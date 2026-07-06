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Rote Linie überschritten: UEFA nach FIFA-Urteil im Fall Balogun entsetzt

Giovanni Vincenzo Infantino, president of FIFA, tries out a USA hat during a Board of Peace meeting at the U.S. Institute of Peace, Thursday, Feb. 19, 2026, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein) ...
Infantino zieht im Februar eine trumpsche MAGA-Mütze an.Bild: keystone

«Rote Linie überschritten» – UEFA zeigt sich über Verhalten der FIFA entsetzt

Der europäische Fussballverband UEFA kann das FIFA-Vorgehen im Fall Balogun nicht verstehen. Man ist fassungslos und befürchtet, dass der Weltverband damit einen Präzedenzfall geschaffen hat.
06.07.2026, 12:4206.07.2026, 12:44

Trotz einer Roten Karte wird der Amerikaner Folarin Balogun nicht gesperrt. Der Stürmer darf damit in der Nacht auf morgen (2 Uhr) im WM-Achtelfinal gegen Belgien auflaufen – es sei denn, der belgische Rekurs hat Erfolg.

Kommentar
Korruption? Die FIFA und Infantino lassen im Fall Balogun nur einen Schluss zu

Balogun war vom Weltverband begnadigt worden, nachdem US-Präsident Donald Trump seinen Freund, FIFA-Präsident Gianni Infantino, telefonisch darum gebeten hatte. Mit dieser Entscheidung habe die FIFA eine rote Linie überschritten, teilt die UEFA mit, der europäische Fussballverband. Denn die Regeln seien klar: Ein Spieler, der Rot sieht, wird automatisch mindestens für eine Partie gesperrt.

Sorge vor Präzedenzfall

«Der Fussball stützt sich, wie jede andere Sportart auch, auf Regeln, die die Grundlage für einen fairen, ehrlichen und transparenten Wettbewerb bilden», schreibt die UEFA. «Manchmal lassen Regeln Raum für Interpretationen, in diesem Fall jedoch nicht.»

Eine automatische Sperre sei keine Ermessensentscheidung. Es handle sich um einen Grundsatz, der keinen Ausnahmen unterliegen dürfe. «Schon gar nicht mitten in einem Turnier, in dem sich andere Spieler in derselben Situation befanden und ihre Sperre ordnungsgemäss verbüsst haben.»

Die UEFA sorgt sich um die Integrität des Spiels und hält fest, dass die FIFA mit diesem Vorgehen die Glaubwürdigkeit des Wettbewerbs untergrabe. Sie warnt ausserdem: «Eine solche Entscheidung schafft einen Präzedenzfall im laufenden Turnier, sodass ähnliche Situationen nun eine gleichwertige Behandlung erfordern, was sich nachteilig auf den Wettbewerb auswirkt.» Der europäische Verband spricht deshalb von einer «Fassungslosigkeit angesichts einer solch beispiellosen, unverständlichen und ungerechtfertigten Entscheidung». (ram)

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Ameo
06.07.2026 12:54registriert Oktober 2025
In erster Linie möchte ich mal eine vernünftige und sachliche Begründung lesen, warum die rote Karte aufgehoben wurde. Aber wir alle wissen, dass es keine gibt und ein totaler Betrug ist.
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Minerva McGone
06.07.2026 12:57registriert Dezember 2021
Am Ende des Turniers: Sieger USA und der Gianni bekommt vom
donnie einen Preis für die fairste, beste und korruptionsfreiste WM aller Zeiten.
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el cóndor terminado
06.07.2026 12:51registriert Juni 2021
Ich denke mal diese Aktion war wohl zu viel des guten bei Katar-Gianni.
Er kann wohl nun direkt in den Libanon umziehen.
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Trump bedankt sich: Die FIFA begnadigt US-Stürmer Balogun ohne wirkliche Begründung
Der US-Stürmer Folarin Balogun sah im Sechzehntelfinal gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte, darf im Achtelfinal gegen Belgien aber dennoch spielen.
Die FIFA begnadigte Balogun und setzte die gemäss Reglement automatische Spielsperre auf ein Jahr auf Bewährung aus. Sollte sich der Angreifer in dieser Zeit «einen weiteren Verstoss gleicher Art und Schwere» erlauben, werde die Sanktion vollstreckt.
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