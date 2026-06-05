wechselnd bewölkt13°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

WM 2026: Bei den Nationalhymnen wird nun plötzlich alles anders

Switzerland sings the national anthem during the friendly soccer match between Switzerland and Jordan, at the kybunpark, in St. Gallen, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller)
Ein gewohntes Bild, das bald der Vergangenheit angehört: Die Schweizer stehen beim Abspielen der Hymne in einer Reihe.Bild: keystone

Bei den Nationalhymnen wird an der WM 2026 plötzlich alles anders

Die Zeremonie vor Spielbeginn verläuft an der diesjährigen Weltmeisterschaft anders als gewohnt. Die Ersatzspieler werden eingebunden.
05.06.2026, 09:4205.06.2026, 09:42

«Für das Abspielen der Nationalhymnen versammeln sich alle 26 Spieler jedes Teams um das Banner im Mittelkreis, damit jeder einzelne von ihnen, also nicht nur jene der Startelf, diesen symbolträchtigen Moment voller Stolz und Emotionen erleben kann», geben die Zuständigen der FIFA eine Woche vor dem Start in das Turnier bekannt.

epa12447556 Serbia (blue) and Albania (white) national soccer teams keep a moment of silence for the late Serbian soccer player Dejan Milovanovic at the beginning the 2026 FIFA World Cup European Qual ...
Ähnlich wie bei einer Schweigeminute werden sich die beiden Teams um den Mittelkreis versammeln.Bild: keystone

Die FIFA kündigte zudem an, dass die Teams beim Einlaufen von Kindern und Jugendlichen begleitet werden. «Die Zeit vor der Partie wird durch eine Reihe zusätzlicher visueller Elemente bereichert, darunter einem Banner im Mittelkreis, kleinen Nationalflaggen sowie dem charakteristischen FIFA-Logo auf dem Spielfeld», hiess es.

Zum Handschlag der beiden Captains und für das Mannschaftsfoto der Startelf sind die Ersatzspieler dann nicht mehr auf dem Feld. Gemäss der FIFA soll die Zeremonie im Verlauf des Turniers ausserdem «um zusätzliche Elemente wie farbigen Rauch oder Pyrotechnik erweitert werden». (sda/dpa)

Die WM 2026 rückt immer näher – hier geht's zum grossen watson-Tippspiel
Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sieht das WM-Hotel der Schweizer Nationalmannschaft aus
1 / 9
So sieht das WM-Hotel der Schweizer Nationalmannschaft aus

Im Hotel« Fairmont Grand Del Mar» wird sich die Fussball-Nati während der Weltmeisterschaft aufhalten.
quelle: fairmont grand del mar / fairmont grand del mar
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Turmspringer entdeckt einen Wels
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
9
FIFA wehrte sich mit Händen und Füssen – doch 14'000 Fans dürfen gratis an WM-Spiele
Die FIFA muss beim WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika 14'000 Zuschauerinnen und Zuschauer kostenlos ins Aztekenstadion in Mexiko-Stadt lassen. Dies haben mexikanische Gerichte entschieden. Der kuriose Grund dafür liegt 60 Jahre zurück.
Zur Story