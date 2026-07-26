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Tour de France: Merckx traut Pogacar alle Grand Tours in einem Jahr zu

ZUM 70. GEBURTSTAG DER BELGISCHEN RADSPORT-LEGENDE EDDY MERCKX AM MITTWOCH, 17. JUNI 2015, STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES MATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Der belgische Radrennfahrer Eddy Merckx in Aktion waehr ...
Eddy Merckx konnte fünfmal die Tour de France gewinnen.Bild: AP

«Wenn es jemand schafft, dann er»: Merckx traut Pogacar alle Grand Tours in einem Jahr zu

Die Radsport-Legende Eddy Merckx glaubt, dass er und die weiteren Fünffach-Sieger bei der Tour de France dereinst von Superstar Tadej Pogacar übertroffen werden.
26.07.2026, 12:2526.07.2026, 12:25

«Ich glaube nicht, dass er sich damit begnügen wird, mit mir und den anderen Champions gleichzuziehen. Bald wird er unseren Rekord an Tour-Siegen brechen», sagte der 81-jährige Belgier der «Gazzetta dello Sport». Neben ihm haben auch Jacques Anquetil, Bernard Hinault und Miguel Indurain fünf Gesamtsiege auf dem Konto.

Merckx ist beeindruckt von den Leistungen des slowenischen Weltmeisters Pogacar, der vor dem fünften Tour-Sieg am Sonntag steht. «Natürlich war schon zu Beginn seiner Profikarriere klar, dass er ein besonderes Talent besitzt. Wobei ich, ehrlich gesagt, nicht erwartet hätte, dass er an den Anstiegen so beeindruckend auftrumpfen würde. Es scheint, als würde er auf jeder Etappe Rekorde am Berg brechen», ergänzte der frühere Ausnahmefahrer.

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Tadej Pogacar steht vor dem nächsten Tour-Erfolg.Bild: keystone

Alle Grand Tours in einem Jahr?

Vergleiche zu seiner Zeit wollte Merckx nicht machen. «Jede Ära hat ihre Champions», sagte der Belgier, der 525 Siege in seiner Karriere einfuhr. Merckx traut Pogacar auch zu, in einem Jahr die drei grossen Rundfahrten Tour, Giro und Vuelta zu gewinnen. «Wenn es jemand schaffen kann, dann er. Meiner Meinung nach kann er es schaffen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen», so Merckx. Pogacar brauche dafür ein starkes Team mit einem breiten Kader. «Eine Mannschaft, die in der Lage ist, Rennen wirksam zu kontrollieren, um keine Energie auf Etappen zu verschwenden.»

Seinen Landsmann und Tour-Zweiten Remco Evenepoel sieht Merckx als den «Besten unter den Sterblichen» an. Evenepoel sei der weltbeste Zeitfahrer, «aber ich bin mir nicht sicher, ob er an den Anstiegen jemals mit der Bestform von Pogacar mithalten können wird», sagte Merckx. (riz/sda/dpa)

Carapaz gewinnt die diesjährige Königsetappe – Pogacar bleibt ungefährdet in Gelb
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