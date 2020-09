Sport

Viele Wechsel, ein «neues» Team und Coronavirus – alles zur NFL-Saison 2020

In der Nacht auf morgen startet die NFL-Saison 2020. Dies, obwohl lange unklar war, ob und wie dies mit den Coronavirus-Schutzmassnahmen vereinbar ist. Geplant ist eine «normale» Saison. Ob dies aufgeht, darf jedoch bezweifelt werden.

American Football ist kommerziell schlicht zu wertvoll, als dass man eine Saison ausfallen lassen könnte. Deshalb scheint die NFL-Saison 2020 trotz aller negativen Vorzeichen zustande zu kommen. Während der Off-Season ist viel passiert. Wir verschaffen dir einen kurzen Überblick über alles, was du zur angehenden Saison wissen musst.

Wie geht das mit dem Coronavirus?

Die NFL tat sich sehr schwer im Umgang mit dem Coronavirus. So schwer gar, dass die Spieler mit aller Vehemenz auf die Barrikaden gingen und mit einem Streik drohten, sollte es der NFL um Commissioner Roger Goodell nicht gelingen, ein verantwortungsvolles Covid-Konzept zu präsentieren. Ein Bubble-Konzept wie in der NBA oder der NHL, bei dem die ganze Liga von der Aussenwelt abgekapselt wird, gibt es jedoch nicht.

Die NFL hat aber eingelenkt und regelmässige Tests aller Funktionäre und Spieler sowie Maskenpflicht auf dem Trainingsgelände und in Stadien angeordnet – mit Ausnahme des Spielfeldes. Wird nun ein Spieler positiv getestet, wird er auf die «COVID-19 List» gesetzt, für mindestens 10 Tage isoliert und folglich für den Spielbetrieb gesperrt. Selbiges gilt für Spieler und Funktionäre, die engen Kontakt zu ihm hatten. Dabei werden die Spieler medizinisch streng überwacht.

Zudem hatten alle Spieler die Möglichkeit, die NFL-Saison 2020 auszusetzen, sollten sie sich dem gesundheitlichen Risiko nicht aussetzen wollen.

Die Spiele finden mehrheitlich ohne Zuschauer, dafür mit eingespieltem Stadionlärm statt. Ausnahmen sind sechs Teams (Browns, Cowboys, Colts, Jaguars, Chiefs und Dolphins), die planen, Zuschauer in reduziertem Mass (zwischen 3,5% und 25% der eigentlichen Zuschauerkapazität) ins Stadion zu lassen.

Das neue Team

Die NFL besteht weiterhin aus 32 Teams. Doch nachdem bereits 2016 die Rams von St. Louis nach Los Angeles sowie die Chargers 2017 von San Diego ebenfalls nach Los Angeles übergesiedelt sind, steht auch diese Saison eine sogenannte «Relocation» einer Franchise an. Per diese Saison werden aus den ehemaligen Oakland Raiders die Las Vegas Raiders.

Das Logo und die Vereinsfarben bleiben trotz neuer Heimat bestehen.

Die neuen Stadien

In dieser Saison werden zwei neue Stadien als Spielstätten dienen – obwohl beide aufgrund der Pandemie vorerst leer bleiben werden. Zum einen wird endlich das SoFi Stadium in Los Angeles in Betrieb genommen, das Platz für über 70'000 Zuschauer bietet. Die Rams und die Chargers werden sich das Stadion zukünftig als Heimstätte teilen.

Bild: AP

Bild: AP

Im Nachbarstaat Nevada konnte das 65'000 Zuschauer fassende Allegiant Stadium fristgerecht fertiggestellt werden und dient fortan als Zuhause der Raiders.

Bild: AP

Bild: AP

Die wichtigsten Trades

Als hätte die NFL uns für das dürftige Sportjahr 2020 entschädigen wollen, war in der Off-Season die Hölle los. Kaum ein Stein blieb auf dem anderen. Zeit für eine Rekapitulation des Wahnsinns.

