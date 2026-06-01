Schmerz, lass' nach! Das hätten wir sein können 💔
Nach einer herausragenden WM, die erst noch hierzulande stattfand, hat die Schweizer Eishockey-Nati den Final gegen Finnland dramatisch verloren. Die Enttäuschung bei den Fans ist riesig, die Schweiz wäre bereit gewesen für eine Freinacht. Doch des einen Leid ist bekanntlich des anderen Freude – darum haben wir für diejenigen von euch, die für die Trauerbewältigung erst noch tiefer in den Schmerz hineinfühlen müssen, die Reaktion der finnischen TV-Kommentatoren und Bilder aus Finnland gesammelt, wo am Sonntagabend die Korken knallten und Feuerwerk gezündet wurde. Hach. ❤️🩹
(hde)
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