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Marlen Reusser verliert Führung an Tour de France – Niewiadoma gewinnt

Canyon//SRAM zondacrypto&#039;s Polish rider Katarzyna Niewiadoma rides in the ascent of the Mont Ventoux at the end of the 7th (out of 9) stage of the fifth edition of the Women&#039;s Tour de France ...
Gegen Katarzyna Niewiadoma war am Mont Ventoux kein Kraut gewachsen.Bild: keystone

Reusser verliert Gelbes Trikot am Mont Ventoux: «Ich bin sehr traurig»

Kasia Niewiadoma gewinnt die Königsetappe der Tour der France Femmes überlegen und übernimmt das Maillot jaune. Marlen Reusser wird Vierte.
07.08.2026, 17:3907.08.2026, 19:59

Zum ersten Mal in der Geschichte der Tour de France Femmes stand der legendäre Mont Ventoux auf dem Programm. Der 1910 m hohe «Riese der Provence» kostete Marlen Reusser schliesslich die Führung im Gesamtklassement. Kasia Niewiadoma gewann überlegen mit einem Vorsprung von 1:16 Minuten auf die Niederländerin Demi Vollering, Reusser wurde mit 1:46 Minuten Rückstand Vierte.

Ausschlaggebend für den Erfolg der Polin, die 2024 die Tour de France der Frauen gewann, war ein Angriff rund 9 Kilometer vor dem Ziel. Reusser und Vollering, die mit Niewiadoma zuvor das Spitzentrio gebildet hatten, liessen die 31-Jährige ziehen, die ihren Vorsprung in der Folge mehr und mehr vergrösserte.

Die Zusammenfassung der Etappe.Video: SRF

«Habe Demi gesagt, sie soll aufhören»

«Demi und ich schauen uns an und 'gamblen' beide. Kasia fährt und Demi attackiert voll, ich gehe hinterher. Dann ging das Spiel los von Attacke – Stopp, Attacke – Stopp, während Kasia immer weiter wegfuhr», analysierte Reusser die entscheidenden Kilometer nach der Etappe.

Sie habe zu Vollering gesagt, sie solle mit den Attacken aufhören, damit beide die Lücke zur führenden Polin zufahren können - doch so weit kam es nicht. «Das Resultat ist, dass Kasia die Etappe überlegen gewonnen hat.»

Auf dem letzten Kilometer gelang es Vollering dann, Reusser zu distanzieren – die Schweizerin, die seit der 4. Etappe das Maillot jaune getragen hatte, musste ihre ehemalige Teamkollegin ziehen lassen. «Demi attackiert mich noch, ich rutsche ab, Demi wird Zweite, und ich bin sehr traurig», sagte Reusser weiter.

reusser (marlen) - (sui) - movistar - 51 CYCLISME TOUR DE FRANCE FEMININ 2026 2026 MONTBRISON TOURNON-SUR-RHONE FRANCE 06 08 2026 GARNIER ETIENNE France GermanyxJapanxUKxFrancexBelgiumxOUT *** Reusser ...
Marlen Reusser verliert das Maillot jaune.Bild: imago

Vorsprung von Niewiadoma beträgt 39 Sekunden

Damit liegt Niewiadoma, die, wie Reusser betont, «super-gut» gefahren sei und «mega mutig» war, vor den letzten beiden Etappen mit 15 Sekunden Vorsprung auf Vollering auf dem ersten Platz des Gesamtklassements. Reusser fehlen auf Niewiadoma als Dritte 39 Sekunden.

Am Samstag steht nun die 8. Etappe an, die mit 171,9 Kilometern die längste der diesjährigen Rundfahrt ist. Sie führt von Sisteron nach Nizza, wo die fünfte Ausgabe der Tour de France Femmes am Sonntag endet. Auf dem vergleichsweise flachen Teilstück sind keine grösseren Verschiebungen im Gesamtklassement zu erwarten. Ganz anders am Sonntag, wenn auf der anspruchsvollen Schlussetappe mit vier Überquerungen des Col d'Eze, Nizzas Hausberg, die Entscheidung um den Gesamtsieg fallen dürfte. (nih/sda)

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Die beliebtesten Kommentare
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Landei
07.08.2026 17:57registriert September 2016
Sie konnte nicht ganz mithalten, aber Etappenvierte mit unter 2 Minuten Rückstand ist sicher kein Einbruch!
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Bruno Wüthrich
07.08.2026 18:14registriert August 2014
Einbrechen ist das völlig falsche Wort. Sie wurde Vierte, und liegt nun mit 39 Sekunden Rückstand auf die Leaderin auf Platz drei des Gesamtklassements. von hinten hat sie derzeit wenig zu befürchten und nach vorne ist noch alles möglich. Wobei sie jetzt natürlich aufholen muss. Das wird nicht einfach.

Wäre sie eingebrochen, wären die Chancen auf das Tourpodest weg. Ein Einbruch am Tourmalais wird härter bestraft als mit 1,29 Minuten Rückstand auf die Etappensiegerin.

Reusser ist gross und entsprechend auch schwerer als die Mitfavoritinnen. Sie muss mehr Gewicht den Berg hoch bringen!
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gradusegseit
07.08.2026 19:17registriert Februar 2023
Reusser hat auch die schwächste Mannschaft der 3 Spitzen Fahrerimnen im Rücken und muss viel alleine machen, das kann auf die Dauer nicht gut gehen?
Aber das Podest liegt immer noch in Reichweite und der Sieg ist absolut noch möglich!
Allez Marlen 🇨🇭🫶👍
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