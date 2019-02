Trades «während» des Spiels

In den Geschichtsbüchern der NBA findet sich eine besondere Partie zwischen den New Jersey Nets und den Philadelphia 76ers. Das Spiel fand am 8. November 1978 statt, doch nach einem Protest wurden die letzten 17:50 Minuten am 23. März 1979 nochmals gespielt. Weil zwischendurch getradet wurde, spielten drei Spieler in einer Partie für beide Teams: Eric Money, Ralph Simpson und Harvey Catchings.