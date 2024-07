Auf diese Events freuen wir uns bei den Olympischen Spielen am meisten – und du?

Michael Shepherd:

«Für mich klar Klettern. Die Disziplin ist erst zum zweiten Mal dabei und das Format wurde in Tokyo leider sehr schlecht umgesetzt. Diesmal wird es darum ein angepasstes Format geben, bei dem nur Bouldern und Lead-Klettern kombiniert werden und Speedklettern als einzelne Disziplin stattfindet. An der Weltmeisterschaft in Bern wurde dieses erstmals ausprobiert und dort schienen Leadkletterer noch im Vorteil gegenüber Boulderspezialisten, ich hoffe, dass es diesmal ausgeglichener ist.



Bei den Männern kommt es zu einem spannenden Generationen-Clash. Bei den Frauen bin ich gespannt, ob Janja Garnbret weiterhin übermenschlich gut ist. Dazu kommt, dass in diesem Jahr viele Athleten sich auf die Spiele fokussiert haben und andere Wettkämpfe aussen vor gelassen haben. So weiss man nicht wirklich, wer wie gut in Form ist.»