Isa Pulver wurde heute Nachmittag von einem Auto erfasst. Bild: stephan roth

Isa Pulver von Auto erfasst – Ultracyclistin erleidet Kopfverletzungen

Grosser Schockmoment heute Nachmittag in der Region Solothurn, die Ultracyclistin Isa Pulver wurde beim Abschlusstraining für das Race Across Italy von einem Auto erfasst und schlug dabei mit dem Kopf auf. Nach dem Unfall wurde Pulver mit der Ambulanz in das Spital gebracht, dort wurde eine Brustbeinverletzung diagnostiziert, am Kopf wurden keine Verletzungen festgestellt. Zur Überwachung wird die 55-Jährige für eine Nacht im Spital übernachten.

Laut der Polizeiangaben liegt die Schuld beim ereigneten Unfall klar beim Lenker des Autos. Dies wurde in der Medienmitteilung bestätigt. Aufgrund des Unfalls verzichtet die gebürtige Wetzikerin auf den Saisonstart in Italien. Das Race Across Italy startet am 2. Mai in Silvi in der Region Abruzzen.

Trotz des Unglücks soll das Saisonhighlight in den USA nicht gefährdet sein. Am 10. Juni startet das Race Across America, welches auch als härtestes Velorennen der Welt gilt. Vor zwei Jahren konnte sich Pulver den Sieg beim RAAM überlegen sichern, sie war nicht nur die erste Frau im Ziel, sondern war auch schneller als jeder Mann. Beim Race Across America muss man über 5000 Kilometer und rund 53'000 Höhenmeter absolvieren, fährt durch 12 Staaten und durchquert Wüsten wie das Monument Valley und Bergketten wie die Rocky Mountains. Für ihren Erfolg im Jahr 2023 benötigte Pulver insgesamt 9 Tage, 12 Stunden und 16 Minuten.

Um für das Rennen in Ameika bereit zu sein, möchte Pulver das Training so schnell wie möglichst wieder aufnehmen. (riz)