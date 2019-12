Sport

Unfassbar! GC landet 1992 trotz hochkarätigem Kader in der Abstiegsrunde



Bild: KEYSTONE

Das Gespött der Nation! GC landet trotz hochkarätigem Kader in der Abstiegsrunde

6. Dezember 1992: Die Grasshoppers können mit der Niederlage gegen die Young Boys ihren Kopf nicht mehr aus der Schlinge ziehen und landen mit einem hochkarätigen Kader in der Auf-/Abstiegsrunde. Die totale Blamage, den ersten Abstieg der Klubgeschichte, kann der stolze Rekordmeister aber verhindern.

Syl Battistuzzi Syl Battistuzzi

Die Prognosen vor Saison sind höchst unterschiedlich für die Gegner, welche an diesem milden Dezember-Tag in der letzten Qualifikationsrunde im Berner Wankdorf aufeinandertreffen. Im Sommer gelten die Grasshoppers fast überall als der erklärte Meisterschaftsfavorit, den Young Boys hingegen wird ein mühsamer Kampf am Strich vorausgesagt. Jetzt geht es für die stolzen Hoppers jedoch nicht um den Meistertitel, sondern um die Teilnahme an der Finalrunde.

Auf dem Feld steht am EWR-Abstimmtungs-Sonntag die wohl beste GC-Mannschaft aller Zeiten: Pascal Zuberbühler, Mats Gren, Ramon Vega, Harald Gämperle, Urs Meier, Murat Yakin, Ciriaco Sforza, Thomas Bickel, Mario Cantaluppi, Giovane Elber und Adrian De Vicente sollen die Katastrophe verhindern.

Aufgrund einer Sperre kann Alain Sutter nicht mittun, auch Marcel Koller fehlt den Zürchern verletzungshalber. Auf der Ersatzbank nehmen unter anderem Spieler wie Joel Magnin und Peter Közle Platz.

Das hochkarätige GC-Kader der Saison 92/93: Bild: KEYSTONE

Dass es überhaupt zum grossen Showdown für den Rekordmeister kommt, hat die Star-Truppe dem schlechten Start unter Coach Oldrich Svab zu verdanken. Der Vorstand unter Präsident Benno Bernardi ersetzt Svab während der Saison durch den hochdekorierten Leo Beenhakker.

«Es war eine Flucht nach vorne. Rückblickend denke ich, dass wir zu spät reagiert haben.»

Der holländische Star-Trainer landet nach Stationen bei Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam, der holländischen Nationalmannschaft, Real Saragossa und Real Madrid in Zürich. Als Leistungsausweis bringt er je drei holländische und spanische Meistertitel mit.

Wie Bernardi später gegenüber der «NZZ» gesteht, erfolgte der Trainer-Wechsel wohl zu spät. «Unter Beenhakker holten wir viele Punkte», meint auch Mats Gren im «Tages-Anzeiger». Und er schiebt nach: «Wenn wir nicht den schlechten Start gehabt hätten, hätten wir es geschafft.»

Nichtsdestotrotz können es die Grasshoppers im Heimspiel gegen die Young Boys noch aus eigener Kraft in die Finalrunde schaffen, da Hauptkonkurrent Lugano einen Punkt zurückliegt. Das Szenario scheint aber eher für das Heimteam zu sprechen, wie YB-Trainer Martin Trümpler vor dem Spiel spekuliert: «Uns kommt die Ausgangslage entgegen, denn so können wir zu Hause so spielen, wie wir dies auf fremden Terrain jeweils mit Erfolg tun.»

«Bei den Grasshoppers haben sie die Situation wohl nicht richtig eingeschätzt.» tages-anzeiger

So können die Berner nach einem schnell vorgetragenen Konter in der 29. Minute durch Christiansen in Führung gehen. Die zahlreich angereisten GC-Anhänger schöpfen im mit 16'000 Zuschauer ausverkauften Wankdorf nach dem Ausgleich durch Ramon Vegas Kopfballtreffer zwar nochmals Hoffnung, doch acht Minuten vor dem Ende leitet ein Missverständnis zwischen Urs Meier und Mats Gren die Niederlage ein. YB-Ausländer Piotr Nowak profitiert von der «blöden Situation» (Zitat Gren) und markiert den 2:1-Endstand.

