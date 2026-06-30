LeBron James verlässt die Los Angeles Lakers. Bild: keystone

LeBron verlässt die Lakers – lockt ihn Curry zu den Warriors?

LeBron James hängt nochmals eine Saison an. Seine 24. Spielzeit in der NBA wird der 41-jährige Superstar jedoch nicht im Dress der Los Angeles Lakers bestreiten.

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«LeBron James ist einer der grössten Athleten in der Geschichte. Wir werden immer dankbar für seine acht Jahre bei den Lakers sein», kündigte der Klub aus Los Angeles am Dienstag den Abgang seines Superstars auf x an.

Schon seit einigen Tagen wurde darüber spekuliert, dass es James zum NBA-Rivalen Golden State Warriors mit Stephen Curry ziehen könnte. Weitere Kandidaten sollen seine Ex-Klubs Miami Heat und Cleveland Cavaliers sein, bei denen James seine einzigartige Karriere 2003 begonnen hatte.

James und Curry bald vereint?

Ein Wechsel von James zu den Warriors wäre einer der spektakulärsten Transfers in der Geschichte der NBA. James und Curry (38) gelten als die beiden schillerndsten Figuren in der nordamerikanischen Profiliga. Vor zwei Jahren führte das Duo die US-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Paris zur Goldmedaille.

LeBron James und Stephen Curry könnten schon bald vereint sein. Bild: keystone

In der NBA waren James und Curry in den vergangenen 17 Jahren immer Rivalen und trafen allein in vier aufeinanderfolgenden Finalserien zwischen 2015 und 2018 aufeinander. Die Warriors von Curry holten 2015, 2017, 2018 und 2022 die Trophäe. James wurde 2012 und 2013 mit den Miami Heat, 2016 mit den Cleveland Cavaliers sowie 2020 inmitten der Corona-Pandemie mit den Lakers Meister.

Auch Davis bei den Warriors im Gespräch

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sollen die Warriors versuchen, neben James auch dessen ehemaligen Teamkollegen Anthony Davis in die Bay Area zu locken. Dann hätten die Warriors mit Curry, James, Davis und Draymond Green ein Quartett an Stars in einem Team vereint.

James geht im Oktober in seine 24. Spielzeit als NBA-Profi. Niemand war so lange in der besten Basketballliga der Welt engagiert. Der Superstar hat inzwischen nicht nur die mit Abstand meisten Punkte der NBA-Historie, sondern auch die meisten Partien der Geschichte der Liga. In Fachkreisen wird darüber diskutiert, ob James oder Chicago-Bulls-Legende Michael Jordan der beste Profi der Geschichte ist. (car/sda/dpa)