Ein gewohntes Bild, das bald der Vergangenheit angehört: Die Schweizer stehen beim Abspielen der Hymne in einer Reihe. Bild: keystone

Bei den Nationalhymnen wird an der WM 2026 plötzlich alles anders

Die Zeremonie vor Spielbeginn verläuft an der diesjährigen Weltmeisterschaft anders als gewohnt. Die Ersatzspieler werden eingebunden.

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«Für das Abspielen der Nationalhymnen versammeln sich alle 26 Spieler jedes Teams um das Banner im Mittelkreis, damit jeder einzelne von ihnen, also nicht nur jene der Startelf, diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann», geben die Zuständigen der FIFA eine Woche vor dem Start in das Turnier bekannt.

Ähnlich wie bei einer Schweigeminute werden sich die beiden Teams um den Mittelkreis versammeln. Bild: keystone

Die FIFA kündigte zudem an, dass die Teams beim Einlaufen von Kindern und Jugendlichen begleitet werden. «Die Zeit vor der Partie wird durch eine Reihe zusätzlicher visueller Elemente bereichert, darunter einem Banner im Mittelkreis, kleinen Nationalflaggen sowie dem charakteristischen FIFA-Logo auf dem Spielfeld», hiess es.

Zum Handschlag der beiden Captains und für das Mannschaftsfoto der Startelf sind die Ersatzspieler dann nicht mehr auf dem Feld. Gemäss der FIFA soll die Zeremonie im Verlauf des Turniers ausserdem «um zusätzliche Elemente wie farbigen Rauch oder Pyrotechnik erweitert werden». (sda/dpa)