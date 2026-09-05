Tadej Pogacar stürzte an der Vuelta fürchterlich. Bild: eurosport

Nach Sturz an der Vuelta: Pogacar beendet seine Saison vorzeitig

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Tadej Pogacar beendet seine Saison vorzeitig, um sich nach seinem Sturz bei der Vuelta Ende August vollständig auf seine Genesung zu konzentrieren, wie sein Team UAE Emirates am Samstag mitteilt. Damit ist bestätigt, was bereits am Tag des Sturzes angenommen worden war.

Der Tour-de-France-Sieger erlitt auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt bei einem Sturz einen verschobenen Bruch des linken Schlüsselbeins und einen stabilen Bruch des siebten Halswirbels. Auch eine Gehirnerschütterung und zahlreiche Abschürfungen trug Pogacar, der wenige Tage nach dem Sturz operiert wurde, davon.

Die Saison für den Slowenen ist beendet. Bild: keystone

Vor einigen Tagen hatte der Schweizer Teamchef Mauro Gianetti eine WM-Teilnahme von Pogacar noch nicht ausgeschlossen. Nun ist klar, dass es nicht so weit kommt. In Absprache mit dem Staff des Teams sei beschlossen worden, der Genesung des 27-Jährigen die nötige Zeit zu geben, ohne einen fixen Zeitrahmen für seine Rückkehr festzulegen.

In der Mitteilung zu Pogacars Saisonende, in der auch die Verlängerung des Vertrags des Slowenen bis 2032 verkündet wurde, wird Gianetti nun zitiert: «Nach seinem Sturz lastet auf Tadej absolut kein Druck, in diesem Jahr wieder Rennen zu fahren.»

Neben dem WM-Strassenrennen am 27. September in Montreal, bei dem Pogacar Titelverteidiger ist, verpasst er auch die Lombardei-Rundfahrt und die EM im Oktober. (riz/sda)