Quarterback Tom Brady von den New England Patriots zu den Tampa Bay Buccaneers.

➡️ Brady spielt zum ersten Mal in seiner Karriere unter einem anderen Coach als Bill Belichick. Sein neuer Coach Bruce Arians gilt als pass- und risikofreudig.

Bild: AP

Runningback Leonard Fournette von den Jacksonville Jaguars zu den Tampa Bay Buccaneers.

➡️ Fournette überwarf sich mit der Führungsriege der Jags. Er rannte in zwei seiner drei Profisaisons für über 1000 Yards.

Tight End Rob Gronkowski aus dem Ruhestand zu den Tampa Bay Buccaneers.

➡️ Das Lieblings-Target von Brady aus Patriots-Tagen.

Bild: AP

Wide Receiver DeAndre Hopkins für Runningback David Johnson von den Houston Texans zu den Arizona Cardinals.

➡️ Der Blockbuster-Trade dieser Off-Season. Hopkins gilt als einer der besten Receiver, Johnson als ein Runningback, der seinen Zenit überschritten hat.



Quarterback Cam Newton von den Carolina Panthers zu den New England Patriots.

➡️ Bekam bei den Patriots einen Vertrag zu enorm leistungsabhängigen Konditionen. Coach Belichick ist von seiner Trainingsleistung im Camp hellauf begeistert.

Bild: Pool AP

Runningback Todd Gurley von den Los Angeles Rams zu den Atlanta Falcons.

➡️ Die Frage ist nicht das Talent, sondern ob das von Arthritis befallene Knie hält.

Bild: AP

Runningback Melvin Gordon von den Los Angeles Chargers zu den Denver Broncos.

➡️ Gordon verpokerte sich bei der Vertragsverhandlung. Nun in einem Backfield mit Phillip Lindsay und Royce Freeman mit ungewissem Ausgang.



Quarterback Philip Rivers von den Los Angeles Chargers zu den Indianapolis Colts.

➡️ Der 38-jährige Routinier will es nochmals wissen und spielt diese Saison hinter einer der besten O-Lines der Liga.



Bild: AP

Widereceiver Stefon Diggs von den Minnesota Vikings zu den Buffalo Bills.

➡️ Zwei Saisons nach dem Minneapolis Miracle wechselt Diggs zu den Bills, wo er Pässe des jungen Quarterbacks Josh Allen fangen wird.



Bild: ap

Quarterback Teddy Bridgewater von den New Orleans Saints zu den Carolina Panthers.

➡️ Der talentierte Spielmacher kriegt endlich wieder einen Starting Job und hofft, dass ihn die Verletzungshexe für einmal übersieht.



Bild: AP

Quarterback Jameis Winston von den Tampa Bay Buccaneers zu den New Orleans Saints.

➡️ Versucht, seine Karriere neu zu lancieren, indem er vom Duo Sean Peyton/Drew Brees lernt. Klare Nummer 2 hinter Brees.



Bild: AP

Quarterback Nick Foles von den Jacksonville Jaguars zu den Chicago Bears.

➡️ «St. Nick», Super-Bowl-MVP der Saison 2017, wurde für viel Geld verpflichtet, während mit Newton und Winston weitaus billigere Optionen vorhanden gewesen wären. Kürzlich wurde bekannt, dass Foles die Saison als Nummer 2 hinter Mitch Trubisky starten soll.



