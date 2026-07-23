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Transfer-News: Guardiola will Zeit für Familie statt Italien-Job

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Guardiola will Zeit für Familie statt Italien-Job +++ FCSG leiht deutschen Stürmer aus

23.07.2026, 10:2323.07.2026, 10:27
Sportredaktion
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Guardiola will Zeit für Familie statt Italien-Job
Startrainer Pep Guardiola ist kurz davor, das Angebot des italienischen Fussballverbands für den Trainerjob beim Nationalteam abzulehnen. Wie die renommierte Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» berichtet, haben Verband und Trainer derzeit «signifikant unterschiedliche Lohnvorstellungen». Zudem habe Guardiola seiner Familie eine Pause versprochen und wolle dieses Versprechen ehren.

Der Spanier wäre der Wunschkandidat des neuen Sportdirektors Paolo Maldini gewesen. Neben Guardiola werden auch Roberto Mancini und Andrea Pirlo als möglicher Trainer genannt, der die Squadra Azzurra wieder zu alter Grösse führen soll. Der Europameister 2021 verpasste die letzten drei Weltmeisterschaften. (abu/ram)
Verinac von St. Gallen leihweise zu Lustenau
Der FC St. Gallen leiht Stürmer Antonio Verinac für eine Saison an den österreichischen Bundesligisten Austria Lustenau aus. Der 21-jährige Verinac steht bei St. Gallen noch für vier Jahre unter Vertrag. Er stiess letzten Winter aus Lübeck zu den Ostschweizern und gelangte bislang in drei Pflichtspielen zum Einsatz. (riz/sda)

Antonio Verinac 🇩🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Stürmer
Marktwert: 0,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 10 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen
Chelsea greift für Rogers tief in die Tasche
Der FC Chelsea hat den englischen Nationalspieler Morgan Rogers von Aston Villa verpflichtet. Wie der Premier-League-Klub aus London mitteilt, stattet er den 23-jährigen Offensivspieler mit einem bis 2033 gültigen Vertrag aus.

Zur Ablösesumme machten die Vereine zunächst keine Angaben. Medien und Transferexperte Fabrizio Romano berichteten aber übereinstimmend von rund 137 Millionen Euro. Das würde Rogers zum teuersten englischen Profi der Geschichte machen. Länderübergreifend wurden nur für Neymar, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Alexander Isak noch höhere Summen gezahlt. (ram/sda/dpa)

Morgan Rogers 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 23 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 14 Tore
Simon Simoni neuer FC-Luzern-Goalie
Der FC Luzern hat den albanischen Nationaltorhüter Simon Simoni verpflichtet. Der 22-Jährige kommt von Eintracht Frankfurt und erhält einen Vertrag bis 2029, die der Klub mitteilte. Der 22-jährige Simoni tritt die Nachfolge des zu Hannover 96 gewechselten Pascal Loretz an und ist als Nummer 1 vorgesehen.

Der 1,95 m grosse Torhüter wechselte im Winter der Saison 2022/23 von seinem albanischen Klub FK Dinamo zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga. Dort kam er hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Es folgten zwei Leihgeschäfte: Zuerst spielte Simoni eine halbe Saison beim Drittligisten Ingolstadt 04, bevor er für eineinhalb Jahre zum 1. FC Kaiserslautern in die 2. Bundesliga wechselte. Vor der Vertragsunterzeichnung in Luzern absolvierte er in der vergangenen Woche als Testspieler mehrere Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Am Samstag stand er im Vorbereitungsspiel gegen St. Truiden während der gesamten Spieldauer von 90 Minuten im Tor. (riz/sda)

Simon Simoni 🇦🇱
Alter: 22
Position: Torhüter
Marktwert: 0,6 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 3 Spiele, 1 Spiel ohne Gegentor
Zidane soll schon bei Frankreich unterschrieben haben
Nur drei Tage, nachdem die Karriere von Didier Deschamps als Frankreichs Nationaltrainer geendet hat, soll sein Nachfolger Zinédine Zidane bereits den Vertrag unterschrieben haben. Dies berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano. Demnach soll eine mündliche Vereinbarung bereits seit Mitte November bestehen. Zidane soll dann nächste Woche offiziell als Nationaltrainer vorgestellt werden. (abu)
Guardiola nach Italien?
Das wäre ein Knaller: Pep Guardiola ist offenbar ein Kandidat als neuer Nationaltrainer von Italien. Laut «Sky Sport» kam es übers Wochenende zu einem Treffen in Barcelona, wo Paolo Maldini und Leonardo mit Guardiola über diese Möglichkeit sprachen.

