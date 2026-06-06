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Wiedervereint: Embolo in San Diego eingetroffen

Wiedervereint: Embolo in San Diego eingetroffen

06.06.2026, 07:0506.06.2026, 07:05
Switzerland&#039;s Breel Embolo, left, talks to head coach Murat Yakin, right, after his arrival at the team hotel, Fairmont Grand Del Mar, in San Diego, Friday, June 5, 2026, ahead of the FIFA World ...
Breel Embolo wurde bei seiner Ankunft von Nati-Trainer Murat Yakin begrüsst.Bild: keystone

Eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaft ist die Schweizer Nationalmannschaft vollzählig. Breel Embolo traf am Freitagabend in San Diego ein, nachdem ihm US-Behörden zuvor die Einreise verweigert hatten.

Der Basler Stürmer traf kurz nach 19.00 Uhr Ortszeit im Basislager der Schweizer Nationalmannschaft ein, wie ein Fotograf von Keystone-SDA feststellte. Embolo war am frühen Nachmittag von Zürich aus in Richtung Los Angeles geflogen, bevor er auf dem Landweg nach San Diego weiterreiste.

Am Dienstag hatte Embolo nicht mit seinen Teamkollegen abreisen können, da seine elektronische Reisegenehmigung (ESTA) in letzter Minute für ungültig erklärt wurde. Die US-Behörden wollten zusätzliche Informationen zu seiner Verurteilung wegen Drohungen einholen, die er 2018 während eines nächtlichen Ausflugs ausgesprochen hatte. Der Spieler von Stade Rennes musste daher bei der US-Botschaft in Bern ein Visum beantragen, das ihm schliesslich am Donnerstagabend ausgestellt wurde.

Diese Verzögerung wird Embolo daran hindern, am letzten Testspiel der Schweiz vor der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Die Spieler von Murat Yakin treffen am Samstag in San Diego auf Australien (21.00 Uhr Schweizer Zeit). (sda)

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