Bild: Pool AP

Weitere wichtige Trades:

Quarterback Marcus Mariota von den Tennessee Titans zu den Las Vegas Raiders.

von den Tennessee Titans zu den Las Vegas Raiders. Linebacker Blake Martinez von den Green Bay Packers zu den New York Giants.

von den Green Bay Packers zu den New York Giants. Edge Rusher Yannick Ngakoue von den Jacksonville Jaguars zu den Minnesota Vikings.

von den Jacksonville Jaguars zu den Minnesota Vikings. Defensive End Calais Campbell von den Jacksonville Jaguars zu den Baltimore Ravens.

von den Jacksonville Jaguars zu den Baltimore Ravens. Runningback Jordan Howard von den Philadelphia Eagles zu den Miami Dolphins.

von den Philadelphia Eagles zu den Miami Dolphins. Tight End Austin Hooper von den Atlanta Falcons zu den Cleveland Browns.

von den Atlanta Falcons zu den Cleveland Browns. Wide Receiver Brandin Cooks von den Los Angeles Rams zu den Houston Texans.

von den Los Angeles Rams zu den Houston Texans. Defensive Tackle DeForest Buckner von den San Francisco 49ers zu den Indianapolis Colts.

von den San Francisco 49ers zu den Indianapolis Colts. Linebacker Joe Schobert von den Cleveland Browns zu den Jacksonville Jaguars.

von den Cleveland Browns zu den Jacksonville Jaguars. Edge Rusher Jadeveon Clowney von den Seattle Seahawks zu den Tennessee Titans.

von den Seattle Seahawks zu den Tennessee Titans. Linebacker Cory Littleton von den Los Angeles Rams zu den Las Vegas Raiders.

von den Los Angeles Rams zu den Las Vegas Raiders. Offensive Tackle Trent Williams vom Washington Football Team zu den San Francisco 49ers.

Die aufregendsten Rookies

Die Draft Class 2020 bestach vor allem durch ungeheuer viel Talent auf der Widereceiver-Position. So dürften die Receiver Henry Ruggs III (Raiders), Jerry Jeudy (Broncos), Jalen Reagor (Eagles) oder Brandon Aiyuk (49ers) bereits früh in der Saison ihre ersten Ausrufezeichen setzen. Doch auch sonst gibt es einige Talente, die in ihrem ersten Jahr bereits für Furore sorgen könnten.

Chase Young (Defensive End), Washington Football Team

Bild: AP

Modellathlet und Quarterback-Schreck in spe. Wie viel liegt für ihn in seiner Rookie-Saison drin? Experten sind sich einig: sehr viel. Ein defensiver Spektakel-Spieler mit allen Tools.

Clyde Edwards-Helaire (Running Back), Kansas City Chiefs

Bild: AP

Erstrunden-Draft-Pick des Super-Bowl-Champs. Hat die Möglichkeit, in der Power-Offense um Pat Mahomes, Travis Kelce und Tyreek Hill zum Difference Maker zu werden.

Joe Burrow (Quarterback), Cincinnati Bengals

Bild: AP

Der Number-1-Overall-Pick des diesjährigen Drafts landet in einer interessanten Situation. Die O-Line wurde verstärkt, Star-Widereceiver AJ Green soll endlich fit sein und trotzdem erwartet niemand Grosses von den Bengals.

Isaiah Simmons (Linebacker), Arizona Cardinals

Bild: AP

Wunsch-Draft-Pick von Coach Kingsbury. Es wird geplant, den Rookie vielseitig einzusetzen. Sein Skillset erlaubt dies ohne Weiteres. Gut möglich, dass sein Name nach dieser Saison bei Offensive Coordinators für Kopfschmerzen sorgen.

CeeDee Lamb (Wide Receiver), Dallas Cowboys

Bild: FR171389 AP

Top-Athletik, Pass-orientierte Offense, Dak Prescott als QB und mit Amari Cooper und Michael Gallup zwei Co-Wide-Receiver, die die Defenses schon genug beschäftigen dürfen. Hier riecht alles nach einem überdurchschnittlich spektakulären Durchbruch.

Die Favoriten

Die NFL-Saison ist in der Regel unberechenbar. Insbesondere dann, wenn sich die Patriots im Umbruch befinden. Wagen wir mal einen Blick auf die Favoriten. Und die Geheimtipps.

