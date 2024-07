Shoko Miyata darf nicht in Paris antreten. Bild: keystone

Japan streicht Top-Turnerin aus Olympia-Team – weil sie geraucht hat

Das nationale Olympische Komitee Japans schickt Kunstturnerin Shoko Miyata nach Hause. Der Grund: Die 19-Jährige hat geraucht und Alkohol getrunken. Das ist in Japan erst ab 20 Jahren erlaubt.

Miyata gab vor dem Ausschluss aus dem Team zu, dass sie gegen die Regeln verstossen hatte – und zwar schon Ende Juni in einem privaten Umfeld in Tokio. Dem Turnverband gegenüber habe sie laut «Japan Today» gesagt, sie habe geraucht und getrunken, um mit dem Druck umzugehen, der auf ihr laste.

Ihr Paradegerät: Miyata über dem Schwebebalken. Bild: keystone

Shoko Miyata hätte das japanische Frauen-Team an den Sommerspielen als Captain anführen sollen. Sie holte an den Weltmeisterschaften vor zwei Jahren in Liverpool an den Gerätefinals die Bronzemedaille am Schwebebalken.

Als Team warten Japans Frauen seit den Olympischen Spielen 1964 in Tokio auf eine Medaille. Damals gewannen sie Bronze. (ram/sda)