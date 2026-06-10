bedeckt13°
DE | FR
burger
Sport
Videos

Das sind eure Meinungen zur Kritik der Fussball-WM in den USA

Video: watson/Emanuella Kälin

Wir wollten wissen, ob ihr die WM boykottiert – das sind eure Antworten

10.06.2026, 11:3010.06.2026, 11:57

Morgen startet die Männer-Fussball-WM und die Vorfreude bei vielen Fans ist riesig. Gleichzeitig gibt es auch Kritik.

Die Weltmeisterschaft findet grösstenteils in den USA statt, dessen Regierung unter Präsident Donald Trump international für Spannungen sorgt. Kritiker bemängeln vor allem den autoritären Ton in der Innenpolitik und den Druck, den die USA in der Handels- und Aussenpolitik auf andere Länder ausüben.

Aufruf
Machst du einen weiten Bogen um die Spiele der Fussball-WM? Aus welchen Gründen? Wie schwierig ist es, der WM aus dem Weg zu gehen? Was machst du stattdessen? Wir freuen uns, wenn du deine Erfahrung als WM-Muffel mit uns teilst: reto.heimann@watson.ch

Für einige Fans wirft das einen Schatten auf das Turnier, sodass neben dem Sport auch politische Themen eine Rolle spielen.

Wir haben euch gefragt: Freut ihr euch auf die WM und seht ihr sie wegen der politischen Situation eher kritisch?

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

Mehr Videos:

An der Fussball-WM kommen Sicherheits-Roboterhunde zum Einsatz – das steckt dahinter

Video: youtube/hanna dedial

Fussball-Fans mit W.Nuss-Banner bei Testspiel

Video: watson

Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder

Video: watson/Lucas Zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sehen die WM-Trikots aus
1 / 31
So sehen die WM-Trikots aus

Algerien, Heimtrikot
quelle: adidas / adidas
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Weltraumunterwäsche von Prada und Axiom
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
7
Starkes Erdbeben auf den Philippinen: Mindestens 15 Tote, Tsunami-Warnung aufgehoben
Nach dem schweren Erdbeben vor der Küste der südphilippinischen Provinz Sarangani haben die Behörden die Tsunami-Warnungen weitgehend aufgehoben. Das Beben der Stärke 7,8 hatte am Morgen (Ortszeit) Teile der Insel Mindanao erschüttert, Gebäude einstürzen lassen und Menschen in Panik auf die Strassen getrieben. Besonders betroffen war die Stadt General Santos City mit rund 700.000 Einwohnern.
Zur Story