Startrainer Pep Guardiola ist kurz davor, das Angebot des italienischen Fussballverbands für den Trainerjob beim Nationalteam abzulehnen. Wie die renommierte Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» berichtet, haben Verband und Trainer derzeit «signifikant unterschiedliche Lohnvorstellungen». Zudem habe Guardiola seiner Familie eine Pause versprochen und wolle dieses Versprechen ehren.
Der Spanier wäre der Wunschkandidat des neuen Sportdirektors Paolo Maldini gewesen. Neben Guardiola werden auch Roberto Mancini und Andrea Pirlo als möglicher Trainer genannt, der die Squadra Azzurra wieder zu alter Grösse führen soll. Der Europameister 2021 verpasste die letzten drei Weltmeisterschaften. (abu/ram)
Der Spanier wäre der Wunschkandidat des neuen Sportdirektors Paolo Maldini gewesen. Neben Guardiola werden auch Roberto Mancini und Andrea Pirlo als möglicher Trainer genannt, der die Squadra Azzurra wieder zu alter Grösse führen soll. Der Europameister 2021 verpasste die letzten drei Weltmeisterschaften. (abu/ram)