Kansas City Chiefs

Bild: AP

Pat Mahomes hat nach dem Super-Bowl-Triumph gegenüber Reportern gesagt, dass er bis Mitte der letzten Saison nicht wusste, wie man die Defense liest. Wow. Ob nur Marketing-Spruch oder Tatsache, die Chiefs werden auch dieses Jahr der Top-Favorit sein. Die Frage ist, wie lange die Offense um Mahomes und Co. die löchrige Defense rausreissen kann.

Baltimore Ravens

Bild: AP

Die Defense ist bei den Ravens traditionell nie ein wirkliches Problem. Dazu kommt nun noch Quarterback Lamar Jackson, der eine unglaubliche Saison hinter sich hat. Und Widereciever Hollywood Brown, der in seiner Rookie-Saison bereits am Durchbruch geschnuppert hat. Das Team um Coach John Harbaugh ist den Chiefs zweifelsohne ganz dicht auf den Fersen.

San Francisco 49ers

Bild: AP

Letztes Jahr hat es knapp nicht gereicht, dieses Jahr soll es nun klappen. Das Team konnte bis auf DeForest Buckner zusammengehalten werden und auch die Rookies scheinen vielversprechend. Das grosse Fragezeichen sind jedoch die vielen Verletzungen auf den Schlüsselpositionen sowie die anfälligen Secondaries in der Defense.

Tennessee Titans

Bild: AP

Die robuste Defense konnte mit Jadeveon Clowney nochmals aufgemotzt werden und ist nun auf dem Papier eine einschüchternde Truppe. Runningback Derrick Henry rannte letzte Saison alles darnieder und mit AJ Brown steht ein Star in the making auf der Receiver-Position. Ob Ryan Tannehills pragmatische Spielweise allerdings für den ganz grossen Coup reicht, ist fraglich.

Dallas Cowboys

Bild: AP

Prescott, Elliott, Cooper, Gallup und Lamb bieten enorm viel offensives Talent. Dazu eine grundsolide Defense. Ob diese doch eher starken Persönlichkeiten nebeneinander existieren und funktionieren können, wird sich zeigen müssen. Die Ausgangslage ist immerhin schon mal formidabel.

Green Bay Packers

Bild: AP

Jaja, schon gut, aber hört mir kurz zu. Wir alle kennen Aaron Rodgers, wissen, dass er diese Gabe hat, ein ganzes Team auf seinen Schultern zu tragen. Wissen, dass er mit dem Rücken zur Wand nochmals einen Zacken zulegen kann. Nun haben die Packers einen Quarterback in der ersten Runde gedraftet. Anstatt einen von Rodgers öffentlich geforderten Widereceiver. Ratet mal, wer diese Saison noch einmal alle einteilt. You heard it here first.

Die letzte grosse Frage

Die letzte grosse Frage vor der neuen NFL-Saison ist, ob ein Team – und falls ja: welches – «tankt». Tanking bezeichnet die «Strategie», absichtlich möglichst viele Matches zu verlieren, um in der nächsten Saison als erstes Team draften zu können. Dieses Jahr ist diese Frage besonders pikant, da beim nächstjährigen Draft Quarterback Trevor Lawrence zur Verfügung stehen wird. Lawrence gilt gemeinhin als Ausnahmetalent und macht den Nummer-1-Overall-Pick so umso attraktiver.

Bild: AP

Vor allem die Jaguars und das Washington Football Team scheinen (gemessen an ihren Off-Season-Moves) nicht abgeneigt, die Saison als letztes Team abzuschliessen. Auch den Patriots wäre es aufgrund ihrer allgemeinen Kaderbeschaffenheit theoretisch zuzutrauen. Mit Bill Belichick haben sie aber einen zu ehrgeizigen, zu stolzen Coach, als dass dies ein realistisches Szenario wäre.

Die Week 1 der NFL-Saison 2020

Das Wichtigste sollten wir nun alle wissen. In der Nacht auf morgen geht es denn auch bereits mit einem Kracher los: Die Chiefs heissen die Texans willkommen.

Hier der komplette Spielplan der ersten Woche:

