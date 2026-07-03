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WM 2026: Ägyptens Nationalteam-Direktor gerät mit US-Polizei aneinander

Tumult vor Ägyptens Hotel: Nationalteam-Direktor gerät mit US-Polizei aneinander

03.07.2026, 19:4803.07.2026, 19:48

Wenige Stunden vor dem Sechzehntelfinal gegen Australien hat ein Zwischenfall rund um Ägyptens Nationalteam für Aufsehen gesorgt. Bei der Ankunft der Delegation an ihrem Hotel in Dallas kam es zu einem heftigen Wortgefecht zwischen Nationalteam-Direktor Ibrahim Hassan und einem amerikanischen Polizisten.

Auslöser war eine Szene mit den Fans: Stürmer Mahmoud Trezeguet wollte einem Fan gerade ein Autogramm geben und ein Foto ermöglichen, als ein Beamter die Situation abrupt unterband. Ibrahim Hassan, der Zwillingsbruder von Nationaltrainer Hossam Hassan, stellte den Polizisten zur Rede. Dieser soll ihn daraufhin weggestossen haben, worauf Hassan lautstark reagierte: «Stoss mich nicht», hiess es. Die Lage eskalierte, sodass weitere Beamte und Mitglieder der ägyptischen Delegation einschreiten mussten, um die beiden zu trennen.

Laut eines von der Zeitung «El Cairo 24» zitierten Augenzeugen verschärfte sich die Situation zusätzlich, als ein Sicherheitsmann des Teams unsanft behandelt wurde, als er schlichten wollte.

Das Spiel gegen Australien (Anpfiff 19 Uhr) entscheidet, wer im Achtelfinal auf Argentinien oder Kap Verde trifft. (car)

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