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Australien gegen Ägypten: Wer feiert den ersten K.o.-Sieg der Geschichte?

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Am Freitag und in der Nacht auf Samstag stehen an der Fussball-WM in den USA, Mexiko und Kanada drei weitere Sechzehntelfinals auf dem Programm. Am Freitagabend (20.00 Uhr) treffen in Arlington bei Dallas Ägypten und Australien aufeinander. Beide Nationen haben noch nie an einer WM ein K.o.-Spiel gewonnen.

Um Mitternacht fordert dann das Überraschungsteam vom Inselstaat Kap Verde in Miami den Weltmeister Argentinien mit dem Superstar Lionel Messi heraus. Um 3.00 Uhr samstagsmorgens ist Kolumbien gegen Ghana in Kansas City der Favorit. Der Gewinner trifft im Achtelfinal auf den Sieger der Partie Schweiz gegen Algerien vom Freitagmorgen. (car/sda)