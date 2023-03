Video: watson/lucas zollinger

Interview

Lewis Hamilton macht einen Lügendetektor-Test – so hast du den F1-Star noch nie gesehen

Mehr «Sport»

Lewis Hamilton hat sich dem berüchtigten Sky-Lügendetektor-Test-Interview gestellt. Ob der Rennfahrer schon jemals in seinen Formel-1-Wagen gepinkelt hat, was er mit seiner Ritter-Medaille so anstellt und wer sein Lieblings-Teamkamerad war, erfährst du im Video:

Video: watson/lucas zollinger

Für alle Nicht-F1-Cracks hier noch die vermutlich unverständlichen Begriffe erklärt:



«Bono» der Spitzname von Peter Bonnington. Er ist Hamiltons Renningenieur. «Toto» meint Toto Wolff, den Teamchef von Hamilton. Zu guter Letzt wäre da noch Paddock. Das bedeutet «Fahrerlager».



Hier findest du das Interview in voller Länge (auf Englisch). Aber das Beste haben wir dir oben bereits zusammengeschnitten und untertitelt. Nichts zu danken. (lzo)

Mehr Videos mit schnellen Autos. Guckst du hier:

Verfolgungsjagd mit 160 km/h endete für 19-Jährigen beinahe tödlich

Video: watson/Lucas Zollinger

Ex-Präsident von Turkmenistan driftet in bizarrem Video

Video: watson/Lucas Zollinger

Du wirst nie glauben, von wem dieser «Supersportwagen» entwickelt wurde