Ex-Star Maldini hat beim tief gefallenen vierfachen Weltmeister den Posten des Technischen Direktors übernommen, der Brasilianer Leonardo arbeitet als Berater. Neben Guardiola werden auch Roberto Mancini und Andrea Pirlo als möglicher Trainer genannt, der die Squadra Azzurra wieder zu alter Grösse führen soll. Der Europameister 2021 verpasste die letzten drei Weltmeisterschaften. (ram)
Chelsea bezahlt wohl Rekordsumme für Manzambi-Kollegen
Kurz nach der Vorstellung von Johan Manzambi verkauft Aston Villa wohl einen seiner neuen Teamkollegen. So soll der Klub aus Birmingham mit Chelsea über einen Transfer von Morgan Rogers einig sein. Dies berichtet Insider David Ornstein von The Athletic. Der Spielmacher werde demnach 137 Millionen Euro kosten. Für beide Klubs wäre dies eine neue Rekordsumme, ausserdem wäre Rogers damit der teuerste Engländer der Geschichte. Der 23-jährige Nationalspieler unterschreibe bei den Blues einen Sechsjahresvertrag. Nach Youri Tielemans, der zu Manchester United gewechselt ist, wäre das bereits der zweite Mittelfeldspieler, der Aston Villa in diesem Sommer verlässt. Damit dürfte sich Manzambis Stammplatz unter Trainer Unai Emery zusätzlich zementieren. (nih)

Morgan Rogers 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 23
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 55 Spiele, 14 Tore, 12 Vorlagen
Stürmer Hunziker für vier Jahre zu St. Gallen
Der Stürmer Andrin Hunziker wechselt vom FC Basel nach St. Gallen. Wie die Ostschweizer mitteilten, unterschrieb der ehemalige Schweizer Nachwuchsinternationale einen Vierjahresvertrag.

Der 23-jährige Basler konnte sich beim FCB nie richtig durchsetzen. In den letzten Jahren wurde er immer wieder ausgeliehen, an Aarau in die Challenge League, den Karlsruher SC in die 2. Bundesliga und in der letzten Saison an Winterthur. Dort erzielte er in 36 Spielen elf Tore. Über die Ablösemodalitäten machen die Klubs keine Angaben. (riz/sda)

Andrin Hunziker 🇨🇭
Alter: 23
Position: Stürmer
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 39 Spiele, 12 Tore, 4 Vorlagen
Jetzt ist es offiziell: Manzambi wechselt zu Aston Villa
Johan Manzambi wechselt nach seinen starken Leistungen an der WM wie erwartet vom SC Freiburg zu Aston Villa in die Premier League.

Sein neuer Klub machte weder zur Vertragslaufzeit noch zur Ablösesumme Angaben. Das Medium Sky berichtet von 60 Millionen Euro, die mit Bonuszahlungen auf 70 Millionen steigen könnten. Der 20-Jährige dürfte aber in jedem Fall Granit Xhaka als Schweizer Rekordtransfer ablösen. Dieser wechselte 2016 für 45 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach zu Arsenal. (cpf/sda)
Luana Bühler kehrt zum FCZ zurück
Die 30-jährige Luana Bühler, Verteidigerin mit 61 Länderspielen, kehrt von Tottenham Hotspurs zu den FC Zürich Frauen zurück. Bühler unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Luana Bühler stammt aus der Innerschweiz (FC Schötz) und debütierte als 16-Jährige bei Kriens in der NLA der Frauen. Von Januar 2017 bis Sommer 2018 spielte sie bereits für die FCZ Frauen. Seither spielte sie acht Jahre lang im Ausland; zuerst bei Hoffenheim (5 Saisons), dann bei Tottenham. (abu/sda)
Zan Celar kehrt zu Basel in die Super League zurück
Der FC Basel verpflichtet von den Queens Park Rangers den slowenischen Stürmer Zan Celar.

Der 27-Jährige spielte zwischen 2021 und 2024 für den FC Lugano und wechselte danach nach England. Bei Basel unterzeichnete er einen Dreijahresvertrag. Für Lugano skorte Celar in 95 Pflichtspielen 40 Tore. (abu/sda)

Zan Celar 🇸🇮
Alter: 27
Position: Stürmer
Marktwert: 0,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 18 Spiele, 0 Tore


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