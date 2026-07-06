Tadej Pogacar hat Jonas Vingegaard bereits ein erstes Mal bezwungen. Bild: keystone

Pogacar übernimmt bei erster Bergankunft bereits das Maillot jaune

Tadej Pogacar gewinnt die dritte Etappe der Tour de France mit der Bergankunft in Les Angles im Sprint vor Jonas Vingegaard und übernimmt vom Dänen das Maillot jaune.

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Dank des Zeitbonus von insgesamt sechs Sekunden – zwei Sekunden Vorsprung im Ziel und vier Sekunden mehr an Bonifikation – sind der Slowene und der Däne nun zeitgleich. Das Maillot jaune wird am Dienstag dennoch Pogacar tragen.

In den Pyrenäen ging es erneut zur Sache, nachdem bereits die ersten beiden Tage rund um Barcelona anspruchsvoll gewesen waren. Das Teilstück von Granollers nach Les Angles führte über insgesamt 3850 Höhenmeter, der Zielstrich befand sich auf 1794 m ü. M. Zum ernsthaften Schlagabtausch zwischen den beiden Topstars kam es erst auf den letzten 200 m, nachdem das Feld zuvor unter dem Tempodiktat von Team Emirates stark dezimiert worden war.

Im Schatten von Isaac Del Toro, der am Sonntag von seinem Teamkollegen Pogacar den Sieg geschenkt erhielt, griff der Weltmeister aus Slowenien an. Nur Vingegaard, Richard Carapaz und Paul Seixas konnten einigermassen folgen und wurden mit zwei Sekunden Rückstand gewertet.

Bis zum letzten kleinen Schlussanstieg war auch Yannis Voisard noch im Feld der Favoriten. Am Ende kam der Jurassier mit 1:22 Minuten Rückstand als 29. ins Ziel.

Die vierte Etappe am Dienstag führt von Carcassonne nach Foix. Vier kleinere Anstiege gilt es zu bewältigen, wobei der letzte rund 30 km vor dem Ziel liegt. Für Sprinter ist die Etappe zu schwer, für Bergflöhe zu einfach. Wer den Sprung in eine starke Ausreissergruppe findet, darf sich Hoffnungen auf den Tagessieg machen. (abu/sda)