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Gesamtleader Pogacar muss Vuelta nach Sturz aufgeben

Gesamtleader Pogacar muss Vuelta nach Sturz aufgeben

Für Tadej Pogacar ist die Spanien-Rundfahrt frühzeitig vorbei. Der grosse Dominator aus Slowenien muss die Vuelta verletzt aufgeben.
29.08.2026, 17:2929.08.2026, 17:35

Noch 33 Kilometer waren es bis ins Ziel der 8. Etappe der Vuelta. Da geschah es: Tadej Pogacar kam zu Fall.

Sofort waren die Mannschaftskollegen bei ihm. Doch rasch wurde klar: Für den Gesamtführenden der Spanien-Rundfahrt geht es nicht mehr weiter. Pogacar, der sich an der linken Schulter verletzte und auch eine blutende Wunde am Kopf hatte, wurde mit der Ambulanz abtransportiert.

Der 27-jährige Pogacar hatte die Vuelta nach Belieben dominiert: Er gewann in der ersten Woche drei Etappen und führte das Gesamtklassement mit beinahe vier Minuten Vorsprung an. Die Spanien-Rundfahrt ist die einzige Grand Tour, die Pogacar in seinem Palmares noch fehlt. Ende Juli hatte er zum fünften Mal die Tour de France gewonnen, dazu siegte er 2024 am Giro d'Italia.

Fraglich ist nach dem Sturz auch, ob Pogacar seinen WM-Titel bei den Titelkämpfen in Montreal im September verteidigen kann. Der Ausnahmekönner hatte 2024 und 2025 jeweils das WM-Strassenrennen gewonnen.

Die 8. Etappe der Vuelta über 171 km von Puçol nach Xeraco ist noch im Gange. Hier geht's zum Liveticker. (ram/sda)

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