Bild: KEYSTONE

«Man kann schon sagen, dass acht Minuten zur Qualifikation gefehlt haben.»

Die finale Niederlage der Zürcher widerspiegelt das eigentliche Manko des Teams, den Grasshoppers fehlen gegen die konterstarken und aufsässigen Berner die Leader, welche das Ruder in schwierigen Momenten herumreissen können. Andy Egli, bezeichnenderweise mehr mit Willen als mit Talent gesegnet, ist laut einem Kommentar die einzige löbliche Ausnahme in der missratenen Saison.

Präsident Bernardi meint, dass er sich vor allem auch von Rekordnationalspieler Heinz Hermann mehr erhofft habe. Nach dessen Zuzug im Sommer sei die Mannschaft innerlich zerstritten gewesen, erklärt Sportchef Erich Vogel Jahre später: «Heinz war zwar kein Intrigant, aber es kam trotzdem Neid auf. Ein Parade-Beispiel, wie ein einzelner Spieler das ganze Innenleben eines Teams durcheinanderbringen kann.»

Bild: KEYSTONE

«Sie sind einfach fussballerisch nicht so gut, wie sie wahrhaben wollen.» blick

Wie so oft zeigt sich die Mannschaft auch zu unentschlossen und meist orientierungslos. Von einem klaren Konzept ist gegen YB gemäss «NZZ» einmal mehr wenig zu sehen. Bernardi stimmt in die Kritik ein und hinterfragt das System von Trainer Beenhakker im entscheidenden Spiel. Ausserdem meint der GC-Präsident: «Leos Daueroptimismus hat wohl gelegentlich die Optik getrübt. Ich bin gespannt auf seine Analyse. Das Potential war da, das Resultat ist indessen verheerend.»

Der Saisonrückblick 1992/93: Video: YouTube/Arowa5000

Tatsächlich wird GC zum Gespött der Nation. Weil Lugano gegen Xamax zu einem 2:0-Erfolg kommt, überholen die Tessiner GC noch und der lange nicht für möglich gehaltene Gang in die Auf-/Abstiegsrunde wird für die Hoppers Tatsache. Der ruhmreiche zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte nicht in der Finalrunde – damals unvorstellbar.

Die Tabelle nach der Qualifikation: Screenshot: weltfussball.com

Spieler und Verein blicken schweren Zeiten entgegen. Das Budget muss gekürzt werden und wie Präsident Bernardi verrät, geht der sportliche Misserfolg den Spielern direkt ans Portemonnaie. In den Verträgen ist nämlich eine Klausel eingebaut, die für den Fall in die Abstiegsrunde nur noch die Auszahlung eines fixen Betrags vorsieht. Es gibt also keine Spiel- und Punkteprämien mehr. Somit können die Spitzenspieler nur noch mit einem Drittel des bisherigen Lohns rechnen.

Fast die ganze Fussball-Schweiz belächelt das tief gefallene Starensemble um Sutter, Sforza und Elber, die Schadenfreude bei der direkten Konkurrenz hält sich allerdings in Grenzen. Weil der damalige Publikumsmagnet im Frühling nicht dabei ist, fehlen laut Berechnungen des «Blicks» Wintermeister YB und Co. über 300'000 Franken. Den grössten Abstrich muss dabei der Stadtrivale FC Zürich mit 200'000 Franken machen.

GC verhindert den Abstieg trotz hochkarätiger Konkurrenz (Basel und Luzern waren damals B-Klubs) dank zehn Siegen in 14 Abstiegsrunden-Spielen zwar souverän, die letzte Chance, die verkorste Saison zu retten, vergeben Grashoppers im Schweizer Cup aber kläglich. Im Cupfinal treffen die Zürcher ausgerechnet auf den FC Lugano und gehen glatt mit 1:4 unter. Leo Beenhakker wird zum Saisonende entlassen.

GC verpflichtet im Sommer 1993 vom FC Wil den noch jungen Erfolgstrainer Christian Gross und gewinnt in der folgenden Saison den Cup. 1995 und 1996 folgen zwei Meistertitel und die bis heute unvergessenen Auftritte in der Champions League.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir jeweils am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

