Bei der Eröffnungszeremonie wurde zuerst noch zusammen die Nationalhymne gesungen. srf

Gänsehaut beim Kilchberger: Hier singt die gesamte Arena die Schweizer Nationalhymne

Bereits bevor das Kilchberger Schwinget am Samstagmorgen startete, kam es erstmals zu einem Hühnerhautmoment, als die ganze Arena die Schweizer Nationalhymne zusammen sang.

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Am heutigen Samstag steht das wichtigste Schwingfest des Jahres an. Bevor die «Bösen» aber in das Sägemehl stiegen, kam es zu einer feierlichen Eröffnungsfeier. Der Höhepunkt war dabei der Moment, als die Schweizer Nationalhymne gesungen wurde.

In der Arena auf dem Hof Stockengut sangen die 10'000 Zuschauer zusammen mit den Schwingern, welche bereits auf dem Platz standen, den Schweizerpsalm. Wohl auch für die 60 Schwinger ein ganz besonderer Moment.

Das Kilchberger Schwinget ist das ganz grosse Highlight dieser Saison. Nur jedes sechste Jahr findet das Fest im Kanton Zürich statt und nur die 60 besten Schwinger des Landes können daran teilnehmen. An keinem anderen Fest ist die Dichte an Spitzenathleten annähernd so gross.

Vor fünf Jahren – das Fest musste aufgrund der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben werden – gab es zum ersten Mal in der bald 100-jährigen Geschichte des Traditionsanlasses einen Dreifachsieg durch die Ostschweizer Samuel Giger und Damian Ott sowie den Berner Fabian Staudenmann. Alle drei gehören auch in diesem Jahr zu den Favoriten, zu denen sich auch Michael Moser, Werner Schlegel und Schwingerkönig Armon Orlik gesellen.

Alles andere als ein Triumph eines Berners oder Nordostschweizers wäre eine Überraschung. Am ehesten wird dies noch dem Nordwestschweizer Nick Alpiger zugetraut. Der Aargauer gewann in dieser Saison fünf Kranzfeste und damit eines weniger als Staudenmann, der als Topfavorit antritt. (riz/sda)