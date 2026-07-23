Panne verrät: Miami Heat bereitet die Rückkehr von LeBron James vor

LeBron James im NBA-Final 2013. bild: imago-images.de

LeBron James: Hat sich Miami mit einem Youtube-Link selbst verraten?

Noch ist offen, wo NBA-Superstar LeBron James seine Karriere fortsetzt. Ein Zeichen deutet auf eine Rückkehr nach Florida hin – oder war wirklich nur alles ein Versehen?

Ralf Meile Folge mir

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Ende Juni gaben die Los Angeles Lakers das Ende einer Ära bekannt. Nach acht Jahren verlässt LeBron James den Klub – aber noch nicht die Liga. Der 41-Jährige gab an, die Laufbahn fortzusetzen. Diskutiert wurde über einen Wechsel zu den Golden State Warriors, eine Heimkehr zu den Cleveland Cavaliers oder eine Rückkehr zu den Miami Heat.

Nun erhielten die Spekulationen über einen Wechsel nach Miami neue Nahrung. Das Indiz: Die Heat hatten am Dienstag bereits den Link zum Youtube-Livestream der Antritts-Medienkonferenz mit LeBron James aufgeschaltet. Der Link für den Termin am kommenden Montag wurde zwar rasch wieder entfernt, doch die Panne blieb nicht unbemerkt. Ein Sprecher des Teams sprach gegenüber ESPN von einem Versehen: Man habe sich lediglich auf die Möglichkeit einer Unterschrift von James vorbereitet.

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen

Die Panne hat der verantwortlichen Person womöglich den Job gekostet. Die Miami Heat haben jedenfalls umgehend die Stellenanzeige für einen «Director YouTube Strategy» veröffentlicht. Andere Klubs nahmen den Steilpass auf und publizierten ebenfalls «versehentliche» Meldungen. So kündigte auch das NHL-Team Winnipeg Jets eine Medienkonferenz mit LeBron James an, inklusive Vermerk: «Noch nicht hochladen!»

In Transferzeiten sollte grundsätzlich kein Wort auf die Goldwaage gelegt werden. Doch glaubt man LeBron James' Agenten, ist noch kein Entscheid gefallen. Er wisse nicht, wann der Spieler sich auf einen Klub festlegen werde, sagte Rich Paul kürzlich. Nach wie vor gelten Miami, Cleveland, Golden State und die Philadelphia 76ers als Kandidaten.

Für eine Rückkehr nach Miami, wo James zwischen 2010 und 2014 spielte und zwei Meistertitel gewann, spricht die Strategie des Teams. Es hat bereits Giannis Antetokounmpo verpflichtet und mit Bam Adebayo einen weiteren Superstar in den Reihen. Das Ziel ist der baldige Titelgewinn – und nur das zählt für LeBron James, dem mit 41 Jahren nicht mehr viele Saisons bleiben.