Nur Werro und Selina Büchel liefen die 800 m noch schneller. Vancardo, die in ihrem Lauf Vierte wurde, qualifizierte sich über die Zeit für die Halbfinals vom Donnerstag.

Vancardo läuft persönliche Bestzeit.Video: SRF

Mit Valentina Rosamilia überstand auch die dritte Schweizerin die Vorläufe. Die 23-jährige Aargauerin belegte in ihrem Lauf in 1:59,09 den 2. Platz.

Auch Rosamilia qualifiziert sich sicher für den Halbfinal.Video: SRF

Brand läuft in den Halbfinal

Über 400 m Hürden steht mit Dany Brand ein Schweizer in den Halbfinals vom Mittwochmorgen. Der 30-jährige Zürcher lief in 49,07 Sekunden die zweitbeste Zeit seiner Karriere und schaffte die Qualifikation als Dritter über die Zeit. Julien Bonvin hingegen blieb in seinem Vorlauf überraschend hängen. Der 27-jährige Walliser brach auf der Zielgeraden ein und klassierte sich in 50,49 nur auf dem 4. Platz.

Brand wächst über sich hinaus.Video: SRF

Küchler scheitert knapp

Fabio Küchler zeigte über 110 m Hürden bei einem Gegenwind von 0,9 m/s nach verhaltenem Start ein gutes Rennen. Als Dritter blieb er in einer Zeit von 14,00 Sekunden zwar deutlich über seiner persönlichen Bestzeit (13,63). Der 22-jährige Innerschweizer verpasste die Halbfinals der besten zwölf als Gesamt-13. aber nur knapp.

Küchler scheitert am Ende knapp.Video: SRF

Wernli chancenlos

Lena Wernli, die ihr Ziel mit der Halbfinalqualifikation bereits erreicht hatte, blieb über 400 m Hürden ohne Chance auf den Final. Die 25-jährige Zürcherin lief in 57,17 Sekunden auf den 6. Platz. (abu/sda)

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