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Schottland schenkt der Stadt Boston eine Verkehrspylone als Dankeschön

Video: watson/nina bürge

Schotten schicken Pylone als Geschenk nach Boston – so pompös ist ihr Empfang

16.07.2026, 14:5716.07.2026, 14:57

Vor wenigen Wochen haben die schottischen Fussballfans die Stadt Boston während der Fussball-WM noch auf den Kopf gestellt. Nun ist nicht mehr viel von ihnen geblieben, ausser einigen Verkehrspylonen auf den Köpfen von Statuen in der Stadt.

Eine solche haben die Schotten ihren Gastgebern nun geschenkt – eine schottischen Verkehrspylone aus der Stadt Glasgow. Schau dir an, wie diese am Flughafen in Boston angekommen ist:

Video: watson/nina bürge

Bereits während ihres Aufenthalts in Boston haben die Schotten Verkehrspylonen auf den Köpfen von Statuen in der ganzen Stadt platziert. Dies geht auf eine lustige schottische Tradition zurück. Wie der «Guardian» schreibt, machen die Schotten das seit den 1980er-Jahren. Angefangen hat dies als nächtlicher Streich. Auch heute noch sind solche Aktionen Teil des Nachtlebens und Zeichen des schottischen Humors. (nib)

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