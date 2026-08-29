Gesamtleader Pogacar muss Vuelta nach Sturz aufgeben
Noch 33 Kilometer waren es bis ins Ziel der 8. Etappe der Vuelta. Da geschah es: Tadej Pogacar kam zu Fall.
Pogacars Sturz:
I really thought that this can't happen to Pogi but the streak ended today, he's human too. 😪 Tadej Pogacar abandons a Grand Tour for the first time, after being badly injured in a crash. Brutal sport.#LaVuelta26 pic.twitter.com/SKm2VSwTip— Mihai Simion (@faustocoppi60) August 29, 2026
Sofort waren die Mannschaftskollegen bei ihm. Doch rasch wurde klar: Für den Gesamtführenden der Spanien-Rundfahrt geht es nicht mehr weiter. Pogacar, der sich an der linken Schulter verletzte und auch eine blutende Wunde am Kopf hatte, wurde mit der Ambulanz abtransportiert.
Pogacar muss in die Ambulanz:
❌El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.— Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026
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Der 27-jährige Pogacar hatte die Vuelta nach Belieben dominiert: Er gewann in der ersten Woche drei Etappen und führte das Gesamtklassement mit beinahe vier Minuten Vorsprung an. Die Spanien-Rundfahrt ist die einzige Grand Tour, die Pogacar in seinem Palmares noch fehlt. Ende Juli hatte er zum fünften Mal die Tour de France gewonnen, dazu siegte er 2024 am Giro d'Italia.
Fraglich ist nach dem Sturz auch, ob Pogacar seinen WM-Titel bei den Titelkämpfen in Montreal im September verteidigen kann. Der Ausnahmekönner hatte 2024 und 2025 jeweils das WM-Strassenrennen gewonnen.
Die 8. Etappe der Vuelta über 171 km von Puçol nach Xeraco ist noch im Gange. Hier geht's zum Liveticker. (ram/sda)