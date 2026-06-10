Video: watson/Emanuella Kälin

Wir wollten wissen, ob ihr die WM boykottiert – das sind eure Antworten

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Morgen startet die Männer-Fussball-WM und die Vorfreude bei vielen Fans ist riesig. Gleichzeitig gibt es auch Kritik.

Die Weltmeisterschaft findet grösstenteils in den USA statt, dessen Regierung unter Präsident Donald Trump international für Spannungen sorgt. Kritiker bemängeln vor allem den autoritären Ton in der Innenpolitik und den Druck, den die USA in der Handels- und Aussenpolitik auf andere Länder ausüben.

Aufruf Machst du einen weiten Bogen um die Spiele der Fussball-WM? Aus welchen Gründen? Wie schwierig ist es, der WM aus dem Weg zu gehen? Was machst du stattdessen? Wir freuen uns, wenn du deine Erfahrung als WM-Muffel mit uns teilst: reto.heimann@watson.ch

Für einige Fans wirft das einen Schatten auf das Turnier, sodass neben dem Sport auch politische Themen eine Rolle spielen.

Wir haben euch gefragt: Freut ihr euch auf die WM und seht ihr sie wegen der politischen Situation eher kritisch?

Video: watson/Emanuella Kälin

(emk)

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